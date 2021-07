Cómo acelerar su iPhone borrando el “Otro” almacenamiento

Siempre es importante revisar si la lentitud del iPhone depende de su almacenamiento interno. REUTERS/Tatyana Makeyeva/File Photo

Muchas personas creen que la ralentización de su dispositivo móvil es razón suficiente para pensar en cambiarlo, sin darse cuenta que en muchas ocasiones dicha lentitud es consecuencia de un almacenamiento lleno que con solo eliminar contenido inservible puede mejorar la velocidad del móvil.

Este es el caso de los iPhone. Con el paso del tiempo, los celulares de Apple pueden mostrarse lentos en algunos momentos, pero esto no es suficiente como para decidir reemplazarlo por uno de una nueva generación. Actualmente existe un sinfín de trucos con los cuales mejorar este problema, siendo uno de ellos el borrar la sección de “Otro” en el almacenamiento interno del celular.

No cabe duda que este compartimento es uno de los que más “información basura” guarda en los iPhone, y por ende, es una de las secciones que requiere con más urgencia una limpieza exhaustiva.

El “Otro” siempre suele ser una molestia pues guarda información muy poco útil para cualquier persona como archivos propios del sistema y hasta las voces de Siri. Sin embargo, uno de los detalles que más ocupa espacio en esta sección es el caché almacenado en el celular. La navegación web estará almacenando constantemente información que permitirá cargar de forma más rápida las páginas de internet cada vez que regrese.

Ahora bien, hay momentos en los que la memoria se atiborra de esta información, misma que muchas veces se vuelve obsoleta, pues constantemente los sitios web están cambiando sus diseños y configuraciones, por lo que los archivos guardados en la memoria caché pueden simplemente ya no existir en la web. En pocas palabras, se guardan datos que ya no servirán para la carga rápida porque simplemente ya no hacen parte de las páginas.

El "Otro" almacenamiento puede hacer más lento el iPhone. Foto: Captura de pantalla

Por esto es importante estar eliminando y configurando el iPhone, con el fin de evitar que “Otro” se pueda llenar y que termine ralentizando el dispositivo. Para esto, solo hay que seguir alguna de estas opciones:

Limpiar caché del navegador

Safari es el navegador predeterminado de iPhone y es uno de los que más utilizan sus usuarios. Por supuesto, al ser una de las apps que se usa con más frecuencia también es una de las que más información guarda en la caché, situación que puede volver lento el celular.

Para poder eliminar la caché de Safari solo hay que dirigirse a Configuración, después a Safari y finalmente dar un toque en la opción Borrar historial y datos del sitio web.

También es importante que esté cerrando frecuentemente las pestañas del navegador, pues al mantenerse abiertas estas afectan el rendimiento del iPhone en tiempo real. La buena noticia es que el dispositivo le permite configurar Safari para que de forma automática cierre las pestañas que no está usando cada día, semana o mes. Para esto solo deberá ir a Configuración, luego a Safari y finalmente a la opción Cerras pestañas. Allí podrá decidir la frecuencia en la que quiere que se cierren las pestañas en el navegador web.

“Apagar” aplicaciones

Aunque el término correcto sea “Descargar aplicaciones”, lo cierto es que con esta estrategia lo que se puede hacer es eliminar una aplicación del iPhone, aunque sin necesidad de que se borren por completo los datos o archivos de la app en el dispositivo. Así, aunque se inactiva el funcionamiento de la aplicación, pues no hay forma de poder arrancarla, existe la opción de volver a instalarla y de disfrutarla tal cual como estaba antes de que se “apagara” o se eliminara del terminal.

Para descargar una aplicación solo hay que dirigirse a Configuración, General, Almacenamiento de iPhone y seleccionar la app que se quiere “eliminar”. Finalmente, solo hay que presionar en Descargar aplicación y listo.

De esta forma podrá eliminar varia de la información que se encuentra en “Otro”, dentro del almacenamiento, e incluso, configurar algunas opciones para que sea el mismo dispositivo el que pueda encargarse de limpiar este compartimento.

