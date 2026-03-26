La Justicia le exigió al Gobierno porteño dar respuestas urgentes a los afectados por el derrumbe en Parque Patricios

Las imagenes de la camara de seguridad

En el marco de las actuaciones por el derrumbe en el complejo habitacional de Parque Patricios y la preocupación por el destino de los más de 200 vecinos evacuados, la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires exigió al Gobierno porteño que informe de manera inmediata qué acciones tomará respecto de la situación de los daminificados.

La intimación lleva la firma del juez Osvaldo Oscar Otheguy y se da en respuesta a un reclamo presentado por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y otros vecinos, que denunciaron que las autoridades porteñas no están brindando la asistencia requerida en la cuestión habitacional.

En el escrito, el magistrado le da plazo hasta las 14:30 de este jueves a la administración de CABA para responder con las medidas concretas que pondrán en marcha.

Este conflicto -que se desprende del colpaso de la losa en el complejo de Procrear ubicado en el Barrio Estación Buenos Aires, ocurrido el pasado 3 de marzo- comenzó luego de que organizaciones sociales y habitantes denunciaran que el Gobierno porteño no cumple con su obligación de garantizar el acceso a la vivienda a familias vulnerables.

Los vecinos tras el derrumbe en Parque Patricios buscando i nformación sobre el incidente (Maximiliano Luna)

La causa se tramita como un amparo, es decir, un reclamo judicial rápido cuando se considera que se está violando un derecho básico. En este caso, el derecho a una vivienda digna.

La resolución firmada por Otheguy destaca la “urgencia del caso” después de que nuevas denuncias y documentos llegaran al expediente durante las últimas horas.

El magistrado fue explícito: exige que el Gobierno de la Ciudad aclare hoy mismo qué medidas concretas tomará. Si no responde en el plazo fijado, quedaría en evidencia un nuevo incumplimiento.

Los residentes del complejo PROCREAR en Parque Patricios evacuados

Los argumentos de los denunciantes

La Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, junto con otros vecinos, asegura que desde hace semanas se observa un deterioro crítico en la situación habitacional. Se detallaron casos en los que familias enteras, entre ellas menores o personas con discapacidad, quedaron sin alternativas para alojarse y dependieron de redes de apoyo para no quedar en la calle.

En los escritos presentados se subraya que hubo “denuncias de incumplimiento y de la documental acompañada” como principal fundamento para pedir medidas urgentes.

Según las organizaciones, el Ejecutivo porteño recibió alertas y documentos pero aún no presentó respuestas concretas. Para los denunciantes, no hay avances visibles en el acceso efectivo a soluciones de vivienda.

Cómo avanza la causa por el derrumbe

En las últimas horas, el Gobierno porteño pidió sumarse como querellante en la causa, mientras que los abogados Fernando Burlando y Gabriel Fiedotin, que representan a los damnificados del derrumbe, pidieron la “imputación inmediata” de los responsables de la obra.

Agentes de la Policía de la Ciudad y residentes se congregan en una calle de Parque Patricios tras el derrumbe, mientras las autoridades coordinan la seguridad y asistencia en la zona afectada (Maximiliano Luna)

El escrito al que accedió Infobae apunta directamente contra las autoridades de la Constructora Sudamericana (COSUD) y del Banco Hipotecario, a cargo del fideicomiso que administra el proyecto. Según la acusación, ya hay “elementos de prueba directa y presuntiva que determinan la responsabilidad penal en el delito investigado”.

El pedido fue presentado este miércoles ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, donde la fiscal María del Rosario Selvatici lleva adelante la causa caratulada como estrago culposo. Lo presentaron solo horas después de que una vecina que había reingresado recientemente a su departamento por orden de la Justicia denunciara el desplazamiento anómalo en una de sus ventanas.

Ante la situación, intervino personal de Guardia de Auxilio y profesionales técnicos de la empresa constructora COSUD, que determinaron que las fallas no son menores y constataron “un proceso claro de deterioro estructural". En consecuencia, volvieron a evacuar.

Los abogados querellantes sostienen que desde el colapso de la losa ocurrido a principios de marzo, el edificio quedó en grave un estado de deterioro: señala que hay rajaduras y grietas, y que no tiene condiciones mínimas de seguridad ni habitabilidad.

La Constructora Sudamericana (COSUD) se hizo eco del pedido y emitió un comunicado posterior donde negó que el episodio del martes y el colapso que desencadenó la evacuación masiva a principio de mes estuvieran vinculados.

“COSUD informa que ha constatado en conjunto con la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencia de la Ciudad de Buenos Aires queel desperfecto que exhibe la fotografía (la ventana) no tiene vinculación alguna con el derrumbede un sector del subsuelo del 3 de marzo”, aclararon.

Además señalaron: “Se aclara que la ventana afectada corresponde a una modificación de proyecto ejecutada por terceros, ajenos a COSUD, luego de la finalización de la obra. No se observó desprendimiento alguno de mampostería ni fisuras o alteraciones a la estructura original".

Asimismo, destacaron que esa ventana se encuentra en un sector del edificio que no cuenta con subsuelo. “Por lo que lo ocurrido con la misma no tiene relación con lo sucedido el 3 de marzo”, subrayaron en el escrito.