Crimen y Justicia

Femicidio seguido de suicidio en Villa Gobernador Gálvez: los cuerpos fueron encontrados en un auto prendido fuego

Ocurrió en la mañana de este jueves en la bajada del Espinillo, cerca del ingreso a la planta de Cargill. La principal hipótesis es que el hombre mató a la pareja, incendió el auto, se tiró al río y posteriormente se metió en el vehículo en llamas

Femicidio seguido de suicidio en Villa Gobernador Gálvez: los cuerpos fueron encontrados en un auto prendido fuego
Los cuerpos fueron encontrados en un auto prendido fuego
Guardar

Los cuerpos de un hombre y una mujer fueron hallados este jueves dentro de un Corsa incendiado en Villa Gobernador Gálvez. La fiscal Noelia Navone investiga como principal hipótesis que el hombre mató a la mujer, prendió fuego el auto y luego se suicidó.

La reconstrucción de la escena y la mecánica demoró varias horas, puesto que la información que se tenía desde un comienzo era confusa. En primer término se conoció que un pescador llamó al 911 al ver a un hombre que se había tirado al río y no había salido nuevamente a la superficie. Cuando llegó el Comando Radioeléctrico en realidad se encontró con una escena muy diferente: un Corsa incinerado y dos cuerpos en los asientos traseros.

PUBLICIDAD

La Policía convocó a los Bomberos Zapadores, que trabajaron para sofocar el fuego. De inmediato, comenzaron a tomar testimonios. Uno de ellos fue un vecino que ante Canal 3 dijo que vio a un hombre tirarse al agua y cuando se acercó a socorrerlo este le dijo: “Déjenme morir” y se metió directamente al Corsa prendido fuego.

Cómo se consolidó la hipótesis principal

Fue convocado personal de Prefectura Naval, ya que no estaba claro si a los dos cadáveres hallados en el auto se sumaba un tercero que estaba en el agua. Con el correr de las horas, esa conjetura perdió fuerza y la fiscal se apoyó en la línea investigativa principal de un femicidio seguido de suicidio.

PUBLICIDAD

Los cuerpos no fueron reconocidos oficialmente. Del hombre se encontró documentación, que era analizada.

Los cadáveres serán enviados al Instituto Médico Legal de Rosario para realizar las autopsias. En el caso de la mujer se buscará determinar si tenía alguna herida de arma de fuego o arma blanca como posible causal de muerte.

En contacto con la prensa local, la fiscal Noelia Navone expresó: “No podemos identificar los cuerpos. Están irreconocibles, calcinados. Los peritos de bomberos manifestaron que, en principio, se produjo el incendio desde la parte posterior del vehículo. Los testigos manifestaron que vieron a un masculino prender fuego el auto, meterse en el río, salir y meterse en el auto”.

“Conforme a la información preliminar que tenemos, investigamos un femicidio seguido de un suicidio. No tenemos grandes precisiones”, concluyó.

Temas Relacionados

RosarioFemicidioSuicidio

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El juicio por la muerte de Maradona ya tiene fecha de alegatos: cómo es el cronograma hasta el final

Así lo resolvieron los jueces en la última audiencia, donde el imputado Leopoldo Luque declaró sorpresivamente y por décima vez. Qué dijo

El juicio por la muerte de Maradona ya tiene fecha de alegatos: cómo es el cronograma hasta el final

Viajaba en un tour de compras, escondía 4 kilos de cocaína en carpinchos de peluche y cayó por un aroma que la delató

Personal de Gendarmería Nacional detuvo a la "mula", una mujer mayor de edad, sobre la Ruta Nacional N° 38, cuando realizaba la ruta Salta-Mendoza

Viajaba en un tour de compras, escondía 4 kilos de cocaína en carpinchos de peluche y cayó por un aroma que la delató

Falsos cambistas: alquilaban departamentos en Recoleta, Palermo y Saavedra para robarle a los clientes

Citaban a las víctimas para supuestas operaciones de cambio de moneda: era una trampa. Una vez allí, los privaban de su libertad y los amenazaban con armas

Falsos cambistas: alquilaban departamentos en Recoleta, Palermo y Saavedra para robarle a los clientes

Contrabando en Argentina: aseguran que uno de cada tres celulares que se conecta a la red ingresó de forma ilegal

El avance del comercio ilegal preocupa a la industria: estiman que el fenómeno ya representa hasta el 50% de algunos mercados y que provoca una fuerte pérdida de ventas formales y recaudación fiscal

Contrabando en Argentina: aseguran que uno de cada tres celulares que se conecta a la red ingresó de forma ilegal

Horror en Lanús: balearon a una abuela delante de su nieto para robarle el auto

Ocurrió este martes en la zona de Valentín Alsina. Las cámaras de seguridad de la zona registraron el ataque y la posterior fuga de los asaltantes

Horror en Lanús: balearon a una abuela delante de su nieto para robarle el auto

DEPORTES

La autocrítica de Diego Milito por el presente de Racing y el “error” que cometió con Gustavo Costas

La autocrítica de Diego Milito por el presente de Racing y el “error” que cometió con Gustavo Costas

José Mourinho lamentó el retiro de Messi de la selección argentina y contó: “Tendremos que ver la MLS, que no me gusta mucho”

Castigo histórico en la NBA a Los Ángeles Clippers y la estrella Kawhi Leonard: los detalles de una sanción que marcará un precedente

El vínculo entre los hijos de Roger Federer y Leyton Hewitt en el US Open que llamó la atención del mundo del tenis

“Visitando al maestro”: los cuatro campeones del mundo que se reunieron con Carlos Bilardo

TELESHOW

Romina Richi y Margarita Páez llevan al teatro su versión libre y colectiva de Romeo y Julieta: “Es muy movilizante”

Romina Richi y Margarita Páez llevan al teatro su versión libre y colectiva de Romeo y Julieta: “Es muy movilizante”

Las canciones que eligió Tini Stoessel en su show de regreso: el reencuentro de Violetta y guiños a su actualidad

Laurita Fernández contó su experiencia al congelar óvulos: “Me inyectaba en el camarín como si fuera tabú”

Nicole Neumann contó la travesura con la que su hijo Cruz imitó a su superhéroe favorito: “Eso no se hace”

Adrián Suar fue con Rocío Robles a ver a Griselda Siciliani al teatro: el inesperado ida y vuelta

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala ajusta el Sistema Integral de Precios para medir mejor el comportamiento de los precios

Guatemala ajusta el Sistema Integral de Precios para medir mejor el comportamiento de los precios

La Cámara del Agro de Guatemala prevé que las ventas del sector caigan 5% en 2026 por la falta de lluvias y El Niño

Tres nicaragüenses fueron deportados a la República Centroafricana en un vuelo procedente de Estados Unidos

El río Lempa, fuente del 60% del agua superficial de El Salvador, enfrenta presión por sequía y riesgo minero en Guatemala

Estados Unidos cierra la puerta a una nueva prórroga del TPS para hondureños