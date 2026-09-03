Femicidio seguido de suicidio en Villa Gobernador Gálvez: los cuerpos fueron encontrados en un auto prendido fuego

Los cuerpos fueron encontrados en un auto prendido fuego

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Los cuerpos de un hombre y una mujer fueron hallados este jueves dentro de un Corsa incendiado en Villa Gobernador Gálvez. La fiscal Noelia Navone investiga como principal hipótesis que el hombre mató a la mujer, prendió fuego el auto y luego se suicidó.

La reconstrucción de la escena y la mecánica demoró varias horas, puesto que la información que se tenía desde un comienzo era confusa. En primer término se conoció que un pescador llamó al 911 al ver a un hombre que se había tirado al río y no había salido nuevamente a la superficie. Cuando llegó el Comando Radioeléctrico en realidad se encontró con una escena muy diferente: un Corsa incinerado y dos cuerpos en los asientos traseros.

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La Policía convocó a los Bomberos Zapadores, que trabajaron para sofocar el fuego. De inmediato, comenzaron a tomar testimonios. Uno de ellos fue un vecino que ante Canal 3 dijo que vio a un hombre tirarse al agua y cuando se acercó a socorrerlo este le dijo: “Déjenme morir” y se metió directamente al Corsa prendido fuego.

Cómo se consolidó la hipótesis principal

Fue convocado personal de Prefectura Naval, ya que no estaba claro si a los dos cadáveres hallados en el auto se sumaba un tercero que estaba en el agua. Con el correr de las horas, esa conjetura perdió fuerza y la fiscal se apoyó en la línea investigativa principal de un femicidio seguido de suicidio.

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Los cuerpos no fueron reconocidos oficialmente. Del hombre se encontró documentación, que era analizada.

Los cadáveres serán enviados al Instituto Médico Legal de Rosario para realizar las autopsias. En el caso de la mujer se buscará determinar si tenía alguna herida de arma de fuego o arma blanca como posible causal de muerte.

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En contacto con la prensa local, la fiscal Noelia Navone expresó: “No podemos identificar los cuerpos. Están irreconocibles, calcinados. Los peritos de bomberos manifestaron que, en principio, se produjo el incendio desde la parte posterior del vehículo. Los testigos manifestaron que vieron a un masculino prender fuego el auto, meterse en el río, salir y meterse en el auto”.

“Conforme a la información preliminar que tenemos, investigamos un femicidio seguido de un suicidio. No tenemos grandes precisiones”, concluyó.