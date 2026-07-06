El Gobierno autorizó a una aerolínea a operar nuevas conexiones entre Buenos Aires-Colombia

El Gobierno autorizó a Avianca a realizar las rutas entre Cali y Cartagena con la capital argentina

El Gobierno autorizó a Aerovías del Continente Americano S.A. (Avianca) a operar nuevas rutas internacionales entre Colombia y Buenos Aires.

La Resolución 15/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, notificada formalmente a la compañía y comunicada a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), habilita a la empresa de bandera colombiana para explotar rutas que conectan las ciudades de Cali y Cartagena de Indias con Buenos Aires, tanto en el traslado de pasajeros como en el de cargas, bajo modalidad combinada.

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La iniciativa responde a un requerimiento presentado por la compañía aérea, que, tras cumplir con los recaudos legales y administrativos previstos en la normativa vigente, obtuvo el aval necesario de los organismos técnicos y jurídicos competentes. La Dirección Nacional de Transporte Aéreo de la ANAC emitió dictamen favorable ante la solicitud.

La decisión se encuadra en el marco normativo internacional y bilateral que regula las relaciones aerocomerciales entre la República Argentina y la República de Colombia, tales como los Memorandos de Entendimiento suscriptos el 22 de febrero de 2018 y el 30 de abril de 2025.

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De acuerdo con los dispuesto, el transportador colombiano cumple con los requisitos establecidos por la Ley 17.285 (Código Aeronáutico) y los decretos 50/2019 y 599/2024, que regulan el funcionamiento y la autorización de servicios aéreos internacionales en la Argentina. La empresa acreditó ante las autoridades la documentación necesaria, tanto en lo que respecta a la seguridad operacional y la capacidad técnica, como al cumplimiento de los requisitos administrativos y legales exigidos por la normativa vigente.

La notificación de la medida a la Administración Nacional de Aviación Civil y a la propia empresa garantiza la transparencia y la comunicación institucional necesaria para la implementación de la operatoria, ajustando los procedimientos a los estándares de seguridad y control que rigen la aviación internacional.

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La resolución fue publicada hoy en el Boletín Oficial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autoridad aeronáutica colombiana designó oportunamente a Avianca como operador para los servicios solicitados, notificando a la contraparte argentina y cumpliendo con lo estipulado en el acuerdo bilateral. La empresa, a su vez, presentó la documentación correspondiente ante la ANAC, que verificó el cumplimiento de los requisitos y otorgó la autorización conforme a derecho.

La habilitación de nuevas rutas directas entre Colombia y Argentina por parte de una aerolínea de bandera extranjera tiene impacto en varios niveles. Para el sector turístico, implica una mayor oferta de vuelos, la posibilidad de atraer nuevos flujos de visitantes y la diversificación de destinos. Para el comercio exterior, el transporte combinado de pasajeros y cargas habilita alternativas logísticas para la exportación e importación de bienes, optimizando cadenas de suministro y ampliando mercados.

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Desde el punto de vista de la integración regional, la decisión se enmarca en la tendencia a fortalecer la conectividad suramericana, facilitando los intercambios y promoviendo el desarrollo de corredores aéreos estratégicos.