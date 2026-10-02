Crimen y Justicia

Encontraron a una pareja muerta en San Juan e investigan un femicidio seguido de suicidio

Fanny Figueroa y Daniel Maldonado llevaban varios días sin vida hasta que fueron hallados en su vivienda en Chimbas. Eran oriundos de Buenos Aires y se habían mudado al interior hace cuatro años aproximadamente

Un hombre con camisa roja y una mujer con cabello rubio posan frente a una puerta blanca
Fanny Figueroa y Daniel Maldonado, la pareja encontrada muerta en Chimbas (Facebook: Casos Policiales)
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Después de que una mujer y un hombre fueran hallados en la vivienda que compartían en la localidad de Chimbas, provincia de San Juan, la investigación se orientará de manera preliminar hacia un presunto femicidio seguido de suicidio. No obstante, aún resta conocerse los resultados de las autopsias.

Según confirmaron, las personas fueron identificadas como Fanny Figueroa y Daniel Maldonado, ambos mayores de 50 años y oriundos de Buenos Aires.

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Eran pareja y se habían instalado en Loteo 30 de Agosto hacía entre cuatro y cinco años. Además, no tendrían hijos radicados en la provincia.

Mientras que Figueroa era ama de casa, Maldonado se encontraba sin trabajo. La última ocupación del hombre había sido como sereno de una escuela de la zona. Actualmente, se encontraba endeudado.

Desde el hallazgo de los cuerpos, la causa quedó a cargo del fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi, quien planteó como hipótesis que podría haberse tratado de un femicidio seguido de suicidio. No obstante, advirtió que esa teoría todavía debe ser confirmada con las pericias y las autopsias.

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Un automóvil rojo con la puerta abierta se encuentra en una calle de tierra junto a patrullas policiales y un camión de bomberos
El barrio sanjuanino en donde se había instalado la pareja (Gentileza: Tiempo San Juan)

Hasta el momento, el investigado indicó que la escena no aportó indicios de la participación de una tercera persona. De acuerdo con la información obtenida por Tiempo de San Juan, la casa estaba cerrada, las llaves permanecían colocadas y no se detectó el faltante de objetos de valor.

A pesar de esto, los investigadores señalaron que Figueroa presentaba lesiones provocadas por otra persona, mientras que el cuerpo de Maldonado tenía signos compatibles con una presunta autolesión. El fiscal evitó precisar las características de las heridas, aunque confirmó que la mujer tenía cortes ocasionados con un arma blanca.

Otro de los elementos bajo análisis es que el cuerpo de Figueroa habría sido movido dentro del domicilio. Esa circunstancia, sumada a las lesiones y al estado de la vivienda, reforzó la línea que ubica a su esposo como principal sospechoso del ataque.

Por otro lado, los especialistas que trabajaron en la vivienda estimaron de forma inicial que las muertes podrían haberse producido entre tres y cinco días antes del hallazgo. Sin embargo, Grassi aclaró que ese cálculo será revisado mediante los estudios forenses.

De confirmarse que se habría tratado de un femicidio, San Juan pasaría a registrar tres femicidios en lo que va del año, lo que llevaría el número de víctimas al nivel más alto desde 2019. Cabe destacar que los otros dos casos ocurrieron en menos de 47 días.

La primera víctima de 2026 fue Gemma Giselle Álvarez, de 34 años. La mujer fue asesinada el 30 de julio también en la localidad de Chimbas, cuando circulaba en motocicleta hacia su trabajo. En ese trayecto, su ex pareja la interceptó y la atacó con un arma blanca.

Gemma Álvarez junto al principal acusado, Matías Marín, y la hija que tenían en común (Facebook: Diario Popular San Juan)
Gemma Álvarez junto al principal acusado, Matías Marín, y la hija que tenían en común (Facebook: Diario Popular San Juan)

Según incorporó la investigación, el hombre tenía denuncias previas por violencia de género. Además, escapó después de la agresión, pero logró ser detenido por la Policía horas más tarde.

El segundo femicidio ocurrió entre la noche del 12 y la madrugada del 13 de septiembre en Barreal, departamento Calingasta. La víctima fue Camila Agustina Vecchiarello, de 26 años, quien murió tras recibir diez puñaladas en su vivienda.

El asesinato de Camila Agustina Vecchiarello en Barreal provocó la detención y prisión preventiva de su esposo.
El asesinato de Camila Agustina Vecchiarello en Barreal provocó la detención y prisión preventiva de su esposo.

Vecchiarello era oriunda de Rosario y se había instalado en San Juan para prepararse como aspirante a la Gendarmería Nacional. Asimismo, la autopsia determinó que cursaba un embarazo. Por el crimen permanece detenido su esposo, Carlos Gonzalo Rivero.

La Fiscalía a cargo del caso lo acusó de haber intentado presentar la muerte como un suicidio, una versión que fue descartada por los investigadores y por la junta médica. A raíz de esto, un juez dictó su prisión preventiva mientras continúa la investigación.

El registro actual remite a 2019, cuando San Juan contabilizó cinco femicidios durante el año. Según Diario El Zonda de San Juan, en un período similar, la provincia ya había acumulado tres casos: los de Liliana Mabel Loyola, de 65 años, asesinada en enero; Myriam Morales, de 40, asesinada en febrero; y Brenda Requena Montaña, de 24, asesinada en julio.

Ese mismo año también fueron asesinadas Paola Fabiana Agüero, de 55 años, en diciembre, y Celeste Luna, de 21, también en diciembre, en Rawson. Mientras avanzan las investigaciones por los tres hechos de 2026, las organizaciones sociales y de derechos humanos reclamaron reforzar las políticas de prevención y los dispositivos de asistencia para personas en situación de violencia de género. La línea 144 brinda atención gratuita durante las 24 horas.

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