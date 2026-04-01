Uno de los acusados por el femicidio de Milagros Basto fue alojado en la cárcel de mujeres tras cambiar de género

Jorge Javier Grasso, el detenido que fue alojado en la cárcel de mujeres

Jorge Javier Grasso, uno de los acusados en la causa por el femicidio de Milagros Micaela Basto, fue alojado en la cárcel de mujeres de Bouwer. Así lo decidió la Justicia porque figura con género femenino en su DNI, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae.

El pabellón donde se encuentra Grasso fue creado por el Servicio Penitenciario de Córdoba para personas que declaran autopercibirse mujeres, aunque hayan sido registradas varones al nacer.

En el documento de Grasso ya aparece el sexo femenino desde noviembre de 2024, aunque se mantiene su nombre legal. La decisión del traslado fue ordenada por la fiscalía a cargo de José Bringas.

Grasso está imputado por encubrimiento agravado en la investigación por el femicidio de Milagros Basto, la joven de 22 años encontrada muerta dentro de un placard en un departamento del centro de Córdoba.

La víctima, Milagros Micaela Basto, tenía 22 años

El hecho ocurrió en julio del año pasado, cuando albañiles hallaron el cuerpo mientras realizaban tareas en el departamento donde vivía Horacio Antonio Grasso, hermano de Jorge Javier y principal imputado por el crimen.

Horacio Grasso es un ex comisario con un oscuro prontuario: fue condenado en 2007 por el crimen del niño Facundo Novillo Cancinos -quien fue asesinado de un balazo en la cabeza durante una balacera entre bandas narco-, fue hallado culpable de participar en un robo a un local de ropa y este año recibió una nueva imputación por un abuso sexual ocurrido en 2021 contra una persona de su entorno familiar.

Pese a todos estos antecedentes, habría conseguido el beneficio del arresto domiciliario, con tobillera electrónica. La cumplía en el departamento donde a principios de julio hallaron el cadáver de Milagros.

Actualmente está detenido, alojado en la cárcel de varones de Bouwer.

Horacio Grasso, el principal imputado por el femicidio de Milagros (Perfil)

Su hermano Jorge Javier fue capturado el mes pasado en Tartagal, Salta, luego de permanecer prófugo durante meses. En esa oportunidad, intentó evitar ser identificado usando documentación en la que ya figuraba como mujer.

No era su primera vez bajo arresto: en 2024 también lo detuvieron por el robo de un bolso que contenía 12 mil dólares en Paraguay. En ese episodio, también solicitó ser reconocido como mujer.

Las investigaciones reflejan que Grasso se habría desplazado por Buenos Aires, Perú y Bolivia antes de ser localizado y apresado en el norte argentino. La Fiscalía de Distrito 1 Turno 6, a cargo de José Bringas, ordenó la captura internacional luego de que ayude a su hermano a esconder el cuerpo de Milagros.

Además, enfrenta una denuncia por espiar a través de cerraduras y presunto acoso a sus vecinos en un edificio de Avenida Colón. Sucedió poco antes de que se encontrara el cuerpo de la joven, se difundieron imágenes por vecinos donde se veía Jorge Javier Grasso espiando por cerraduras de distintos apartamentos. La grabación fue realizada por inquilinos, quienes reportaron que Grasso tenía comportamientos hostiles

“Vivía en el noveno piso, se llevaba pésimo con todos. A todos los atormentaba, maltrataba a las chicas que limpiaban, a los de administración, generaba un ambiente hostil. Las chicas lo denunciaban por acoso, espiaba por las mirillas, abría puertas. Algunas chicas están con botón antipánico, están traumadas”, contó un vecino a ElDoceTV.

Según trascendió, las autoridades provinciales evalúan pedir el traslado de los hermanos Grasso a una cárcel de máxima seguridad o a un penal de Buenos Aires.