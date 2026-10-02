Crimen y Justicia

Detuvieron a dos empleadas de un supermercado chino de Morón por usar la fiambrería como kiosco de drogas

Hasta el momento, el dueño del local no se encuentra vinculado a la causa. Las autoridades allanaron también una vivienda cercana al local, que funcionaba como depósito de estupefacientes

Varios agentes de policía permanecen en la entrada de un minimarket ubicado en una esquina con carteles callejeros en Morón
Efectivos policiales realizan un allanamiento en un minimarket de Morón tras una investigación por venta de drogas que derivó en la detención de empleadas. (Oeste Noticias)
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Más de 200 dosis de cocaína listas para la venta, una pistola semiautomática calibre .22, una balanza de precisión y elementos para fraccionar sustancias fueron secuestrados durante un operativo en un comercio de Morón. La investigación apunta a una presunta estructura de venta minorista que habría funcionado, bajo la fachada de una fiambrería dentro de un supermercado chino.

El allanamiento se realizó durante la mañana en el establecimiento denominado Mini Market, ubicado en la esquina de 9 de Julio y Ortiz de Rosas. La Delegación Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas de Morón intervino tras la acumulación de denuncias anónimas de vecinos sobre una presunta comercialización de estupefacientes en el lugar.

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La pesquisa también derivó en un procedimiento sobre una vivienda situada frente al local. Ese monoambiente, según determinaron los investigadores, habría sido utilizado para guardar parte de la droga que luego era destinada a la venta.

Según informó el portal Primer Plano Online, el caso llegó a la Fiscalía n.° 9 de Morón luego de que las advertencias de residentes de la zona fueran recibidas por la Secretaría de Seguridad municipal. El fiscal Emiliano Rodríguez Reggiani dispuso medidas de investigación para establecer si los señalamientos tenían sustento.

La hipótesis sostiene que las acusadas entregaban cocaína al menudeo desde un sector del comercio. Las medidas reunidas durante la pesquisa fueron presentadas ante el Juzgado de Garantías n.° 6 de Morón, que se encontraba a cargo de manera subrogante del juez Roberto Carletti. A partir de esos elementos, el magistrado autorizó allanamientos simultáneos en el supermercado y en la vivienda vinculada a las sospechosas.

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Los procedimientos permitieron el secuestro de más de 200 dosis de cocaína preparadas para su comercialización, además de porciones compactas de la misma sustancia. Los agentes también incautaron una balanza de precisión y materiales que, de acuerdo con la investigación, eran utilizados para cortar y dividir la droga en cantidades menores.

Entre los elementos retenidos figura una pistola semiautomática calibre .22. La información disponible no precisa si el arma estaba cargada, si tenía pedido de secuestro ni a quién se atribuye su tenencia, aspectos que podrían ser materia de peritajes y nuevas medidas judiciales.

Dos agentes de policía de espalda custodian un cartel institucional frente a una vivienda durante la noche
Un monoambiente situado frente al local funcionaba como depósito para almacenar las sustancias ilícitas antes de su fraccionamiento. (Oeste Noticias)

Además, la Policía secuestró un Ford Ka que, según la pesquisa, era utilizado para realizar entregas a domicilio. Esa línea de investigación busca establecer el alcance de la presunta operatoria y si existieron otras personas involucradas en la distribución de los estupefacientes.

Hasta el momento, el propietario del comercio no fue imputado en la causa. La investigación concluyó de forma preliminar que la presunta actividad atribuida a las dos empleadas se habría desarrollado sin conocimiento ni autorización de los responsables del establecimiento, según el medio que difundió el caso.

Por esa razón, no se dispusieron medidas judiciales que ordenen el cierre del Mini Market ni que impidan su continuidad comercial. Sin embargo, la situación administrativa del local aún depende de una inspección que realizarán las autoridades comunales.

En el procedimiento participó Falú, un perro entrenado para detectar drogas y otras sustancias, junto con su guía. La intervención del animal fue parte del despliegue policial durante la inspección del supermercado.

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