El juego de Mario Kart de Disney y Pixar ya tiene fecha de lanzamiento

El juego llegará primero bajo acceso anticipado para que luego ser lanzado como free to play.

La fórmula de Mario Kart llegó al universo de Disney y Pixar, quienes anunciaron la fecha de lanzamiento para Speedstorm, un título de carreras que llegará de forma gratuita, aunque primero tendrá una fase de acceso anticipado que será paga.

El juego estará disponible para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y Nintendo Switch y contará con crossplay, para que los jugadores lo disfruten con amigos que tengan otras consolas.

Detalles del lanzamiento

Este juego ya había sido anunciado hace un año, pero se retrasó para 2023 con la idea de pulir detalles de su desarrollo y finalmente, se confirmó que llegará el 18 de abril como acceso anticipado.

Esto quiere decir que será pago durante un tiempo y Gameloft, estudio desarrollador, seguirá trabajando en él para corregir algunos aspectos antes de ponerlo gratis en las mismas consolas.

El título contará con un estilo de juego similar a Mario Kart con desafíos de carreras, variedad de poderes, escenarios inspirados en las películas y un pase de temporada para desbloquear más contenido al cumplir objetivos.

Para su lanzamiento estarán disponibles tres ediciones, que además de dar acceso al juego, entregarán contenido cosmético, personajes y dinero interno. Estas serán las ediciones y los precios:

Standard Founder’s Pack por 29,99 dólares:

- Acceso anticipado a Disney Speedstorm.

- Desbloqueo de personajes: Mickey Mouse, Pato Donald.

- Desbloqueo de personaje adicional de tu elección.

- 4000 fichas (moneda del juego).

- 2 créditos del Pase Dorado.

- Traje de carrera exclusivo de miembro fundador de Mickey Mouse, Donald Duck y el corredor elegido.

- Diseño de kart exclusivo para miembros fundadores de Mickey Mouse, Donald Duck y el corredor elegido.

- Lema y avatar exclusivos del fundador.

Deluxe Founder's Pack por dólares euros:

- Acceso anticipado a Disney Speedstorm.

- Desbloqueo de personaje adicional de tu elección.

- Desbloqueo de personaje adicional de tu elección

- 2 créditos del Pase Dorado.

- 2 créditos del Pase Dorado

- Traje de carrera exclusivo de miembro fundador de Mickey Mouse, Donald Duck, Mulan y el corredor elegido.

- Diseño de kart exclusivo para miembros fundadores de Mickey Mouse, Donald Duck, Mulan y el corredor elegido.

- Lema y avatar exclusivos del fundador.

Ultimate Founder’s Pack por 69,99 dólares:

- Acceso anticipado a Disney Speedstorm.

- Desbloqueo de personajes: Mickey Mouse, Donald Duck, Mulan, Capitán Jack Sparrow y Hércules.

- Tres créditos Golden Pass.

- 12.000 fichas (moneda del juego)

- Tres créditos Golden Pass

- Traje de carrera exclusivo de miembro fundador de Mickey Mouse, Donald Duck, Mulan, Captain Jack Sparrow, Hercules y el corredor elegido.

- Diseño de kart exclusivo para miembros fundadores de Mickey Mouse, el pato Donald, Mulan, el capitán Jack Sparrow, Hércules y el corredor elegido.

- Lema y avatar exclusivos del fundador.

- Ruedas y alas de kart para kart del Pato Donald.

El formato de acceso anticipado ya lo usa Gameloft y Disney con el juego Disney Dreamlight Valley, que por ahora sigue siendo de pago y no está claro cuando será gratuito, además de haber presentado errores en su lanzamiento con bloqueos de movimientos, tiempos de carga extensos, problemas al cargar las texturas, entre otros.

Sobre el acceso gratuito a Speedstorm todavía no hay fecha confirmada, pero en las tiendas digitales de las consolas se menciona que llegará en verano, es decir, entre junio y septiembre de este año.