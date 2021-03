- Derivaciones: Durante el 2020, se modificó el proceso en Boti para adaptar la derivación de los casos sospechosos según el protocolo. Así, comenzaron a derivar a la línea 107 del SAME. “Cuando vimos que no estaban dando abasto con la cantidad de llamadas entrantes, definimos, junto al equipo de Alberto Crescenti (titular del SAME), brindar esa misma atención a través del chat”, señalan desde Ciudad.