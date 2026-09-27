Denunciaron a un influencer por cazar y difundir imágenes de aves protegidas en Santa Fe

El hombre denunciado exhibe aves muertas en una imagen difundida en redes sociales

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Un influencer de caza de Santa Fe fue denunciado penalmente por difundir en redes sociales imágenes de aves protegidas que habría cazado en la laguna Setúbal. El material mostraba ejemplares muertos de distintas especies de patos y, según el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, parte de esas capturas habría ocurrido en infracción a la normativa.

La presentación fue realizada ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), luego de que el Centro para el Estudio y Defensa de Aves Silvestres (Ceydas), una organización ambientalista de Entre Ríos, expusiera en redes sociales fotografías y videos publicados por el cazador.

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La denuncia se apoya en una posible vulneración de la Ley Provincial N.º4.830, que regula la protección de la fauna silvestre. Desde la cartera ambiental indicaron que el caso reúne presuntas faltas vinculadas con especies cuya caza está prohibida, actividad fuera de temporada, incumplimiento de cupos, utilización de zonas vedadas y falta de habilitaciones.

El caso tomó estado público luego de que Ceydas difundiera el contenido que el influencer había compartido durante varios meses en sus perfiles de Instagram y Facebook. La organización afirmó que las imágenes fueron tomadas en la costa este de la laguna Setúbal, frente a la costanera de la ciudad de Santa Fe.

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Según la entidad, las publicaciones exhibían ejemplares de pato picazo, sirirí pampa, sirirí colorado, pato capuchino, pato gargantilla, pato overo, pato cutirí, pato cuchara y pato de collar. También se habrían observado piezas cobradas desde una embarcación.

Identificaron en las publicaciones aves protegidas a nivel provincial, como el pato capuchino, el pato gargantilla y el pato overo

Ceydas sostuvo que el picazo y los siriríes son especies cuya caza está contemplada por la normativa provincial bajo determinadas condiciones. Sin embargo, alertó que la cantidad de aves que aparecían en las fotografías superaría los límites establecidos. El resto de las especies mencionadas, de acuerdo con la organización, está protegido por las normas vigentes y no puede ser cazado.

La entidad ambientalista también denunció que la actividad habría tenido lugar fuera del período autorizado y en un sector donde rige una veda. Además, cuestionó el uso de armas que, según su planteo, no estarían habilitadas para este tipo de práctica.

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Entre los ejemplares que aparecen en publicaciones más antiguas figura el pato crestudo, una especie categorizada como amenazada a nivel nacional. Ceydas aseguró que el influencer habría mostrado animales muertos y embalsamados.

El material publicado en redes sociales motivó la denuncia del Ministerio de Ambiente de Santa Fe ante el Ministerio Público de la Acusación

La caza del pato crestudo está prohibida en todo el territorio argentino. Por ese motivo, su eventual captura constituye uno de los puntos centrales de la presentación realizada por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe.

La organización informó que puso el material reunido a disposición de la Justicia. Tras la difusión del caso, las cuentas del influencer pasaron a modo privado, según consignó la entidad.

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La provincia pidió que se lo multe

La cartera ambiental que conduce Enrique Estévez formalizó la denuncia ante el MPA. De acuerdo con la información difundida por el Ministerio, la presentación apunta contra el ciudadano que produjo y publicó material fotográfico en el que se advertiría la caza ilegal de aves protegidas en la zona de la laguna Setúbal.

La denuncia apunta a publicaciones que mostrarían capturas de aves protegidas, actividad fuera de temporada y posibles incumplimientos de cupos

Entre las presuntas infracciones detalladas figuran la caza de especies prohibidas o amenazadas, la posible falta de licencia habilitante y la actividad en departamentos o áreas no autorizadas. También se mencionaron procedimientos considerados antideportivos y el incumplimiento de cupos y vedas estacionales.

La multa solicitada por el Ministerio ronda los $3 millones, según fuentes de la cartera provincial. El monto corresponde a la sanción máxima prevista por la normativa ambiental ante la acumulación de faltas que se atribuyen al denunciado.

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La causa penal deberá avanzar para establecer si existieron delitos o contravenciones y determinar las responsabilidades que correspondan. Mientras tanto, el Ministerio recordó que los casos de caza furtiva, tráfico o maltrato de fauna silvestre pueden denunciarse a través del 911 o por los canales oficiales del organismo.