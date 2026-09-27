Crimen y Justicia

Tras agonizar por una semana, murió la persona que había sido prendida fuego en Salta

La víctima tenía 34 años y permanecía internada desde el 19 de septiembre. Por el momento, hay sospechosa detenida que será imputada el lunes

Hospital San Vicente de Paul de Orán
La víctima estuvo una semana internada en el Hospital de Orán
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Una persona de 34 años que había sido internada con quemaduras en gran parte de la zona superior del cuerpo murió este sábado en Orán, provincia de Salta, donde permanecía en terapia intensiva desde el ataque investigado por la Justicia. Tras la muerte, la causa deberá ser recaratulada.

La víctima fue identificada por sus iniciales como M. A. R.. De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal salteño, había ingresado al hospital local con lesiones en el rostro, el cuello, los hombros, el tórax y las manos. Su cuadro era crítico desde el momento de la internación.

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A raíz de esto, la fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, ordenó el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de la ciudad. De esta manera, se podrán establecer las causas médicas de la muerte y aportar elementos a la investigación judicial.

De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, la investigación se inició por un episodio ocurrido durante la mañana del sábado 19 de septiembre en la esquina de Moro Díaz y Zárate. En ese lugar se alertó sobre la presencia de una persona de 34 años con quemaduras visibles en la parte superior de su cuerpo.

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La mujer será imputada este lunes
La mujer será imputada este lunes

Luego de la intervención inicial, la víctima fue trasladada al Hospital de Orán. Los profesionales constataron quemaduras en cinco zonas: rostro, cuello, hombros, tórax y manos. Por la gravedad de las heridas, quedó internada en terapia intensiva, donde fue asistida hasta que se confirmara su muerte.

En las inmediaciones del lugar del hecho fue identificada una mujer de 29 años que, según las primeras medidas de la causa, había estado reunida con la víctima antes de que se produjeran las lesiones. La sospechosa permanece detenida e imputada de forma provisoria como autora de tentativa de homicidio simple.

La hipótesis bajo análisis indica que ambas mujeres habrían mantenido una discusión. De acuerdo con las actuaciones iniciales, la detenida le habría arrojado alcohol a M. A. R. y luego le habría prendido fuego. Esa secuencia es materia de investigación y deberá ser reconstruida con las pruebas reunidas por la fiscalía.

El cambio en el estado de salud de la víctima modificó el escenario judicial. La fiscal informó que el próximo lunes ampliará la imputación contra la mujer de 29 años a partir de la muerte de la víctima. Sin embargo, la calificación legal definitiva dependerá del avance de la investigación y de los resultados de las pericias.

Mientras tanto, el personal de la Unidad UGAP de Orán, perteneciente al Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, continúa con las tareas ordenadas para esclarecer lo sucedido.

Hasta el momento, entre las medidas ordenadas se encuentran el relevamiento de testigos, el análisis de cámaras de seguridad y otras diligencias en el sector donde ocurrió el ataque que derivó en la muerte de M.A.R.

De esta manera, los investigadores buscan establecer con precisión cómo se desarrollaron los momentos previos al ataque, cuál fue la interacción entre las dos personas y si existieron testigos que presenciaron la secuencia o que puedan aportar información relevante.

También se procura reconstruir el recorrido posterior a la agresión y verificar los registros audiovisuales disponibles. No obstante, consideraron que las pericias, los testimonios y la autopsia serán elementos relevantes para definir las circunstancias del caso.

Detuvieron a un hombre acusado de intentar matar a su pareja en Puerto Madryn

En una vivienda del barrio Presidente Perón de Puerto Madryn, una mujer de 29 años sufrió quemaduras y lesiones en las vías respiratorias durante un incendio. Después de permanecer varias semanas internada y de declarar ante la Fiscalía, su pareja fue detenida e imputada por tentativa de femicidio.

La vivienda de las calles España y Bordenave, en el barrio Presidente Perón de Puerto Madryn, donde ocurrió el incendio (Gentileza)
La vivienda de las calles España y Bordenave, en el barrio Presidente Perón de Puerto Madryn, donde ocurrió el incendio (Gentileza)

El acusado fue identificado por el apellido Avilés y afronta, de manera provisoria, una acusación por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, en grado de tentativa. La audiencia de control de detención se llevó a cabo el miércoles pasado ante la jueza Stella Eizmendi.

El caso se investiga a partir de un incendio ocurrido hace poco más de un mes en una casa situada cerca de las calles España y Bordenave. Los dos ocupantes del inmueble resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Andrés Ísola, aunque el cuadro de la mujer requirió una internación en terapia intensiva.

La mujer permaneció bajo cuidados intensivos debido a las quemaduras y al compromiso de sus vías respiratorias. Cuando su evolución permitió que fuera trasladada a una sala común, pudo brindar declaración ante representantes del Ministerio Público Fiscal de Chubut.

Fue allí que la víctima denunció que su pareja habría intentado matarla tras rociarla con un líquido inflamable. También relató que el hombre se habría arrojado la sustancia sobre el cuerpo antes de que se iniciara el fuego. Su testimonio fue incorporado a la causa como un elemento para reconstruir la secuencia dentro de la vivienda.

La fiscal Anya Puchetta interviene en la investigación por tentativa de femicidio en Puerto Madryn (Gentileza)
La fiscal Anya Puchetta interviene en la investigación por tentativa de femicidio en Puerto Madryn (Gentileza)

La declaración fue recibida por un equipo conformado por la fiscal Anya Puchetta y la abogada Gimena Marote Regonat. Durante esa instancia, la mujer contó con la asistencia de profesionales del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito, que interviene en el acompañamiento de personas afectadas por hechos delictivos.

Desde el comienzo de las actuaciones, la Fiscalía evaluaba si el incendio había sido provocado en un contexto de violencia de género. El relato de la denunciante reforzó esa línea de investigación, aunque la acusación mantiene carácter provisorio y puede modificarse de acuerdo con las pruebas que se incorporen al expediente.

Avilés también sufrió lesiones durante el incendio y fue atendido por personal de salud. Una vez que obtuvo el alta médica, quedó detenido por orden judicial. En la audiencia de control, la Fiscalía solicitó que permanezca bajo prisión preventiva mientras avanzan las medidas pendientes de la investigación.

La imputación provisoria es por tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, una figura contemplada en el artículo 80 del Código Penal. En casos atribuidos en grado de tentativa, la escala penal se reduce respecto de un homicidio consumado.

De acuerdo con la calificación expuesta por la Fiscalía, la expectativa de pena para el delito imputado se ubica entre 10 y 15 años de prisión. Para sostener esa acusación, los investigadores deberán reunir elementos que respalden la declaración de la víctima y permitan establecer la mecánica del incendio.

La causa cuenta con la intervención de Bomberos, el personal de Criminalística y otras áreas especializadas. Los peritos buscan determinar cómo comenzó el incendio, qué sustancia pudo haberse utilizado y cuáles fueron las circunstancias previas a la propagación de las llamas dentro de la casa.

Entre las medidas que aún están pendientes figura un informe de Bomberos de la Policía Federal. Ese documento será analizado junto con las actuaciones realizadas en el lugar, los registros médicos y el resto de las evidencias reunidas por la Fiscalía.

La información técnica será relevante para establecer si el fuego fue provocado, precisar la intervención de cada una de las personas que se encontraban en la vivienda y definir las responsabilidades penales que pudieran corresponder. También se evaluarán los resultados de las pericias y los testimonios que se incorporen durante la investigación penal preparatoria.

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