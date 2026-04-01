Crimen y Justicia

Uno de los acusados por el femicidio de Milagros Basto fue alojado en la cárcel de mujeres tras cambiar de género

Se trata de Jorge Javier Grasso, quien figura con género femenino en su DNI pero mantiene su nombre original en la documentación

Guardar
Jorge Javier Grasso, el detenido que fue alojado en la cárcel de mujeres
Jorge Javier Grasso, el detenido que fue alojado en la cárcel de mujeres

Jorge Javier Grasso, uno de los acusados en la causa por el femicidio de Milagros Micaela Basto, fue alojado en la cárcel de mujeres de Bouwer. Así lo decidió la Justicia porque figura con género femenino en su DNI, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae.

El pabellón donde se encuentra Grasso fue creado por el Servicio Penitenciario de Córdoba para personas que declaran autopercibirse mujeres, aunque hayan sido registradas varones al nacer.

En el documento de Grasso ya aparece el sexo femenino desde noviembre de 2024, aunque se mantiene su nombre legal. La decisión del traslado fue ordenada por la fiscalía a cargo de José Bringas.

Grasso está imputado por encubrimiento agravado en la investigación por el femicidio de Milagros Basto, la joven de 22 años encontrada muerta dentro de un placard en un departamento del centro de Córdoba.

milagros bastos
La víctima, Milagros Micaela Basto, tenía 22 años

El hecho ocurrió en julio del año pasado, cuando albañiles hallaron el cuerpo mientras realizaban tareas en el departamento donde vivía Horacio Antonio Grasso, hermano de Jorge Javier y principal imputado por el crimen.

Horacio Grasso es un ex comisario con un oscuro prontuario: fue condenado en 2007 por el crimen del niño Facundo Novillo Cancinos -quien fue asesinado de un balazo en la cabeza durante una balacera entre bandas narco-, fue hallado culpable de participar en un robo a un local de ropa y este año recibió una nueva imputación por un abuso sexual ocurrido en 2021 contra una persona de su entorno familiar.

Pese a todos estos antecedentes, habría conseguido el beneficio del arresto domiciliario, con tobillera electrónica. La cumplía en el departamento donde a principios de julio hallaron el cadáver de Milagros.

Actualmente está detenido, alojado en la cárcel de varones de Bouwer.

Horacio Grasso, el principal imputado por el femicidio de Milagros (Perfil)
Horacio Grasso, el principal imputado por el femicidio de Milagros (Perfil)

Su hermano Jorge Javier fue capturado el mes pasado en Tartagal, Salta, luego de permanecer prófugo durante meses. En esa oportunidad, intentó evitar ser identificado usando documentación en la que ya figuraba como mujer.

No era su primera vez bajo arresto: en 2024 también lo detuvieron por el robo de un bolso que contenía 12 mil dólares en Paraguay. En ese episodio, también solicitó ser reconocido como mujer.

Las investigaciones reflejan que Grasso se habría desplazado por Buenos Aires, Perú y Bolivia antes de ser localizado y apresado en el norte argentino. La Fiscalía de Distrito 1 Turno 6, a cargo de José Bringas, ordenó la captura internacional luego de que ayude a su hermano a esconder el cuerpo de Milagros.

Además, enfrenta una denuncia por espiar a través de cerraduras y presunto acoso a sus vecinos en un edificio de Avenida Colón. Sucedió poco antes de que se encontrara el cuerpo de la joven, se difundieron imágenes por vecinos donde se veía Jorge Javier Grasso espiando por cerraduras de distintos apartamentos. La grabación fue realizada por inquilinos, quienes reportaron que Grasso tenía comportamientos hostiles

“Vivía en el noveno piso, se llevaba pésimo con todos. A todos los atormentaba, maltrataba a las chicas que limpiaban, a los de administración, generaba un ambiente hostil. Las chicas lo denunciaban por acoso, espiaba por las mirillas, abría puertas. Algunas chicas están con botón antipánico, están traumadas”, contó un vecino a ElDoceTV.

Según trascendió, las autoridades provinciales evalúan pedir el traslado de los hermanos Grasso a una cárcel de máxima seguridad o a un penal de Buenos Aires.

Temas Relacionados

Horacio GrassoCórdobaMicaela BastoJavier GrassoFemicidiosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Termina el juicio a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo: alegará su defensa

El Tribunal N°14 llevará este lunes la sexto audencia del proceso por el incendio que le costó la vida a Melchor Rodrigo. La querella de la familia de la víctima pidió 15 años de prisión. El fiscal acusador le dio el beneficio de la duda a Pettinato y planteó una pena de casi cinco años

Termina el juicio a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo: alegará su defensa

Reincidente serial: las seis condenas de Tomás Sobre, el ladrón que suplicó por su vida tras ser baleado

El delincuente de 28 años fue procesado por el juez Darío Bonanno tras intentar asaltar en Núñez a un mensajero que llevaba más de $24 millones: su víctima le disparó en una pierna

Reincidente serial: las seis condenas de Tomás Sobre, el ladrón que suplicó por su vida tras ser baleado

Una fiscal investiga al padre de Agostina Páez por un video viral con alusiones a usura y narcotráfico

Por la grabación, en la que además imita los gestos racistas de su hija en Brasil, el Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero abrió una causa de oficio para determinar si el empresario cometió delito

Una fiscal investiga al padre de Agostina Páez por un video viral con alusiones a usura y narcotráfico

Todas las imágenes de la escena del crimen del rapero Mike Dee y un detalle desconocido que conmovió a los investigadores

Roberto Martín Alleruzzo fue hallado asesinado y enterrado en el patio de su casa de Morón. El estado en el que los investigadores encontraron la propiedad

Todas las imágenes de la escena del crimen del rapero Mike Dee y un detalle desconocido que conmovió a los investigadores

Asaltaron a un repartidor de dólares en Núñez y se defendió a tiros: uno de los ladrones suplicó por su vida

El hecho ocurrió en una casa ubicada en Vedia al 2100 cuando la víctima, un ex policía, fue sorprendida por cuatro delincuentes. Buscan a tres cómplices que lograron escapar

Asaltaron a un repartidor de dólares en Núñez y se defendió a tiros: uno de los ladrones suplicó por su vida
DEPORTES
Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

A 40 años de la tarde inolvidable del Beto Alonso en la Bombonera: quién se llevó la pelota naranja y la promesa de la vuelta olímpica

Corinthians, al borde del abismo: despidió al técnico Dorival Júnior tras caer con el Inter y quedar a dos puntos del descenso

El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

El histórico récord de una leyenda de River Plate que igualó Chacho Coudet tras la victoria contra Belgrano

TELESHOW
El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

INFOBAE AMÉRICA

La increíble historia detrás de “El Principito” y cómo Antoine de Saint-Exupéry lo escribió en Nueva York

La increíble historia detrás de “El Principito” y cómo Antoine de Saint-Exupéry lo escribió en Nueva York

El manual que pone en jaque la obsesión moderna por “sanar”

Una sorprendente travesía en busca del verdadero significado de la amistad

Irán advirtió que se prepara para “un nuevo orden” en el Golfo y que el estrecho de Ormuz “no volverá a su estado anterior”

La belleza de la semana: dos siglos de Gustave Moreau, el artista que transformó la pintura moderna