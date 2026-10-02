Un motochorro atropelló y atacó a golpes a una mujer para robarle en Mar del Plata

La víctima fue brutalmente atacada y debió ser hospitalizada

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Una mujer sufrió lesiones luego de que un motociclista la atropellara y la atacarra a golpes para robarle sus pertenencias durante la mañana del jueves en el barrio Las Dalias, Mar del Plata. El hecho ocurrió cuando la víctima volvía de realizar compras y caminaba por la zona de Los Naranjos y Los Ceibos.

La situación se desarrolló a pocos metros de la intersección entre Los Naranjos y Los Ceibos, una zona residencial en la que un vecino cuenta con una cámara de seguridad orientada hacia la vía pública.

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El episodio fue registrado por una cámara de seguridad, instalada en las inmediaciones. Según la información aportada, las imágenes muestran la secuencia previa al robo, la persecución a pie y la caída de la motocicleta sobre el sector de pasto ubicado junto a la calle.

De acuerdo con el relato del hecho al que pudo acceder el medio local 0223, el conductor habría modificado su recorrido para acercarse a la víctima. Al percibir esa maniobra, la mujer intentó huir a pie.

Sin emabrgo, el hombre la siguió con el rodado hasta alcanzarla desde atrás. Una vez cerca, aceleró y la embistió. En consecuencia, la mujer cayó al suelo.

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Frente a esto, el delincuente descendió y comenzó a atacar a golpes a la víctima hasta que pudo apoderse de su bolso.

Según informó el portal 0223, la mujer fue trasladada a un hospital local tras el ataque. Su hijo, Miguel, indicó que sufrió la fractura de una pierna y que continuaba internada.

Hasta el momento, no se informó públicamente la identidad del motociclista ni si fue localizado. Tampoco se detalló si actuó sin acompañantes o si existieron otros involucrados en las inmediaciones durante el asalto.

La víctima sufrió la fractura de una pierna y permaneció internada en un hospital local tras el ataque. (Foto: Télam)

A fines de junio pasado, también en la ciudad de Mar del Plata, una mujer fue víctima de un violento robo, cuando acababa de dejar a su hijo y a un compañerito frente a una vivienda del barrio Divino Rostro. Dos delincuentes que se movilizaban en moto la interceptaron, la amenazaron con un arma de fuego y escaparon con su auto.

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El hecho ocurrió en la calle Matheu al 1300 minutos antes de las 20. Según confiaron fuentes policiales a Infobae, la víctima se encontraba a bordo de un Volkswagen Up luego de descender a dos menores frente a un domicilio de la zona.

En esas circunstancias fue sorprendida por dos hombres que circulaban en una motocicleta. Uno de ellos descendió del rodado y, mediante amenazas con un arma de fuego, la obligó a bajar del vehículo.

“Llevate todo, llevate todo”, se la escucha gritar desesperada en las imágenes, temiendo por su vida.

De acuerdo con las mismas fuentes, los delincuentes le sustrajeron primero su teléfono celular y luego se apoderaron del automóvil. Finalmente, escaparon del lugar: uno de ellos al mando del Volkswagen Up robado y el otro en la motocicleta utilizada para cometer el asalto.

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La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad privadas instaladas en las inmediaciones. Las imágenes, que ahora encabezan esta nota, muestran el momento en que los asaltantes interceptan a la conductora pocos segundos después de que los menores descendieran del vehículo con otra mujer.

Tras el hecho intervino personal policial y se dio aviso a la Unidad Funcional de Instrucción de turno, que ordenó una serie de medidas para identificar a los autores. Entre ellas se dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, la recepción de testimonios y distintas diligencias investigativas.

Por el momento no hay detenidos y continúan las tareas para localizar tanto a los responsables como al vehículo sustraído.