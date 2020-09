Al terminar la secundaria en la escuela ORT en 2016, Salvatto decidió realizar un proyecto, en principio, para entretenerse. Buscó desarrollar una plataforma con tecnología que pudiera ayudar a las personas. “Estaba convencido de que quería hacer algo para ayudar a la gente y no sabía qué. Mi mamá es profesora de sordos, así que yo me crié con personas con esta discapacidad, y me daba bronca que no hubiera tecnología para sordos, muy poca”, confesó. Así surgió Háblalo.