Google elimina las cookies en Chrome: qué significa y por qué es importante para todos

Las páginas deberán buscar otra opción para tener información para la publicidad. (Pexels)

Google ya puso fecha para la eliminación de las cookies en Chrome. Esta iniciativa se llama Privacy Sandbox y cuenta con varios pasos para crear nuevas tecnologías de publicidad en línea y proteger la privacidad de los usuarios.

El plan para acabar con estos ficheros de datos iniciará en los primeros meses de 2024 y se consolidará a mitad de ese año, para eliminarlos totalmente del navegador.

Durante el primer trimestre del próximo año se empezarán a eliminar las cookies de terceros en un 1% de los usuarios, mientras se va escalonando la fase de prueba a todos los desarrolladores.

Este camino se toma para que los desarrolladores continúen trabajando en las alternativas tecnológicas para conocer los intereses de navegación de las personas, pero sin invadir su privacidad.

Previo a esa ejecución, durante los últimos meses de 2023, los terceros tendrán la oportunidad de simular la eliminación de las cookies, para conocer cómo funcionarán las páginas con este importante cambio.

Por qué es importante eliminar las cookies

Las cookies son datos. Cuando se ingresa a una página web, el sitio siempre debe pedir autorización al usuario para recopilar esa información, que consiste en todas las interacciones que realiza una persona dentro de ese sitio.

Esta data le sirve a la página y al navegador para organizar la publicidad dirigida, pero también para optimizar búsquedas y preferencias en la navegación, ya que sus dos funciones principales son: recordar accesos y conocer hábitos.

Si bien su principal objetivo tiene un enfoque positivo y beneficioso para todas las partes, también son usadas de forma maliciosa para recopilar datos personales de los usuarios, invadiendo su privacidad y poniendo en riesgo su seguridad.

Aunque todas las personas pueden configurar los límites de las cookies, Google prefirió iniciar un plan para eliminarlas y desde 2020 viene buscando una solución, ya que son ficheros que tienen un lado beneficioso para todos los frentes y por eso los sitios de terceros deberán encontrar una nueva solución para continuar con los anuncios.

Cómo gestionar y eliminar cookies en Android

Las cookies no se almacenan en un dispositivo en particular, sino en el navegador que se utiliza. Esto significa que cada uno almacena las que le corresponden. Eliminar las de Chrome no significa que también se han borrado las de Firefox o Safari. Estos son algunos pasos a seguir para gestionar estos fragmentos de información:

- Ingresar al navegador Google Chrome desde el celular.

- Pulsar la opción “Más opciones” que tiene forma de tres puntos en formato vertical y ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.

- Hacer clic sobre el botón “Configuración”.

- Deslizar la pantalla hasta ubicar la sección “Configuración avanzada” en la parte más baja del menú.

- Pulsar la opción “Configuración de sitios” y luego seleccionar el apartado “Cookies” que se identificará por tener un ícono con forma de galleta mordida.

- Se presentarán por lo menos cuatro opciones para configurar el almacenamiento de las cookies: Permitir cookies, Bloquear cookies de terceros en modo incógnito, Bloquer cookies de terceros y Bloquear todas las cookies. Una quinta opción implica añadir un sitio web específico al que sí se le permita el uso de cookies.

En el caso de que las personas deseen eliminar las cookies de su dispositivo, la ruta es muy similar a la anterior. Luego de llegar a la opción “Configuración de sitios” y hacer clic sobre ella, se deberá pulsar la opción “Todos los sitios”. Este apartado tendrá una lista por orden alfabético de todos los sitios web que tienen el registro de las cookies en el dispositivo.