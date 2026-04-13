Crimen y Justicia

Horror en Entre Ríos: las pistas que siguen los investigadores tras el hallazgo del cuerpo de un hombre oculto en una pared

Se trata del cadáver de un albañil que fue encontado en la obra en construcción de un edificio ubicado sobre la costanera de la ciudad de Colón

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Agentes de policía y bomberos uniformados en una zona acordonada frente a un edificio en construcción con personas y árboles al fondo durante el día
Personal de Bomberos Voluntarios de Colón se encargó de demoler la pared detrás de la cual estaba oculto el cuerpo de la víctima.

La investigación que llevan adelante los fiscales Noelia Botta y Alejandro Perroud para esclarecer el macabro crimen de un albañil en la ciudad de Colón, Entre Ríos, cuyo cuerpo fue hallado este domingo, oculto detrás de una pared, envuelto en una frazada y tapado con cal en la obra en construcción de un edificio ubicado sobre la costanera, apunta a una presunta pelea entre compañeros, la cual habría derivado en el brutal asesinato de la víctima.

Fuentes del caso precisaron este lunes a Infobae que el trabajador asesinado, quien todavía no pudo ser identificado, sería el sereno del lugar, de unos 52 años y oriundo de Paraguay.

A partir de los testimonios recabados en las últimas horas, las principales sospechas de los investigadores apuntan a que el trabajador habría sido asesinado en el marco de una pelea con un hombre en situación de calle, oriundo de la provincia de Buenos Aires y que estaría viviendo desde hace unos meses en Colón.

Edificio de varias plantas en construcción con estructura de hormigón a la vista, rodeado de árboles y una calle con un vehículo rojo estacionado
El lugar del hallazgo.

Con esta información entre manos, los fiscales Botta y Perroud presentaron un pedido de captura nacional e internacional, pero hasta este lunes por la mañana el sospechoso no había sido localizado.

En diálogo con este medio, el fiscal Perroud explicó que durante las tareas realizadas en el lugar del hallazgo se detectó una anomalía estructural que resultó clave para el descubrimiento. “Se encontró un cuerpo que estaba envuelto en una frazada y tapado con cal. Y estaba en el hueco debajo de una escalera, en el subsuelo, y ese hueco había sido tapado con una pared bastante rudimentaria, y que además no formaba parte de los planos de la obra”, describió.

Y en esa línea, brindó un detalle escalofriante: “Había moscas y un olor nauseabundo”.

Vista aérea de una zona residencial con casas, árboles y un cuerpo de agua adyacente, con áreas superpuestas en tonos grises
El hallazgo fue en una obra en construcción de un edificio ubicado sobre la costanera de la ciudad de Colón.

Si bien el próximo jueves el cuerpo será sometido a una autopsia en la Morgue Judicial de Oro Verde, fuentes del caso confiaron a este medio que el análisis externo realizado por el médico forense arrojó que la víctima tendría un fuerte traumatismo en el cráneo. Además, en el lugar del hallazgo se detectaron manchas de sangre.

El hallazgo

El descubrimiento de un cuerpo oculto dentro de una pared en una obra en construcción sorprendió a la ciudad de Colón, en la provincia de Entre Ríos, durante la jornada del domingo.

Fuentes policiales consultadas por este medio precisaron que todo comenzó cuando empleados de la obra, ubicada en la intersección de Costanera Quirós y calle Moreno, detectaron manchas de sangre en el subsuelo de la edificación. Esta situación llevó al aviso inmediato a la Policía, que se presentó en el lugar y detectó una pared levantada en el hueco de una escalera.

La inspección derivó en la orden de demoler esa estructura. Durante el procedimiento, los efectivos encontraron un cadáver cubierto con cal, una técnica criminal utilizada para acelerar la descomposición y evitar que los olores delataran la presencia de restos humanos.

El operativo de extracción del cuerpo requirió la intervención de personal de Criminalística y Bomberos Voluntarios, debido al avanzado estado de putrefacción y a la complejidad del lugar donde había sido escondido el cuerpo.

Según arrojaron las primeras tareas investigativas, el hombre trabajaba en la misma obra y su desaparición databa de aproximadamente 15 días, aunque no existía denuncia formal sobre la averiguación de su paradero.

Mientras avanza la investigación, los fiscales Batto y Perroud investigan el caso como un homicidio calificado.

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