Hallaron un cuerpo calcinado dentro de un pozo en Villa Gobernador Gálvez: investigan las causas de la muerte

La fiscalía investiga la identidad de la víctima y las circunstancias de la muerte tras el hallazgo en un terraplén cercano al arroyo Saladillo

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Un llamado al 911 derivó este sábado en el hallazgo de un cuerpo calcinado dentro de un pozo en un terraplén de Villa Gobernador Gálvez, cerca de la ruta provincial S22 y del arroyo Saladillo. La víctima aún no fue identificada y la investigación busca establecer cómo ocurrió la muerte.

El aviso ingresó cerca de las 15.30, luego de que una persona que caminaba por la zona rural de la intersección de la ruta S22 y Bordabehere percibiera un fuerte olor. Al acercarse, encontró lo que parecía ser un cuerpo humano calcinado dentro de un pozo. Efectivos del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar y confirmaron el hallazgo.

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A partir de ese momento se activó un operativo con intervención del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), Bomberos y la Policía de Investigaciones (PDI). La escena quedó preservada para el trabajo de los peritos, mientras la fiscalía procura reunir elementos que permitan reconstruir la secuencia previa al hallazgo.

Según informó Rosario3, el cuerpo estaba en un sector elevado cercano al Saladillo. El estado de calcinación impide por ahora determinar la identidad de la víctima, por lo que se esperan los resultados de las pericias forenses y de otras medidas ordenadas en el lugar.

Hasta el momento, no trascendieron datos sobre posibles testigos directos ni sobre pertenencias que pudieran aportar información para identificar el cadáver. El relevamiento del pozo, del terraplén y de los alrededores será determinante para establecer si la víctima fue llevada hasta ese sitio o si el hecho se produjo allí.

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La causa fue caratulada inicialmente como “óbito”, una calificación preliminar que indica el hallazgo de una persona fallecida sin que aún se hayan establecido las causas de la muerte. En este marco, quedó bajo intervención de la fiscal Paula Barros, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (UVAL). La víctima permanece como NN, mientras continúan las diligencias para determinar su identidad y las circunstancias de la muerte.

Dos cuerpos fueron hallados dentro de un auto incendiado

En un hecho distinto, ocurrido el 3 de septiembre también en Villa Gobernador Gálvez, dos cuerpos calcinados fueron encontrados dentro de un Chevrolet Corsa en la Bajada del Espinillo, a orillas del río Paraná.

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El Chevrolet Corsa fue encontrado incendiado en la Bajada del Espinillo, a orillas del río Paraná

Un pescador que se encontraba en la zona alertó al 911 por la presencia de un auto en llamas. Policías y Bomberos llegaron al lugar y, al inspeccionar el Corsa, encontraron los dos cuerpos en el interior. El vehículo estaba completamente quemado. Los primeros estudios indicaron que se trata de una mujer y un hombre, aunque sus identidades aún no pudieron ser confirmadas debido al estado de los cadáveres.

La causa quedó a cargo de la fiscal Noelia Navone, jefa de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (UVAL) del Ministerio Público de la Acusación. La funcionaria advirtió que la investigación se encuentra en una etapa inicial y que las pericias serán determinantes para identificar formalmente a las víctimas, establecer la causa de las muertes y conocer la secuencia previa al fuego.

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Allegados a las personas fallecidas señalaron que podrían ser una pareja de Villa Gobernador Gálvez que llevaba más de 20 años de relación y tenía hijos adolescentes. Esa información todavía debe ser corroborada mediante los estudios de identificación. También trascendieron referencias a presuntos episodios de violencia en el vínculo, un elemento que forma parte de las líneas que analiza la fiscalía.

Amigas de la mujer habrían perdido contacto con ella durante la noche del miércoles, ya que no respondía llamadas ni mensajes. A partir de esos datos preliminares, los investigadores evalúan la hipótesis de un posible femicidio seguido de suicidio, aunque Navone aclaró que no existe una conclusión definitiva.

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