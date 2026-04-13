Narco y preparador físico de un club: fue detenido en la previa de un partido de fútbol contra Nacho Scocco

El Club Atlético Eduardo Hertz emitió un comunicado oficial desvinculándose de “El Gordo” Axel, el narco que se ocultaba como preparador físico, frente a la entrada de sus instalaciones en Rosario.

Un inusual operativo policial llevado adelante el miércoles pasado alteró la previa de un partido de la Liga Deportiva del Sur de Santa Fe. La división Capturas de la Policía de Investigaciones ingresó al club Eduardo Hertz, cuyo plantel de primera estaba por jugar ante el Hughes FBC del conocido delantero Ignacio Scocco, y detuvo en el vestuario local a un hombre que desde enero pasado trabajaba para el cuerpo técnico. Se trata de Axel Iván “Gordo” González (32), sobre quien pesaba un pedido de captura desde 2024 por, presuntamente, administrador de búnkeres y gatilleros de una presunta organización dedicada al narcomenudeo en la zona norte de Rosario.

Tras la detención, el club para el que trabajaba “Gordo” emitió un comunicado: “Atento a los hechs acontencidos el día 8 de abril de 2026 en las instalaciones del club, la subcomisión informa que no mantienen ningún tipo de vínculo con la vida privada de los integrantes del cuerpo técnico. Dichas persona fueron contratadas de buena fe y con total profesionalismo. Lamentamos los hechos ocurridos que afectan la imagen de nuestra institución. Asimismo, repuiamos lo sucedido y nos desvinculamos completamente de los acontecimientos mencionados”, se despegó el club sin mencionar al supuesto narco.

Comunicado oficial del Club Atlético Eduardo Hertz desvinculándose de personas en el cuerpo técnico tras los hechos del 8 de abril de 2026.

González es primo de Marcelo “Frentudo” Fernández (44), quien fue arrestado en noviembre de 2024 por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y posteriormente acusado por el fiscal Pablo Socca, quien le atribuyó ser el presunto líder de una estructura que vende cocaína y marihuana en los barrios Parque Casas y El Churrasco, en el distrito norte.

“Frentudo”, como muchos delincuentes vinculados al comercio de estupefacientes, gozaba de contactos policiales que le avisaban de allanamientos. El 28 de noviembre de 2024 lo encontró la PSA en su propiedad, cuya fachada era la de un minimarket las 24 horas que, según investigadores, era solo una pantalla para disimular su verdadera actividad. Días después, la misma fuerza de seguridad federal volvió a allanar distintos domicilios de la presunta banda, ya que los primeros resultados daban cuenta de que los soldaditos habían recibido comunicación previa.

El anuncio en redes del partido contra Nacho Scocco (Facebook: Hughes FBC)

El caso de su primo fue diferente. Logró sortear los procedimientos policiales y comenzó a incursionar como preparador físico y ayudante de campo en clubes de fútbol de distintas localidades de Santa Fe. Investigadores detectaron que había integrado un cuerpo técnico de una institución de Coronel Arnold y, desde enero de este año, en el club Eduardo Hertz de Villa Mugueta.

Mientras permanecía prófugo, “Gordo” cambiaba de auto para ir dos o tres veces a la semana a Eduardo Hertz. Se presume que también portaba documentación de otra persona, puesto que suele haber controles vehiculares por la ruta provincial 14, a la altura de Piñero, camino a su lugar de trabajo.

Agentes de seguridad detienen a 'Gordo' Axel, el narcotraficante de Rosario que se ocultaba como preparador físico, frente a una instalación deportiva por la noche.

Todo cambió el miércoles pasado. Agentes de Capturas de la Policía de Investigaciones entraron al predio deportivo mientras se enfrentaban la reserva del local y la de Hughes y se dirigieron directamente a González, que estaba con los jugadores de la primera haciendo los movimientos de precalentamiento. Al ver a los policías, se colocó una capucha y rápidamente fue al vestuario, lugar del que intentó escaparse por la parte trasera.

En un primer momento, “Gordo” no dio su verdadero nombre –aunque en el club estaba anotado como Axel Iván González– y entregó el DNI de otra persona. Sin embargo, fue esposado y trasladado rápidamente a Rosario, antes del partido de primera que terminó 0-1 en favor de Hughes gracias a un gol de Scocco, el retirado ídolo de Newell’s y River.

Nacho Scocco

El presunto narco será llevado a audiencia imputativa el próximo jueves por el fiscal Pablo Socca en el Centro de Justicia Penal, donde está sospechado de ser la segunda línea de la presunta banda de su primo Marcelo Fernández. En el legajo, está señalado como el responsable de llevar la contabilidad de los búnkeres de la zona de Cavia y Freyre, y de tener contacto directo con los soldaditos que disputaban a tiros esa parte del distrito norte de Rosario.

Su nombre y el de su primo aparecieron este lunes en una nota mafiosa que delincuentes arrojaron en la puerta de la escuela Nº 1.210 “Luis Rullan” ubicada en Pasaje San Telmo y Calle 1.350 junto con un encendedor catalítico con forma de granada. Por ese motivo, se suspendieron las clases en el turno mañana del establecimiento educativo por la activación del protocolo de explosivos.