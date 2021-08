Qué hacer si la batería del iPad no se carga o lo hace lento

Los iPad son algunos de los productos más usados durante la pandemia.

En medio de la pandemia por el covid-19, los dispositivos tecnológicos se convirtieron en los mejores amigos de las personas, pues ofrecieron una nueva oportunidad de sentirse conectados y cerca a pesar de las medidas de aislamiento establecidas por la mayoría de los gobiernos en el mundo. Ya sea por medio de un celular, una tablet o un computador, las personas en todo el mundo pudieron experimentar cierta “normalidad” para desarrollar varias de sus tareas laborales o escolares desde sus hogares.

Ahora bien, como toda situación en la vida, el protagonismo tomado por los dispositivos terminó afectando seriamente su rendimiento, debido a la sobrecarga de trabajo que las personas pusieron sobre ellos. Horas y horas de electricidad pasando por los aparatos terminan dañando poco a poco su autonomía, o lo que es lo mismo, su batería.

Por esto, es muy normal que en los últimos meses sean cientos de personas las que se han quejado ante las empresas tecnológicas por los problemas presentes en sus dispositivos, derivados de fallas en la carga, ya sea porque lo hace lento o porque simplemente no lo hace.

Uno de estos dispositivos es el iPad de Apple, una tablet que a pesar de sus características que la posicionan como uno de los mejores aparatos en su categoría, no es ajena a los problemas que pueden presentar meses y meses de electricidad pasando por su hardware.

¿Cómo saber si el iPad presenta problemas de carga?

Para empezar, hay que saber reconocer cuando un iPad tiene o no problemas en su carga, y no se hace simplemente con teorías o análisis sobre la misma. Este dispositivo, como la mayoría de los dispositivos tecnológicos actuales, cuenta con su propia herramienta que muestra si está o no recibiendo carga.

“Mientras el iPad se esté cargando, aparecerá un rayo en el ícono de la batería en la barra de estado o un ícono de batería grande en la pantalla de bloqueo”, explicó Apple por medio de su página de soporte.

Teniendo en cuenta esto, la empresa explica que, en caso de que no aparezcan los íconos de “batería cargando”, es momento de definir esta situación como un problema en el proceso de carga del iPad.

El logo de carga es indispensable para saber si la batería está cargando correctamente en un iPad. Foto: Apple

¿Cómo solucionar este problema?

Lo primero que indica Apple desde su página de soporte es que lo ideal para intentar solucionar los problemas de carga es asegurarse que está usando los accesorios adecuados para el iPad.

“Conecta el iPad a un cable de carga USB (preferentemente el cable que viene con el iPad)”, indica el documento de ayuda, agregando que lo ideal es conectar el cable a un adaptador de energía USB (de los que se conectan directamente a un tomacorriente en la pared o de una multitoma), y que lo mejor es que sea el adaptador que se haya entregado con el dispositivo al momento de su compra o al menos uno que sea propio de Apple.

Asimismo, recomienda que en caso de no contar con un adaptador, lo ideal es conectar el cable a “un puerto USB compatible con USB 2 o posterior en una computadora que esté encendida y no en modo de reposo”.

Ahora bien, en caso de que esto no sirva hay dos opciones que podrían funcionar:

1. Dejar descansar el iPad, pues las condiciones de temperatura extremas (demasiado caliente o demasiado frío) pueden afectar el buen funcionamiento de la carga.

2. Forzar el reinicio del iPad.

“Si el iPad tiene Face ID: presione y suelta rápidamente el botón para subir el volumen. Presione y suelta rápidamente el botón para bajar el volumen. Mantenga presionado el botón superior hasta que el iPad se reinicie. Si el iPad tiene un botón de inicio: mantenga presionado el botón lateral (o superior) y el botón de inicio hasta que aparezca el logotipo de Apple”, es la explicación que hace Apple para poder reiniciar el dispositivo.

Por último, y cómo es lógico, en caso de que el problema persista, lo mejor es llevar el iPad a un centro de atención para verificar si existe o no solución a este inconveniente.

