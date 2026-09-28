Crimen y Justicia

Condenaron al “trader” de Pilar que estafó a sus amigos y ordenaron investigar a su madre

Pedro “Pepo” Ilincheta recibió una pena de tres años y dos meses de prisión. Seguirá con domiciliaria y tobillera electrónica hasta que el fallo quede firme. La Justicia también ordenó investigar a su madre por su posible participación en las maniobras

Pedro Ilincheta, detenido por presuntas estafas a sus amigos
Pedro Ilincheta, detenido por presuntas estafas a sus amigos
Guardar

Pedro Ilincheta, el supuesto trader acusado de estafar a un grupo de 14 amigos de un country de Pilar a los que convenció de entregarle dinero para realizar inversiones en criptomonedas, fue condenado a tres años y dos meses de prisión por el Juzgado en lo Correccional N°2 de San Isidro.

La jueza María Emma Prada lo consideró autor de 14 hechos de estafa. La fiscalía había solicitado cuatro años de prisión efectiva, mientras que la querella, en manos de los abogados Fernando Madeo Facente y Santiago Bongiovanni, habían reclamado seis. La defensa había pedido la absolución.

PUBLICIDAD

Ilincheta, conocido como “Pepo” o “Peter”, no irá por el momento a una cárcel. La magistrada resolvió mantener la morigeración de la prisión preventiva que ya tenía concedida: arresto domiciliario con monitoreo electrónico hasta que la sentencia quede firme.

El fallo también abrió un nuevo capítulo de la causa. Prada ordenó enviar las actuaciones a la Mesa General de la Fiscalía de Cámaras para que se investigue la posible participación de María Cecilia Cabeza, madre del condenado, en delitos vinculados con las maniobras por las que fue juzgado su hijo. El pedido había sido realizado durante el juicio por la fiscal.

PUBLICIDAD

La situación de Cabeza había aparecido en distintos momentos de la investigación. Uno de los damnificados declaró que, cuando debía entregarle USD 4.000 a Ilincheta, este le indicó que el efectivo sería retirado por su madre. Otro denunciante aseguró que en los resúmenes de su tarjeta encontró transferencias por aproximadamente $450.000 hacia cuentas de Mercado Pago de Cabeza y de una hermana del acusado.

Así habría convencido el detenido a sus víctimas de que su dinero estaba generando ganancias
Así habría convencido el detenido a sus víctimas de que su dinero estaba generando ganancias

Además, el análisis realizado por especialistas sobre los movimientos de criptomonedas identificó operaciones entre la cuenta de Binance de Ilincheta y una cuenta de la misma plataforma a nombre de su madre. Precisamente por esos elementos, tanto la fiscalía como la representación de los damnificados habían solicitado que se investigara su eventual intervención.

Cómo funcionaba la maniobra

Según quedó establecido en el proceso, Ilincheta captaba principalmente a personas de su círculo de confianza y les ofrecía invertir su dinero en criptomonedas. En diferentes casos prometía un rendimiento del 26% durante los primeros tres meses y luego del 5% mensual, mientras aseguraba que los fondos podían retirarse.

Durante un tiempo, sus clientes recibieron capturas de planillas de Excel en las que aparecían sus supuestas ganancias. Ese mecanismo generó confianza y llevó a varios a aumentar las inversiones e incluso a recomendar el negocio a otros amigos. Cuando comenzaron a pedir la devolución del dinero, aparecieron las postergaciones y las excusas.

La denuncia inicial hablaba de un perjuicio de USD 276.991, pero esa cifra incluía las rentabilidades que Ilincheta había prometido o informado. La pericia contable realizada durante la investigación estableció que los montos efectivamente denunciados como entregados ascendían a USD 100.628,91: USD 46.847,30 habrían sido enviados a cuentas de Binance y USD 53.781,61 mediante otras modalidades.

La pericia, sin embargo, no consiguió reconstruir completamente qué ocurrió con el dinero. Los expertos concluyeron que no era posible determinar el destino de todos los fondos ingresados en las cuentas digitales ni establecer cuánto dinero había extraído Ilincheta. El análisis de Binance también mostró que no existían subcuentas que permitieran diferenciar qué fondos correspondían a cada inversor.

Ilincheta sostuvo durante la causa una versión diferente. Afirmó que efectivamente realizaba operaciones con criptomonedas y contratos de futuros mediante plataformas como Binance, Bybit, BingX y Nexo; negó haber buscado deliberadamente a las 14 víctimas para captar su dinero y aseguró que él también había resultado perjudicado económicamente. También rechazó haber utilizado los fondos con fines personales y sostuvo que siempre había tenido intención de devolverlos.

Temas Relacionados

PilarEstafaCriptomonedas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quién es la misteriosa empresaria mexicana capturada en Mendoza y cómo es el oscuro entramado de lavado de dinero que la rodea

Ana Carmen Sosa Cravioto fue detenida por la PSA e Interpol cuando intentó abordar un vuelo en el Aeropuerto Internacional de El Plumerillo. Su padre, ex diputado de México, fue señalado en México como el líder de la “La Sosa Nostra”

Quién es la misteriosa empresaria mexicana capturada en Mendoza y cómo es el oscuro entramado de lavado de dinero que la rodea

Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: la defensa exigió que el músico participe de la audiencia y buscan conectarlo desde el Hospital Tornú

Los abogados del cantante volvieron a pedir la suspensión del debate por su estado de salud, pero el tribunal resolvió continuar y ordenó ampliar la evaluación de Salud Mental. Tras un cruce entre Javier Baños y el juez Gustavo Goerner, dispusieron un cuarto intermedio para intentar que Álvarez siga la audiencia desde el hospital por Zoom

Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: la defensa exigió que el músico participe de la audiencia y buscan conectarlo desde el Hospital Tornú

Entradera en Martínez: irrumpieron en la casa de un reconocido abogado, lo golpearon y huyeron con dinero y joyas

El violento episodio ocurrió este domingo a la madrugada en Barrancas de San Isidro. La Policía trabaja para dar con los cuatro asaltantes

Entradera en Martínez: irrumpieron en la casa de un reconocido abogado, lo golpearon y huyeron con dinero y joyas

Investigan un femicidio en Rosario: el cuerpo fue hallado por sus dos hijos adolescentes

El cadáver de una mujer de 35 años fue encontrado en su casa, boca abajo sobre un charco de sangre. Tenía un orificio en el cráneo, una herida en el cuello y traumatismos

Investigan un femicidio en Rosario: el cuerpo fue hallado por sus dos hijos adolescentes

Persecución en la General Paz: huyó de un control en un auto robado y chocó contra cinco autos estacionados

Ocurrió la semana pasada en el barrio porteño de Flores. El sospechoso fue detenido luego de la colisión. Las imágenes del operativo

Persecución en la General Paz: huyó de un control en un auto robado y chocó contra cinco autos estacionados

DEPORTES

Se confirmó el horario de los amistosos de la selección argentina y del partido despedida de Lionel Messi

Se confirmó el horario de los amistosos de la selección argentina y del partido despedida de Lionel Messi

Juan Pablo Vojvoda dejará de ser el entrenador de Racing tras la dura derrota contra Boca Juniors

“Pudimos mostrar Santa Fe de una manera distinta”: el balance de los Juegos Suramericanos que reunieron a 600 mil visitantes

La secuencia que no se vio del espectacular gol de tiro libre de Messi: de la furia con el juez de línea a su desafiante festejo

Juega en la selección que está penúltima en el ranking FIFA, tiene el pelo más largo del mundo y por su cabello hizo expulsar a dos rivales

TELESHOW

Nuevo parte médico por la salud de Mirtha Legrand: “Finalizó el tratamiento antibiótico”

Nuevo parte médico por la salud de Mirtha Legrand: “Finalizó el tratamiento antibiótico”

Cris Morena recordó a Romina Yan a 16 años de su muerte: "Siempre juntas, hijita amada"

Kennys Palacios se casó con su novio tras 14 años de amor: la ceremonia íntima en Cancún y el mensaje de Wanda

El duro presente de Alex Mathews, experto en efectos especiales de célebres filmes argentinos: “15 días en la intemperie”

El homenaje cotidiano de Cande Tinelli a su perra Linda, a pocos días de su dolorosa despedida

INFOBAE AMÉRICA

Estudiantes en Teherán protestan contra las tarifas, el hiyab y la teocracia: “Hasta que el clérigo no sea amortajado”

Estudiantes en Teherán protestan contra las tarifas, el hiyab y la teocracia: “Hasta que el clérigo no sea amortajado”

“La IA, con humildad, buscará humanizarse”: Ricardo Trotti presenta la segunda novela de “Robots con alma”

Juan, el anciano ciego que vive solo en Cuba: una pensión de 3,000 pesos que se esfuma en el viaje para cobrarla y el arroz que no pudo terminar de cocinar

Sismo en el este de República Dominicana provocó evacuaciones y se percibió en múltiples provincias, pero sin heridos ni daños reportados

El embajador de la Unión Europea alertó a bolivianos sobre las falsas ofertas laborales en Rusia