Crimen y Justicia

Detuvieron a tres ladrones chilenos acusados de escruches en la Ciudad: uno tenía alerta verde de Interpol

Cayeron tras el robo a una fábrica de Villa Soldati. La Policía logró esclarecer el caso luego de una investigación que incluyó cámaras de seguridad, ciberpatrullaje y allanamientos en San Nicolás

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Detenidos en villa soldati
Cayó un banda chilena por el robo a una fábrica en Villa Soldati

La Policía de la Ciudad desarticuló una banda delictiva integrada por tres ciudadanos chilenos acusados de cometer robos bajo la modalidad conocida como “eschuche”, (con ausencia de moradores), luego de una investigación que permitió esclarecer un asalto a una fábrica en el barrio de Villa Soldati.

El operativo incluyó allanamientos simultáneos y culminó con la detención de los sospechosos, uno de ellos tenía alerta verde de Interpol vijente. Esa notificación se utiliza para alertar sobre las actividades delictivas de una persona, si se considera que esta comporta un peligro para la seguridad pública.

El caso se inició a partir de un robo ocurrido durante la madrugada del 17 de febrero de 2026 en una empresa de alimentos ubicada sobre la calle José Martí.

Según la reconstrucción de los hechos, los delincuentes lograron ingresar al establecimiento tras cortar el suministro eléctrico, una maniobra que les permitió actuar sin ser detectados por los sistemas de seguridad. Una vez dentro, sustrajeron dinero en efectivo, cheques y un teléfono celular, para luego darse a la fuga sin dejar rastros inmediatos.

Detenidos en villa soldati
Uno de los tres detenidos tenía pedido de captura internacional

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 34, que encomendó las tareas a la División Robos y Hurtos del Departamento Delitos contra la Propiedad. A partir de ese momento, se desplegó un trabajo minucioso que combinó el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas con técnicas de ciberpatrullaje.

Este enfoque permitió a los investigadores seguir pistas digitales y reconstruir los movimientos de los sospechosos antes y después del hecho.

Con el correr de los días, los agentes lograron identificar a los tres presuntos autores del robo, establecer los domicilios que frecuentaban y determinar el vehículo utilizado para movilizarse. Se trataba de un Peugeot 408 que había sido detectado en las inmediaciones de la fábrica poco antes de que se produjera el corte de luz, lo que reforzó la hipótesis de que se trató de un golpe planificado.

Además, durante las tareas investigativas se detectaron conversaciones que sugerían la posible organización de nuevos ilícitos, lo que aceleró la necesidad de intervenir para evitar otros hechos similares.

Los operativos

Con este cúmulo de pruebas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3 ordenó la realización de dos allanamientos en el barrio de San Nicolás. Los procedimientos se llevaron a cabo en simultáneo y estuvieron a cargo de personal especializado, con el apoyo de diversas divisiones técnicas.

Detenidos en villa soldati
Este es el auto que los chilenos utilizaban para los robos

El primero de los operativos tuvo lugar en un edificio de departamentos ubicado sobre la calle Lavalle al 1700. Allí, los efectivos lograron detener inicialmente a dos de los sospechosos en la vía pública, mientras que el tercer implicado fue capturado dentro de un departamento situado en el noveno piso.

El procedimiento arrojó un resultado altamente positivo, ya que en el lugar se secuestraron múltiples elementos de interés para la causa, entre ellos el vehículo utilizado en el hecho, varios teléfonos celulares, herramientas utilizadas para forzar accesos, guantes, prendas que habrían sido utilizadas durante el robo y dispositivos electrónicos tipo handy que funcionarían como inhibidores de señal.

También se encontraron pasaportes pertenecientes a los detenidos y otros objetos que serán analizados en el marco de la investigación. Todo este material refuerza la hipótesis de que la banda operaba de manera organizada y con un grado de planificación significativo, utilizando tecnología para evitar ser detectados y maximizar el éxito de sus golpes.

El segundo allanamiento se realizó en un local comercial ubicado sobre la calle Paraná al 400. En este caso, el resultado fue negativo en cuanto al secuestro de elementos vinculados al robo, aunque se procedió a entrevistar al responsable del lugar para descartar cualquier tipo de conexión con los sospechosos.

Los detenidos fueron identificados como Alfredo Benjamín Contrera Ríos, de 36 años; Sergio Antonio Espina Queupo, de 34 años; y Carlos Antonio Torres Fuente Alba, de 40 años, todos de nacionalidad chilena. Uno de ellos contaba con una alerta verde por Interpol, lo que indica que ya era objeto de seguimiento internacional. Tras su detención, los tres quedaron incomunicados y a disposición de la Justicia.

La investigación contó con la participación de distintas áreas especializadas, entre ellas la División Ciberpatrullaje, la División Video Judicial, la División Enlace Interpol, la División Innovaciones Tecnológicas Especiales y la División Patrones Delictuales. La articulación de estos recursos permitió reunir un importante caudal probatorio que resultó clave para avanzar con las detenciones.

Con este procedimiento, las autoridades consideran que el hecho quedó completamente esclarecido y no descartan que la banda esté vinculada a otros robos similares en la Ciudad de Buenos Aires.

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