Qué es Instagram Youth y por qué ha sido tan criticado por los usuarios en la red

Desde mediados de la primera década del siglo XXI, se empezaron a escuchar noticias sobre las primeras redes sociales en el mundo. Sin embargo, fue con Facebook que estas páginas hicieron explosión creando un ‘boom’ sin precedentes en la historia de la humanidad. Hoy en día, son más de 2.740 millones de personas las que han registrado una cuenta en la red insigne de Mark Zuckerberg , mientras que otras apps de su compañía, como WhatsApp e Instagram, cuentan como 2.000 millones y 1.221 millones de usuarios respectivamente.

Sin embargo, aunque en teoría estas plataformas fueron creadas para jóvenes y adultos, la realidad es que son cientos de miles los niños y adolescentes que tienen al menos una cuenta en redes sociales, siendo Instagram una de las que más alberga a los menores de 13 años entre sus filas.

Aunque actualmente existen normas que impiden que los niños tengan acceso a las redes sociales, para nadie es un secreto que mentir sobre la edad es algo bastante sencillo, por lo que crear un perfil, aún sin autorización de los padres, es una tarea bastante fácil de hacer.

Para evitar este tipo de problemas, y permitir que los menores den “una lamida a la paleta”, es que Facebook. Inc. ha pensado en la creación de redes sociales para niños y adolescentes, como Instagram Youth.

“Claramente, hay una gran cantidad de personas menores de 13 años que desearían usar un servicio como Instagram. Actualmente, no les autorizamos a hacerlo”, explicó Zuckerberg durante una audiencia que tuvo en el Congreso de los Estados Unidos en marzo pasado.

No obstante, para el ‘genio’ de la web es importante que los menores no participen de las redes sociales que fueron creadas específicamente para un público adulto, pero sí es bueno que se les permita tener una primera conexión con este mundo, aún en una edad temprana.

Pero para muchas personas la idea de Instagram Youth no es muy buena, especialmente porque desconocen las razones principales de su creación. La mayoría de sus detractores se preguntan: “¿Por qué o para qué Facebook quiere tener a los menores en redes sociales? ¿Qué ganan con eso?”.

De hecho, estas quejas no llegan solamente por padres preocupados, sino que incluso las autoridades en Estados Unidos han solicitado a Facebook que abandone la idea de Instagram Youth, acusando que, aunque podría ser una red social con controles parentales y temáticas infantiles, estos filtros podrían no ser suficientes para evitar efectos perjudiciales en la salud mental de los menores, tal como ha sucedido en otras ocasiones con la app oficial de Facebook.

“Facebook tiene un historial de no proteger la seguridad y privacidad de los niños en su plataforma, a pesar de las afirmaciones de que sus productos tienen estrictos controles de privacidad”, explicaron los fiscales generales de 44 estados de EE.UU. por medio de una carta enviada a Mark Zuckerberg.

Incluso, tildan a Facebook de querer crear en los niños una necesidad que simplemente no existe, pues de no seguir con la idea de Instagram Youth, “los niños no tendrían una cuenta de Instagram”.

“En resumen, una plataforma de Instagram para niños pequeños es dañina por innumerables razones. Los fiscales instan a Facebook a que abandone sus planes de lanzar esta nueva plataforma”, finaliza la carta.

En respuesta, un portavoz de Facebook aseguró estar “de acuerdo en que cualquier experiencia que desarrollemos debe priorizar su seguridad y privacidad (de los niños), y consultaremos con expertos en desarrollo infantil, seguridad y salud mental infantil y defensores de la privacidad para informarlo. También esperamos trabajar con legisladores y reguladores, incluidos los fiscales generales de la nación”.

