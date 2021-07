Virgin Galactic sorteará dos asientos para un verdadero viaje espacial

El multimillonario Richard Branson flota en gravedad cero a bordo del avión cohete de pasajeros VSS Unity de Virgin Galactic, después de llegar al borde del espacio. Foto: Virgin Galactic/Handout via REUTERS.

El pasado 11 de julio, Richard Branson, CEO y fundador de Virgin, cumplió uno de sus más grandes sueños: salir de la atmósfera de la Tierra y rozar, aunque sea por unos pocos minutos, el espacio exterior.

Con ayuda del VSS Unity, el avión desarrollado por la agencia espacial de Branson, Virgin Galactic, el multimillonario traspasó la barrera que separa al planeta con el resto del universo, convirtiéndose así en uno de los primeros seres humanos que sin ser astronautas salen de la Tierra.

“No hay palabras para describir el sentimiento. Este es un viaje espacial. Este es un sueño hecho realidad”, fue el mensaje que publicó Richard Branson en su cuenta oficial de Twitter, tras el regreso de su viaje que, según el registro oficial de Virgin, superó una altitud de 90 kilómetros. Así, por un momento, logró zafarse de la gravedad total de la Tierra logrando flotar en lo que se ha denominado como una “microgravedad”.

Sin embargo, este hecho histórico no significó solo un logro personal para Branson, sino que también se puede tomar como el comienzo de una nueva época de la humanidad: el inicio del turismo espacial.

De acuerdo con lo expuesto por Virgin Galactic, el viaje de su fundador tenía como objetivo “evaluar la experiencia privada de un astronauta”, y así recoger análisis que puedan desarrollar de forma óptima los vuelos comerciales que esta empresa viene planeando desde hace algunos años.

Asimismo, para fortalecer la confianza en este tipo de viajes, Virgin tiene pensado realizar otras dos misiones tripuladas ante de finalizar el 2021. Después de esto, la compañía de Branson pondrá en marcha el inicio oficial de su programa turístico, que se espera esté listo para 2022, y que contará con la presencia de cualquier persona que quiera cruzar la atmósfera terrestre.

El propietario del Grupo Virgin, Richard Branson. EFE/Facundo Arrizabalaga/Archivo

“¿Quién quiere ir al espacio?”

Ahora bien, tal parece que ha sido tanta la emoción que generó en Richard Branson su primer viaje espacial, que ahora quiere compartir un trozo de esta con dos personas, comunes y corrientes, que deseen vivir esta experiencia.

Justo después de que el VSS Unity aterrizó, Virgin Galactic y Omaze anunciaron un sorteo que tiene como premio dos asientos en “uno de los primeros” viajes espaciales que se desarrollarán con fines meramente comerciales.

Por esto, si quiere ser uno de los afortunados en quedarse con este premio, solo deberá ingresar a la página: https://www.omaze.com/products/virgin-galactic-2021?ref=space. Allí le indicarán todos los pasos para poder participar y, tal vez, convertirse en uno de los afortunados en ver la Tierra desde el espacio por medio de un viaje comercial.

La fecha límite para poder participar de este sorteo será el 1 de septiembre de este año, y 28 días después (29 de septiembre), Virgin Galactic y Omaze publicarán a los ganadores.

Cabe recordar que, antes de hacer cualquier trámite, debe analizar muy bien sí está dispuesto a participar de este proyecto, pues en caso de ganar deberá destinar un tiempo libre de cualquier ocupación para poder prepararse para el viaje. Aunque su profesión no sea la de un astronauta como tal, sí deberá tomar un entrenamiento similar al de uno de ellos.

Aunque se denomine como turismo, no hay que olvidar que no será un viaje cualquiera. Por más emoción que genere, el espacio no se debe tomar a la ligera y por esto es necesario que los ganadores centren su vida en este proceso, al menos hasta que el avión espacial vuelva a la superficie terrestre.

