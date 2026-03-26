Crimen y Justicia

La Justicia le exigió al Gobierno porteño dar respuestas urgentes a los afectados por el derrumbe en Parque Patricios

La resolución fue emitida por el juez Osvaldo Oscar Otheguy. Puso plazo hasta las 14:30 del jueves para que las autoridades de CABA expliquen qué medidas sobre la cuestión habitacional están tomando

Guardar
Las imagenes de la camara de seguridad

En el marco de las actuaciones por el derrumbe en el complejo habitacional de Parque Patricios y la preocupación por el destino de los más de 200 vecinos evacuados, la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires exigió al Gobierno porteño que informe de manera inmediata qué acciones tomará respecto de la situación de los daminificados.

La intimación lleva la firma del juez Osvaldo Oscar Otheguy y se da en respuesta a un reclamo presentado por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y otros vecinos, que denunciaron que las autoridades porteñas no están brindando la asistencia requerida en la cuestión habitacional.

En el escrito, el magistrado le da plazo hasta las 14:30 de este jueves a la administración de CABA para responder con las medidas concretas que pondrán en marcha.

Este conflicto -que se desprende del colpaso de la losa en el complejo de Procrear ubicado en el Barrio Estación Buenos Aires, ocurrido el pasado 3 de marzo- comenzó luego de que organizaciones sociales y habitantes denunciaran que el Gobierno porteño no cumple con su obligación de garantizar el acceso a la vivienda a familias vulnerables.

Una multitud de personas, algunas con ropa y cabello cubiertos de polvo, se congregan en una calle. Se observan expresiones de preocupación y confusión
Los vecinos tras el derrumbe en Parque Patricios buscando i nformación sobre el incidente (Maximiliano Luna)

La causa se tramita como un amparo, es decir, un reclamo judicial rápido cuando se considera que se está violando un derecho básico. En este caso, el derecho a una vivienda digna.

La resolución firmada por Otheguy destaca la “urgencia del caso” después de que nuevas denuncias y documentos llegaran al expediente durante las últimas horas.

El magistrado fue explícito: exige que el Gobierno de la Ciudad aclare hoy mismo qué medidas concretas tomará. Si no responde en el plazo fijado, quedaría en evidencia un nuevo incumplimiento.

Grupo de personas de distintas edades, con varios perros con correa, de pie sobre una acera junto a un área verde y algunos vehículos estacionados
Los residentes del complejo PROCREAR en Parque Patricios evacuados

Los argumentos de los denunciantes

La Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, junto con otros vecinos, asegura que desde hace semanas se observa un deterioro crítico en la situación habitacional. Se detallaron casos en los que familias enteras, entre ellas menores o personas con discapacidad, quedaron sin alternativas para alojarse y dependieron de redes de apoyo para no quedar en la calle.

En los escritos presentados se subraya que hubo “denuncias de incumplimiento y de la documental acompañada” como principal fundamento para pedir medidas urgentes.

Según las organizaciones, el Ejecutivo porteño recibió alertas y documentos pero aún no presentó respuestas concretas. Para los denunciantes, no hay avances visibles en el acceso efectivo a soluciones de vivienda.

Cómo avanza la causa por el derrumbe

En las últimas horas, el Gobierno porteño pidió sumarse como querellante en la causa, mientras que los abogados Fernando Burlando y Gabriel Fiedotin, que representan a los damnificados del derrumbe, pidieron la “imputación inmediata” de los responsables de la obra.

Varios agentes de policía y civiles están en una acera y una calle. Los policías visten uniformes oscuros; algunos civiles conversan. Hay una pared blanca y cinta de precaución
Agentes de la Policía de la Ciudad y residentes se congregan en una calle de Parque Patricios tras el derrumbe, mientras las autoridades coordinan la seguridad y asistencia en la zona afectada (Maximiliano Luna)

El escrito al que accedió Infobae apunta directamente contra las autoridades de la Constructora Sudamericana (COSUD) y del Banco Hipotecario, a cargo del fideicomiso que administra el proyecto. Según la acusación, ya hay “elementos de prueba directa y presuntiva que determinan la responsabilidad penal en el delito investigado”.

El pedido fue presentado este miércoles ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, donde la fiscal María del Rosario Selvatici lleva adelante la causa caratulada como estrago culposo. Lo presentaron solo horas después de que una vecina que había reingresado recientemente a su departamento por orden de la Justicia denunciara el desplazamiento anómalo en una de sus ventanas.

Ante la situación, intervino personal de Guardia de Auxilio y profesionales técnicos de la empresa constructora COSUD, que determinaron que las fallas no son menores y constataron “un proceso claro de deterioro estructural". En consecuencia, volvieron a evacuar.

Los abogados querellantes sostienen que desde el colapso de la losa ocurrido a principios de marzo, el edificio quedó en grave un estado de deterioro: señala que hay rajaduras y grietas, y que no tiene condiciones mínimas de seguridad ni habitabilidad.

La Constructora Sudamericana (COSUD) se hizo eco del pedido y emitió un comunicado posterior donde negó que el episodio del martes y el colapso que desencadenó la evacuación masiva a principio de mes estuvieran vinculados.

“COSUD informa que ha constatado en conjunto con la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencia de la Ciudad de Buenos Aires queel desperfecto que exhibe la fotografía (la ventana) no tiene vinculación alguna con el derrumbede un sector del subsuelo del 3 de marzo”, aclararon.

Además señalaron: “Se aclara que la ventana afectada corresponde a una modificación de proyecto ejecutada por terceros, ajenos a COSUD, luego de la finalización de la obra. No se observó desprendimiento alguno de mampostería ni fisuras o alteraciones a la estructura original".

Asimismo, destacaron que esa ventana se encuentra en un sector del edificio que no cuenta con subsuelo. “Por lo que lo ocurrido con la misma no tiene relación con lo sucedido el 3 de marzo”, subrayaron en el escrito.

Temas Relacionados

Gobierno de la Ciudad de Buenos AiresParque PatriciosDerrumbe en Parque PatriciosÚltimas noticias

Últimas Noticias

El conductor que atropelló a un joven en una picada ilegal en Tecnópolis no podrá manejar hasta 2099

El episodio tuvo lugar en la madrugada del domingo en una calle del predio, cuando el automovilista perdió el control del vehículo y embistió a un espectador

El conductor que atropelló a un joven en una picada ilegal en Tecnópolis no podrá manejar hasta 2099

Pidieron prisión perpetua para la cuchillera de González Catán que mató a su novio porque una mujer lo saludó

Se trata de Natacha Araceli Palavecino (34), acusada de homicidio agravado por el vínculo de Mariano Grinspun. La imputada se defendió con el argumento de que fue “víctima de violencia de género”

Pidieron prisión perpetua para la cuchillera de González Catán que mató a su novio porque una mujer lo saludó

Giro en la causa por el crimen de un remisero en La Matanza: investigan a un vecino por falso testimonio

En las últimas horas, el fiscal Carlos Arribas liberó a los hermanos Dylan y Brian Portillo, que hasta ahora eran los principales sospechosos del asesinato de Eduardo Gómez. El motivo de la decisión y cómo continúa la investigación

Giro en la causa por el crimen de un remisero en La Matanza: investigan a un vecino por falso testimonio

Atraparon en Croacia a un hombre acusado en Salta de violar a su prima

La víctima fue abusada entre los 9 y 16 años. El imputado, prófugo desde 2020, será extraditado a Argentina en los próximos días

Atraparon en Croacia a un hombre acusado en Salta de violar a su prima

Pánico en Tres de Febrero: quisieron robarle, escapó y le dispararon a matar

Ocurrió el último domingo en la localidad de Loma Hermosa. La secuencia fue registrado por una cámara de seguridad de la cuadra

Pánico en Tres de Febrero: quisieron robarle, escapó y le dispararon a matar
DEPORTES
Bolivia jugará su sueño de ir al Mundial en la semifinal del Repechaje ante Surinam: hora, TV y formaciones

Bolivia jugará su sueño de ir al Mundial en la semifinal del Repechaje ante Surinam: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto habló por primera vez sobre las versiones de romance con la actriz Maia Reficco antes del GP de Japón de Fórmula 1

Argentina confirmó su selección de tenis para los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

Tras la polémica con la boxeadora Imane Khelif, el COI reactivó una regla de 1996 para los próximos Juegos Olímpicos

Italia pone en juego su historia y define su clasificación al Mundial 2026 ante Irlanda del Norte: hora y TV

TELESHOW
Las fotos de la casa que Facundo Pieres está construyendo en Uruguay: ¿es la que iba a compartir con Zaira Nara?

Las fotos de la casa que Facundo Pieres está construyendo en Uruguay: ¿es la que iba a compartir con Zaira Nara?

Franco Colapinto habló de las versiones de romance con Maia Reficco: “El chisme me gusta”

De trabajar en una oficina a llenar teatros: secretos de Agustín Canolik, el mentalista que desafía los sentidos

El tenso momento de Joaquín Levinton con un cronista: la pregunta en la alfombra roja y su reacción viral

El mensaje de María Becerra después del comunicado de Emilia Mernes y la reacción de Tini Stoessel

INFOBAE AMÉRICA

EEUU actualiza advertencias de viaje y coloca a estos 20 países en nivel máximo de riesgo

EEUU actualiza advertencias de viaje y coloca a estos 20 países en nivel máximo de riesgo

Una mujer con 40 explosivos fue detenida en un centro comercial de Guayaquil en medio de escalada de violencia

Quién es Mo Yan, el Nobel chino que vendrá a la Feria del Libro de Buenos Aires

La Feria del Libro 2026: cuánto sale la entrada, los Premios Nobel que vienen y el nuevo espacio para 4500 personas

Un ataque de Hezbollah mató a una persona e hirió de gravedad a otra en Nahariya, en el norte de Israel