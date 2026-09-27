Crimen y Justicia

Dejó a la hija de 7 años encerrada en el auto y se fue a bailar: dictaron tres meses de perimetral

El hecho sucedió en Río Gallegos cuando un playero encontró a la menor en el vehículo. El juzgado de familia ordenó una medida de protección para ella, su hermano y su madre

Río Gallegos, Santa Cruz - Padre dejó a su hija encerrada en el auto
Personal policial ubicó al padre en un boliche situado a pocos metros de donde estaba estacionado el vehículo (Foto: Google Maps)
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Un hombre dejó a su hija de 7 años sola dentro de un auto estacionado frente a una estación de servicio de Río Gallegos, Santa Cruz, mientras asistía a un local bailable. La niña fue encontrada por la Policía luego de que un empleado alertara que el vehículo bloqueaba el ingreso a la playa de carga.

El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo 20 de septiembre, en la zona de las calles Entre Ríos y Zapiola. Un playero advirtió que un Volkswagen Gol estaba mal estacionado e impedía el ingreso de vehículos a la estación, por lo que se comunicó con la Policía.

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Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a la menor dentro del auto. El hombre la dejó en el vehículo alrededor de las 2:30 y fue encontrada cerca de las 5:30. Los efectivos iniciaron la búsqueda del padre, quien fue localizado en un local bailable situado sobre Zapiola al 500.

La niña, que había sido retirada por su padre de una piyamada, permaneció cerca de tres horas en el vehículo hasta que un empleado advirtió que el rodado bloqueaba el acceso a la playa de carga y alertó a la Policía.

Antes de alejarse, el padre le habría pedido que no hablara con su madre y le habría dicho que regresaría en una hora. Durante la madrugada, la niña le envió mensajes para que volviera, pero no obtuvo respuesta. Fue auxiliada cerca de las 5:30.

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El Volkswagen Gol estaba estacionado con el motor apagado. Cuando los agentes llegaron, encontraron a la menor en el interior. Según la reconstrucción del caso, la nena aportó el número telefónico de su madre, con quien la Policía logró comunicarse.

Río Gallegos, Santa Cruz - Padre dejó a su hija encerrada en el auto
La estación de servicio de Río Gallegos donde un playero alertó a la Policía por un auto que bloqueaba el acceso a la playa de carga (Foto: Google Maps)

Personal de Tránsito Municipal le realizó un test de alcoholemia y el Volkswagen Gol fue secuestrado. La denuncia fue radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Río Gallegos.

Tras el procedimiento, tomó intervención el área municipal de Niñez. El Juzgado de Instrucción N.º2 quedó a cargo de la causa penal, mientras el Juzgado de Primera Instancia de Familia N.º3 analizó las decisiones relacionadas con el cuidado de los chicos.

El juzgado dictó una medida de restricción por tres meses contra el padre y su pareja. Ambos tienen prohibido acercarse o comunicarse con la niña, su hermano y la madre de los menores.

La madre había solicitado además el cuidado provisorio unilateral y una cuota alimentaria, aunque esos planteos no habían sido resueltos al momento de la publicación de la información. Los chicos se encontraban bajo un régimen de cuidado compartido que había sido homologado por el mismo juzgado.

La abuela materna relató a FM 97.5 que los padres están separados y que, tras una restricción de vínculo y una posterior revinculación, los menores pasaban una semana con cada progenitor. También señaló que, en los días previos al hallazgo, la niña había estado con su padre y que él le había prohibido comunicarse con su madre

El episodio con la niña no habría sido el único antecedente reciente. Según publicó La Opinión Austral, poco más de un mes antes su hermano mayor quedó encerrado en la vivienda del padre y logró salir por una ventana. Los abuelos paternos lo habrían visto cruzar un paredón y lo llevaron a la casa de su madre.

La Secretaría de Niñez, Infancia y Familia del Municipio de Río Gallegos realizó luego una visita para verificar el estado de la niña. En paralelo, la restricción dictada por la Justicia de Familia estableció un límite temporal de tres meses, mientras continuaban las actuaciones en el fuero penal y las evaluaciones sobre la situación de los menores.

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