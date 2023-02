Escuchar radio en un iPhone si se puede y sin crear cuentas

Los usuarios solo tienen acceso a estas funciones si disponen de una conexión a internet. (foto: Cinco Días)

Una de las características básicas que tienen los celulares de cualquier tipo de compañías y fabricantes es la capacidad que tienen de poder captar señales de radio como parte de sus funciones incorporadas, de modo que es posible usarlos para escuchar este tipo de contenido en vivo sin necesidad de acudir a internet.

En el caso de los dispositivos fabricados por Apple como los iPhone también es posible aprovechar la disponibilidad de este tipo de contenido de acceso gratuito para que forme parte de las opciones que pueden escuchar los usuarios, aunque a diferencia de los móviles de Android, estos sí requieren del acceso a internet.

Pese a que se requiere del establecimiento de una conexión, cualquiera de los métodos disponibles para escuchar radio en los dispositivos iPhone, incluso en los modelos más recientes, todos son de acceso gratuito y, por lo tanto, no requiere de suscripciones, pagos adicionales o cualquier otro tipo de transacción. Estas son algunas de las formas con las que se puede escuchar radio:

Le podría interesar: Cuánto tiempo puede usarse un iPhone antes de comprar otro

Aplicaciones de terceros para sintonizar radios locales

Debido a que los iPhone no tienen dentro de sus aplicaciones preinstaladas alguna que pueda habilitar escuchar radio AM o FM, los usuarios tendrán que acudir a algunas que sí permitan la reproducción de este tipo de contenido. Un aspecto positivo de esta situación es que debido a esto, las plataformas no limitan su contenido a una ubicación geográfica específica, sino que ofrece un conjunto de emisoras más diverso y que abarca diferentes países.

Aplicación TuneIn Radio

TuneIn Radio, por ejemplo, es una de las aplicaciones más comunes para escuchar radio con un iPhone y ofrece más de 100.000 estaciones de radio AM y FM con contenido en vivo y pertenecientes a varios países, por lo que será posible para las personas escuchar canciones y programas que se emiten en otros lugares del mundo sin necesidad de pagar por acceso a ellas.

Simple Radio es una aplicación similar a la anterior, aunque dispone de una cantidad más limitada de contenidos radiales ofrecidos, que en este caso es de hasta 50.000 emisoras a las que se puede tener acceso por medio de internet. Pese a que las emisoras son menos y que esta plataforma sí contiene un conjunto de funciones disponibles en una versión de pago, se puede explorar su contenido sin realizar una transacción adicional.

Le podría interesar: El iPhone 15 podría reducir su precio por estas razones

Otra de las opciones de este tipo es RadioApp, que no solo permite la emisión de contenido de radio de forma gratuita para las personas, sino que además tiene la capacidad de reconocer las canciones que se escuchan y ofrecer su nombre a los usuarios en caso de que deseen volver a escucharla en otro momento.

Siri puede conectar con radios locales

Una segunda alternativa para escuchar contenido de radios en el iPhone es usar al asistente de estos dispositivos para que reproduzca los programas disponibles de forma local desde la aplicación de Apple Music, aunque esta forma es limitada pues será necesario que los usuarios indiquen exactamente el nombre de la radio que desean escuchar. En caso contrario, los usuarios no tendrán acceso al contenido de las emisoras.

Siri de Apple. (foto: Hoy en Apple)

Le podría interesar: Funciones del iPhone para trabajar y evitar distraerse con notificaciones o llamadas

Siri puede realizar la búsqueda a comando de los usuarios, aunque también se puede usar la pestaña de búsqueda de la aplicación de Música, lo cual no presenta ninguna diferencia en el acceso a contenido radial pues se trataría de la misma plataforma.