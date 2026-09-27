Fue a una reunión con amigos, habría sido abusada y se animó a denunciar tres años después: hay un detenido

El detenido fue localizado poco después de que se radicara la denuncia por abuso sexual (Gentileza: Diario Norte)

Guardar

Un joven de 24 años fue detenido en el marco de una causa por presunto abuso sexual denunciado por una adolescente. Se trataría de un hecho que habría ocurrido cuando ambos participaron de una reunión entre amigos en Chaco.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía interviniente, que ordenó medidas para identificar y localizar al acusado luego de que la denunciante formalizara su presentación judicial.

PUBLICIDAD

Según constó en la denuncia, todo habría ocurrido en 2023, cuando la joven todavía tenía 17 años. En esa oportunidad, había compartido un asado junto a un grupo de jóvenes. Durante la reunión, de acuerdo con su relato, los presentes habrían consumido bebidas alcohólicas.

La joven manifestó que, en un momento del encuentro, perdió el conocimiento. Al recuperar la conciencia, aseguró haber advertido una situación de abuso en la que estaría involucrado el ahora detenido. De acuerdo con la información obtenida por Diario Norte, el acusado tenía 21 años en aquel entonces.

El acusado permanece detenido en la Comisaría Sexta de Resistencia

La denunciante sostuvo que no realizó una presentación judicial en el momento en que habrían ocurrido los hechos debido al temor que sentía. Con posterioridad, decidió radicar la denuncia, lo que dio inicio a las actuaciones judiciales.

PUBLICIDAD

A partir de esa presentación, la Fiscalía interviniente dispuso una serie de medidas orientadas a establecer el paradero del sospechoso y avanzar con la investigación del caso. Fue así que el personal de la División Delitos Contra las Personas llevó adelante tareas investigativas para localizar al joven señalado en la denuncia. Tras esas diligencias, los efectivos lograron ubicarlo y concretaron su detención.

Luego del procedimiento, el acusado fue trasladado a la Comisaría Sexta Metropolitana, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. No obstante, la causa continúa bajo análisis judicial y la situación procesal del detenido deberá ser definida por las autoridades competentes a medida que se incorporen elementos al expediente.

PUBLICIDAD

Tenía captura por abuso sexual en Chaco y terminó detenido por un femicidio en Neuquén

Un hombre que tenía pedidos de captura pendientes en Chaco por una causa de abuso sexual y otra por robo quedó detenido tras el ataque contra su pareja en Aluminé, provincia de Neuquén. La víctima, Noemí Matamala, de 49 años, murió el 4 de septiembre después de permanecer internada durante dos semanas por las heridas sufridas.

El atacante también tenía un pedido de captura pendiente por robo

El acusado, Lucas Daniel Serrano, de 38 años, había sido imputado inicialmente por tentativa de femicidio. Con la muerte de Matamala, la Fiscalía reformularía la acusación por femicidio agravado por el vínculo y cometido en un contexto de violencia de género.

PUBLICIDAD

Al revisar los antecedentes de Serrano, los investigadores constataron que era requerido por la Justicia de Charata, Chaco. Los pedidos de captura estaban vinculados con un expediente por abuso sexual y con otra causa por robo.

Esas solicitudes de captura se detectaron tras su detención en Aluminé, donde quedó a disposición de la Justicia neuquina. Hasta entonces, la pesquisa por el ataque se concentraba en reconstruir lo ocurrido dentro de la vivienda que el acusado compartía con Matamala.

De acuerdo con la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal de Neuquén, el hecho ocurrió entre las 19:30 y las 20:40 horas del viernes 21 de agosto. La pareja mantuvo una discusión y, según la acusación, Serrano se dirigió a un galpón situado en la parte posterior del terreno.

PUBLICIDAD

La víctima estuvo dos semanas internada antes de que se confirmara su muerte

La Fiscalía sostuvo que el hombre tomó un hacha y golpeó a Matamala en la cabeza. La mujer fue trasladada primero al Hospital de Aluminé, luego a un centro médico de Zapala y, por la gravedad de su cuadro, al Hospital Provincial Castro Rendón, en la ciudad de Neuquén.

Matamala permaneció con asistencia respiratoria y en estado crítico hasta su muerte, ocurrida dos semanas después de la agresión. Frente a esto, la Municipalidad de Aluminé decretó tres días de duelo tras confirmar su muerte.

Luego de que se conociera el deceso, el fiscal del caso solicitó la autopsia. El resultado será incorporado al expediente antes de pedir una nueva audiencia para modificar la calificación legal de la causa.

PUBLICIDAD

El acusado fue localizado y detenido tras allanamientos realizados por personal de la Comisaría N° 29 de Aluminé. Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron un hacha que quedó incorporada como elemento de interés para la causa.

En la audiencia de formulación de cargos, la jueza de garantías Laura Barbé dictó la prisión preventiva de Serrano por cuatro meses y estableció el mismo plazo para la investigación. El detenido permanece alojado en la Unidad N° 48 de Zapala, mientras la Fiscalía prepara la reformulación de la imputación.