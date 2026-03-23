Crimen y Justicia

Capturaron al violador de una menor de edad que estaba prófugo en Misiones cuando fue a hacer la VTV

Lo atrapó la PFA, en el marco de una causa de una fiscalía de Escobar por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, hecho que habría provocado un severo daño en la salud mental y física de la víctima

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Luis Viera tiene 64 años,
Luis Viera tiene 64 años, se negó a declarar y quedó preso

Los investigadores de la UFI Nº 4 del Departamento Judicial Zárate–Campana, junto a su equipo especializado en violencia de género y delitos contra la integridad sexual, y los agentes de investigación criminal de la Policía Federal lograron atrapar a Luis Viera, de 64 años, un prófugo que se escondía en la provincia de Misiones y que cayó cuando tramitaba la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Viera está imputado por violar a una menor de edad con discapacidad en el partido bonaerense de Escobar y era buscado desde el 12 de noviembre pasado. Se negó a declarar ante el fiscal y quedó preso.

La captura ocurrió el pasado 19 de diciembre, pero se conoció en las últimas horas, cuando los oficiales se enteraron de que el prófugo había tramitado su DNI, aportando un domicilio en la ciudad misionera de Corpus San Ignacio.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que las tareas de los PFA en esa ciudad indicaron que Viera se había trasladado a Oberá para trabajar en una colonia y que ese 19 de marzo tenía turno para realizar una VTV. Y entonces lo detuvieron.

Viera era buscado tras mudarse desde la ciudad de Zárate a Oberá luego de haber sido acusado de abuso sexual con acceso carnal contra un menor de 18 años aprovechando la convivencia, en una causa que tramitaba en la UFI N°4 de Zárate, a cargo de Claudio Andrés Aundjian.

Tras el arresto, fue llevado hasta la provincia de Buenos Aires y puesto a disposición del fiscal Aundjian, quien lo indagó, pero Viera se negó a declarar.

El expediente reveló que el imputado fue acusado de abusar sexualmente de una menor con discapacidad cognitiva y física en una vivienda de la localidad de Maquinista Savio el 11 de septiembre de 2025.

“Producto de ese ataque, la víctima quedó embarazada y debió someterse posteriormente a una interrupción voluntaria del embarazo“, ampliaron el calvario para la menor y su familia.

Todo había comenzado con la denuncia penal y la declaración testimonial de la madre de la víctima, quien apuntó que Viera, al menos en una oportunidad, abusó sexualmente de la menor aprovechándose de su vulnerabilidad.

Desde la Fiscalía destacaron: “Este resultado también se enmarca en la política criminal impulsada a partir del reciente rediseño orientado a fortalecer áreas específicas de investigación y a brindar una respuesta más eficiente frente a delitos especialmente sensibles como los vinculados con la violencia de género y los abusos sexuales".

Y agregaron que, en ese sentido, “la conformación de equipos especializados y el trabajo coordinado entre fiscales, investigadores y personal policial reflejan la decisión institucional de avanzar con firmeza en el abordaje de esta problemática, priorizando la investigación eficaz, la protección de las víctimas y la persecución penal de los responsables”.

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