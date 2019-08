"Yo jugaba al FIFA y veía muchos videos de chicos que hacían contenido. Pero no había ninguna mujer. Me parecía interesante ponerme a crear una propuesta diferente, donde no solo sea ´ah, es una chica jugando´, sino que además el contenido sea divertido. Por eso se me ocurrió lo de hacer las entrevistas con las jugadoras", expresa.