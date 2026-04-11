Detuvieron a un miembro de la “banda de los falsos tenistas”: es colombiano y tenía pedido de captura internacional

En el video se logra observar cómo aprovecharon que una vivienda estaba deshabitada en ese momento e intentaron forzar la cerradura

La Policía de la Ciudad detuvo en las últimas horas en Constitución a un ciudadano colombiano señalado como integrante de la “banda de los falsos tenistas”, un grupo delictivo en el que sus integrantes se disfrazaban de deportistas para ingresar a edificios con intenciones de robo. Al revisar sus antecedentes, se reveló que sobre él pesaba un pedido de captura internacional.

Según informaron fuentes policiales, el delincuente capturado, de 30 años, y sus cómplices se valían de llaves clonadas para colarse en las viviendas.

El detenido, quien era buscado desde enero, cuando intentó robar junto a otros integrantes de la banda en un edificio de Villa Urquiza, era buscado por la justicia de su país. Sobre él, estaba vigente un pedido de captura internacional dictado por el Juzgado 29 de Bogotá, por el delito de hurto calificado agravado, por lo que ya fue puesto a disposición de Interpol.

Fue identificado por personal de la División Robos y Hurtos de la fuerza de seguridad porteña, que se encontraba realizando tareas de investigación cuando encontraron al hombre buscado en la calle San José al 1900.

Contaba con antecedentes penales por robo y violación de medidas restrictivas y había sido identificado gracias a las tareas realizadas por los efectivos policiales con el análisis de las cámaras de seguridad y la exploración de perfiles públicos de redes sociales, según se indicó.

El detenido había sido filmado intentando robar en un edificio de Villa Urquiza

En enero de este año, el ahora detenido había sido captado por cámaras de seguridad instaladas en un edificio de Villa Urquiza cuando, junto a otros cómplices vestidos con ropa deportiva y estuches de raquetas de tenis, ingresaron al complejo con una llave electrónica clonada. Una vez dentro, forzaron cerraduras de departamentos en los que no había nadie con la intención de robarlos.

Casi tres meses después, los policías lograron capturarlo en Constitución. Realizada la consulta con el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 11, a cargo del juez subrogante Ariel Lijo, Secretaría 21 de la doctora Antise, se dispuso la detención del hombre y que sea alojado en una sede de Interpol de la Policía Federal, debido a la orden de captura internacional de Colombia que pesaba sobre él.

Junto a cómplices, ingresaban con llaves clonadas y vestidos de deportistas a edificios con intenciones de robo

Las imágenes del intento de robo de enero mostraron cómo dos sujetos, con atuendo y accesorios propios de quien pasa una jornada en una cancha de tenis, accedieron al edificio en el momento exacto en el que la puerta principal quedaba abierta por el ingreso de otro residente. Sin perder el ritmo, ambos avanzaron por los pasillos, observando las viviendas y buscando una oportunidad para entrar en alguna unidad deshabitada. El ardid consistió en camuflarse como deportistas para evitar cualquier tipo de sospecha por parte de quienes pudieran cruzarlos en los espacios comunes.

Las cámaras instaladas en los accesos y corredores fueron testigos clave en el desarrollo de la maniobra. En las imágenes, se observa a uno de los hombres acercándose a la puerta de un departamento, retrocediendo unos pasos y luego intentando forzar la cerradura de una unidad ubicada enfrente. El sigilo de los movimientos y la elección del atuendo forman parte de una modalidad con la que buscaban aprovechar la circulación habitual de residentes y visitantes en edificios de la zona.

Sobre el detenido pesaba un pedido de captura internacional

En un fragmento del video que circuló en redes sociales, uno de los delincuentes se agacha y se aproxima a la cámara, al parecer para identificar si se trataba de un sistema de ingreso electrónico con grabación de imágenes, mientras otro intentaba forzar la puerta. “Presumimos que buscaban identificar si era una de esas entradas electrónicas que graban imágenes”, explicó en ese momento el propietario del departamento que intentaron vaciar los falsos tenistas, en declaraciones al canal A24. Esta reacción, registrada en primer plano, dejó expuesto el rostro del sujeto ante los sistemas de videovigilancia del edificio.

Al advertir la presencia de cámaras y notar que sus rostros quedaban grabados desde diferentes ángulos, los intrusos desistieron de su intento y abandonaron el lugar. No consiguieron abrir ninguna puerta y tampoco llevarse nada del inmueble, pero ese paso por el edificio de Villa Urquiza quedó registrado tanto por los dispositivos electrónicos internos como por las cámaras ubicadas en la entrada.