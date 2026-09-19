Crimen y Justicia

Trasladaron a la cárcel de Bouwer al conductor acusado por el choque que dejó cuatro muertos en Alta Gracia

Después de que se diera a conocer que el dueño de la camioneta RAM tenía alcohol en sangre al momento del accidente, una junta médica determinó que ya se encontraba en condiciones de ser enviado al penal

Una junta médica determinó que sus lesiones habían evolucionado lo suficiente para permanecer en prisión
Una junta médica determinó que sus lesiones habían evolucionado lo suficiente para permanecer en prisión
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Carlos Javier Ríos, el conductor involucrado en el choque fatal de Alta Gracia que dejó cuatro muertos, fue trasladado este viernes a la cárcel de Bouwer. Luego de que una evaluación médica determinara que está en condiciones de permanecer en un establecimiento penitenciario, el fiscal Diego Fernández ordenó que le revocaran la domiciliaria.

Hasta este momento, Ríos, de 49 años, cumplía prisión domiciliaria con tobillera electrónica debido a las lesiones sufridas en el siniestro. Sin embargo, la junta médica concluyó que su estado de salud evolucionó de manera favorable y ya no requiere ese régimen de detención.

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Cabe destacar que el hombre es el único detenido por el choque ocurrido el 24 de agosto en el Camino de los Lecheros, en Alta Gracia. Como consecuencia del hecho murieron Pablo César, de 42 años; Jésica Garrido, de 34; Yanina Garrido, de 39; y Danilo Díaz, de 23.

De acuerdo con la información obtenida por El Doce.tv, la situación procesal de Ríos se agravó durante esta semana. Esto se debió a que la Fiscalía modificó la acusación inicial por homicidio culposo y ahora pasará a ser investigado por homicidio simple con dolo eventual por las cuatro muertes.

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La Cárcel de Bouwer
El acusado ya fue alojado en la cárcel de Bouwer

Incluso, esta misma semana la investigación incorporó el resultado de una pericia que estableció que el conductor tenía 1,57 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del impacto. Además, durante una audiencia celebrada este martes, el hombre se abstuvo de declarar y fue informado sobre el cambio de carátula.

En paralelo, los familiares de las víctimas habían cuestionado que Ríos continuara detenido en su casa y reclamaban su alojamiento en prisión. Tras conocerse la decisión, valoraron el traslado a Bouwer, una medida que esperaban desde los primeros días posteriores al siniestro.

Leandro, hermano de Pablo César, aseguró que la familia seguía de cerca las novedades de la causa. “Es alentador, pero necesitamos que sea justa y pedimos la pena máxima, que pague por las cuatro vidas”, expresó en declaraciones a Noticiero Doce.

Por otro lado, Celia, madre de Pablo, también había planteado su malestar por la prisión domiciliaria del acusado. “Nos duele que esté cómodamente en la casa viéndonos porque nos da la sensación de que la Justicia se nos ríe en la cara”, había señalado.

Así fue el accidente fatal

El choque ocurrió cerca de las 21:00 horas del domingo 23 de agosto en el Camino de los Lecheros, un tramo de la ruta provincial C-4 que une Alta Gracia con Bouwer. Esa noche, Ríos conducía una camioneta RAM que impactó de frente contra un Volkswagen Gol.

Una camioneta blanca con el frente destruido y un automóvil volcado en una ruta durante la noche, cerca de un vehículo de emergencia
Una camioneta destruida en su parte delantera y un automóvil volcado permanecen en la ruta tras una colisión en Alta Gracia, Córdoba (Captura de video)

El siniestro se produjo en un sector recto, iluminado y en buenas condiciones de circulación, con doble línea amarilla demarcada. De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, la camioneta habría invadido el carril contrario en una zona donde está prohibido adelantar.

De hecho, la posición final de los vehículos tras la colisión también llevó a los peritos a considerar que la RAM circulaba a una velocidad superior al límite de 90 kilómetros por hora establecido para ese sector.

Las cuatro víctimas fatales eran integrantes de una familia de Bouwer. Horas antes del choque, habían viajado hasta Alta Gracia para asistir a Danilo Díaz, quien sufrió un accidente de moto en la zona de Falda del Carmen y recibió atención en el Hospital Illia.

Una vez que Díaz obtuvo el alta médica, el grupo se dirigió a la subcomisaría de Alta Gracia para retirar la motocicleta que había quedado secuestrada. Luego emprendieron el regreso por el Camino de los Lecheros, acompañados por un quinto familiar que debía trasladar el rodado hasta su localidad de origen. La tragedia tuvo impacto en la localidad y la Municipalidad de Bouwer decretó dos días de duelo.

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