Imputaron al primo de la adolescente asesinada en Paraná y avanza la investigación contra los principales acusados

Así fue el tiroteo durante el que murió una adolescente de 16 años en Entre Ríos

En medio de la investigación por el crimen de Jazmín Ayesha González, la adolescente de 16 años que perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza durante un episodio de violencia armada en el barrio Bajada Grande de Paraná, el primo acusado de disparar a quienes la habrían asesinado fue beneficiado con una prisión preventiva domiciliaria.

Como resultado de la audiencia celebrada este martes, el juez de Garantías de Paraná, Elvio Garzón, le concedió el beneficio a J. J. M. La media había sido presentada por el fiscal Laureano Dato y el defensor César Jardín, quienes llegaron a un acuerdo previo.

El joven de 21 años enfrenta cargos por homicidio en grado de tentativa, portación ilegal de arma de fuego de guerra y provisión ilegítima de arma de fuego, por presuntamente haber disparado en contra de los acusados de haber asesinado a su prima.

La resolución estableció que la prisión preventiva deberá cumplirse en un domicilio que aún debe ser definido por el plazo de 60 días. Hasta que se informe la dirección y el nombre del garante responsable, J. J. M. permanecerá alojado durante 24 horas en la Alcaidía de Tribunales. Si este plazo se vence, será trasladado a la Unidad Penal Nº 1 de Paraná hasta que se acredite la residencia.

La zona en la que la joven terminó desplomada en el suelo producto de un disparo mortal

De acuerdo con la información publicada por El Once, el hecho ocurrió a las 04:00 horas del domingo 19 de octubre, cuando J. J. M. circulaba en moto junto a Jazmín por Cortada G hacia Cortada A, en el barrio Bajada Grande. Según la reconstrucción de la investigación, ambos fueron atacados por otro grupo que les arrojó piedras y botellas.

Desde una moto Honda roja, conducida por F. M. y Y. C., se efectuaron al menos dos disparos de arma de fuego calibre 9 mm. Fue en ese tiroteo que una de esas balas impactó en la cabeza de la adolescente y le provocó la muerte de manera instantánea.

El fiscal Dato precisó que, tras el ataque, J. J. M. descendió de la moto y realizó varios disparos con una pistola Bersa calibre 9 mm en dirección a las personas que los habían agredido. Esta acción, según el investigador, se produjo en una zona donde había numerosas personas que salían de una fiesta, lo que implicó un grave riesgo para terceros.

La investigación sostuvo que, después del intercambio de disparos, el primo de la víctima entregó el arma de fuego a J. J. G., con la intención de ocultarla. Ambos carecían de autorización legal para portar armas. Incluso, informaron que ya se incorporaron filmaciones de cámaras de seguridad oficiales y privadas que mostraron tanto el desarrollo de los hechos como la entrega del arma al otro imputado, lo que fundamentaría el riesgo procesal de entorpecimiento.

No obstante, la Fiscalía consideró que la medida preventiva es “razonable y proporcional al hecho que se investiga” en una pesquisa que aún se encuentra en sus primeras etapas. El tiroteo en Bajada Grande dio origen a cuatro causas paralelas: una por el homicidio de González y las restantes por tenencia de armas, encubrimiento y resistencia a la autoridad.

El revólver 38 mm que será peritado, para definir si se trataría del arma homicida

Por la muerte de la adolescente ya hay tres detenidos, entre ellos, Y. C., que fue señalado como el presunto autor del disparo fatal. El segundo joven también habría sido señalado por abrir fuego contra la víctima y su primo, mientras que el tercero habría sido acusado por esconder un arma 9 mm. Esta ya fue secuestrada, pero se comprobó que no se trataba del arma homicida.

No obstante, informaron que el principal acusado continúa internado de gravedad en el Hospital San Martín, luego de que fuera atacado a puñaladas después de que ocurriera el crimen. A pesar de esto, en las últimas horas se realizó un allanamiento en su domicilio, donde confirmaron el hallazgo de otro revolver calibre 38 mm.

“Hicimos cuatro allanamientos. Uno en el domicilio del supuesto autor y en domicilios de personas que estaban relacionados de alguna manera a él. En el de Y. C. se encontró en un montículo de arena que estaba cubierto por una lona un revólver .38”, informó el director de Homicidios, Miguel Della Valle, durante un diálogo con UNO Entre Ríos.

De la misma manera, afirmaron la existencia de un cuarto detenido, pero que estaría vinculado a un hecho anterior. Según explicaron las autoridades, el joven habría participado del ataque en grupo contra Y. C., que lo llevó a terminar hospitalizado. En ese episodio, el padre del acusado también fue herido.