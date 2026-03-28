Viudas negras en Salta: detienen a dos mujeres por robarle a un jubilado de 78 años

El hecho ocurrió en Rosario de Lerma en la provincia de Salta y crecen las advertencias por estafas a adultos mayores (Fuente: El Tribuno)

Dos viudas negras fueron detenidas en el barrio de San Jorge de Rosario de Lerma, provincia de Salta. Las mujeres de 28 y 34 años, sustrajeron aproximadamente 300.000 pesos de la vivienda de un jubilado de 78 años. Esta situación motivó la intervención de la fiscalía, el pedido de detención y la investigación de la causa que pone el foco en la reincidencia delictiva y la vulnerabilidad de las víctimas mayores.

La decisión de imputar a las sospechosas por hurto simple surge ante la imposibilidad de recuperar la totalidad del dinero sustraído. Por otro lado, una de ellas cuenta con antecedentes penales, circunstancia que aumenta la preocupación de la Justicia por la reiteración de este tipo de delitos.

Según la información proporcionada por El Tribuno, las sospechosas ingresaron el jueves 26 de marzo a una casa ubicada en el barrio San Jorge. Argumentaron estar allí para vender un cuchillo al dueño de casa, un hombre de 78 años. Aprovecharon un descuido del jubilado y tras ingresar a la vivienda, hurtaron el dinero que correspondía a haberes jubilatorios y ahorros personales, de un cajón de la vivienda.

La presencia inesperada de las mujeres fue advertida por la hija del damnificado, quien llegó al domicilio y las encontró en el interior. Al ser consultadas por la procedencia del dinero, ambas alegaron que lo habían recibido a cambio de la supuesta venta del cuchillo y se retiraron poco después. Luego de su partida, la hija del adulto mayor advirtió la falta de los 300.000 pesos y se dispuso a localizarlas en la zona.

Luego de un breve recorrido, la denunciante halló a las viudas negras en las inmediaciones. Ante esta situación, una de las acusadas devolvió 20.000 pesos y responsabilizó a su acompañante por la posesión del monto restante. La policía fue alertada y ambas mujeres fueron demoradas, trasladadas a la comisaría y puestas a disposición del Ministerio Público Fiscal. Para llevar a cabo las investigaciones, la Justicia secuestró el dinero incautado y el cuchillo vinculado al episodio.

Las investigaciones de las viudas negras

El fiscal Escalante solicitó el mantenimiento de la detención de las acusadas, argumentando que no se pudo recuperar la suma total sustraída, que una de las mujeres registra antecedentes judiciales y que ninguna pudo acreditar un domicilio fijo. Estas circunstancias, a juicio del fiscal, podrían obstaculizar las pesquisas en curso.

El hecho de Rosario de Lerma resalta la modalidad delictiva de las “viudas negras”, caracterizada por la utilización de engaños para ingresar a la vivienda de personas mayores y apoderarse de sus bienes. Frente a este tipo de hurtos, las autoridades remarcan la importancia de la colaboración comunitaria y el seguimiento judicial estricto para evitar la reincidencia y proteger a las potenciales víctimas.

En cuanto al proceso judicial, la imputación por hurto simple establece una pena que puede ir de 1 mes a 2 años de prisión, de acuerdo con el Código Penal argentino. La existencia de antecedentes penales en una de las acusadas y la falta de domicilio fijo constituyen agravantes que complican su situación. Fuentes judiciales indicaron que el seguimiento de este tipo de causas resulta clave para desalentar la reincidencia y proteger a un sector de la población especialmente expuesto a este tipo de delitos.

Si bien en los últimos meses se registró un incremento de estafas electrónicas a jubilados, en las que los delincuentes operan a distancia mediante llamados o mensajes, el caso ocurrido en Rosario de Lerma demuestra que las maniobras presenciales continúan representando un riesgo considerable. Tanto en los fraudes digitales como en los delitos cometidos cara a cara, los adultos mayores suelen ser un blanco recurrente por su mayor vulnerabilidad.