Crimen y Justicia

Una mujer atacó violentamente a un vecino en Tucumán y fue condenada

La mujer admitió su responsabilidad en una agresión con arma blanca ocurrida en pasaje Baclini al 1800. La Policía intenta dar con el cómplice de la ahora condenada

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Una calle de barrio con asfalto irregular y charcos de agua, flanqueada por veredas con césped, árboles frondosos y viviendas bajas
La calle Baglini al 1800 en San Miguel de Tucumán, donde tuvo lugar un ataque por el que una mujer fue condenada por agredir a un vecino (Google Maps)

Una mujer identificada con el alias “Pequi” fue condenada este jueves a tres años de prisión de ejecución condicional tras admitir su responsabilidad en un ataque violento contra un hombre de 64 años en Tucumán.

La sentencia fue dictada luego de que el Ministerio Público Fiscal (MPF), la imputada C. V. P. y su defensa alcanzaran un acuerdo, que contó con la conformidad de la víctima. El caso fue investigado por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos III, bajo la dirección de la fiscal Alejandra Navarro.

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El ataque ocurrió la noche del 7 de junio, cerca de las 23:45, en una vivienda situada en pasaje Baclini al 1800, en San Miguel de Tucumán. De acuerdo con la investigación, C. V. P. ingresó al domicilio acompañada por un cómplice, cuya identidad aún no fue establecida por las autoridades.

Una vez dentro del inmueble, la acusada ingresó al domicilio y atacó al residente con un elemento filoso. El hombre, de 64 años, sufrió una fractura expuesta en el codo derecho y múltiples heridas en la cabeza y en los miembros superiores. Según se detalló en la audiencia, las lesiones provocaron que la víctima quedara imposibilitada para realizar sus actividades habituales durante un período superior a un mes.

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El auxiliar de fiscal Fernando Godoy Ponce expuso en la audiencia los términos del acuerdo alcanzado. En ese marco, se declaró a Cinthia Vanessa Paz autora material y penalmente responsable del delito de lesiones graves. La víctima, presente en la audiencia, prestó su consentimiento a la resolución adoptada.

Según informó el portal Contexto Tucumán, el caso fue esclarecido en pocos días gracias a la colaboración de testigos y la evidencia recolectada en el lugar. La Policía trabaja todavía en la identificación y localización del cómplice que participó en el asalto.

La decisión judicial estableció que la pena de tres años de prisión será de ejecución condicional, lo que significa que al mujer no cumplirá la condena en la cárcel, salvo que incumpla las reglas de conducta impuestas. Entre las restricciones fijadas se encuentra la prohibición de acercarse o mantener cualquier tipo de contacto con la víctima durante el mismo período.

Antes de la homologación del acuerdo, la imputada reconoció expresamente su participación en el hecho, lo que permitió que el juez aprobara el convenio y dejara firme la condena.

La mujer habría realizado el ataque con la ayuda de un cómplice que continúa prófugo
La mujer habría realizado el ataque con la ayuda de un cómplice que continúa prófugo

Hace unos meses, la Policía Bonarense detuvo a una mujer de 28 años en la localidad de Tolosa, en el partido de La Plata, luego de que apuñalara a su inquilino, un jubilado de 68 años. Sin embargo, fue liberada al poco tiempo luego de que la Justicia considerara que actuó en defensa de sus hijos. La joven, en su declaración, había dicho que el señor se estaba masturbando frente a los menores.

Su versión de los hechos la dio ante la fiscal María Cecilia Corfield, a cargo de la causa, a quien le aseguró que el jubilado estaba tocándose delante de los chicos y que por eso su reacción. Tras escucharla en la Unidad Funcional de Instrucción N°15, la funcionaria no presentó cargos y ordenó su liberación.

El herido, por su parte, fue internado en el Hospital Son Roque de Gonnet. Todo ocurrió en una vivienda situada sobre la calle 523, entre 18 y 19. Allí, la detenida vivía con sus hijos, una nena de 9 años y un nene de 7, y le alquilaba una habitación al jubilado desde hacía pocos días. Es su fuente de ingresos para sostener a su familia, ya que se encuentra desempleada.

De acuerdo al relato de los voceros, el episodio se conoció a partir de un llamado al 911 que alertó por la presencia de un hombre herido en la vía pública. Así, un patrullero llegó al lugar y encontró al sujeto con heridas de arma blanca en el tórax, el cuello y la cara.

Minutos más tarde, una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) lo trasladó de urgencia al hospital zonal San Roque, donde permanece internado en estado grave.

Poco después, la autora del ataque se presentó en el lugar y admitió ante los policías que había apuñalado al inquilino. Según se detalla en el reporte policial, explicó que lo hizo porque lo sorprendió masturbándose frente a los dos chicos. En consecuencia, la mujer fue aprehendida y la Policía incautó el cuchillo utilizado en el ataque.

La investigación quedó en ese momento en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°15 del departamento judicial de La Plata, a cargo de la fiscal María Cecilia Corfield. El caso fue caratulado inicialmente como homicidio en grado de tentativa, aunque finalmente no le formularon cargos.

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