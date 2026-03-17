Crimen y Justicia

Macabro hallazgo en Córdoba: un cultivador de marihuana escondía una colección de cráneos humanos

El allanamiento fue realizado por la División Antidrogas Córdoba de la Policía Federal, en un caso que investiga un grow shop de la capital provincial. Se sospecha un posible uso ritual

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La PFA encontró flores de marihuana, vapers, aceites y una colección de huesos humanos en una serie de objetivos allanados en Córdoba capital

En las últimas horas, una redada policial en barrios de clase alta de la capital de Córdoba terminó con un hallazgo inquietante: huesos humanos, entre los que había 10 cráneos.

El allanamiento, realizado bajo las órdenes del Juzgado Federal N°1 de la ciudad apuntaba a un grupo de cultivadores clandestinos y posibles dealers en torno a un grow shop de marihuana, un local dedicado a la venta de artículos para cultivo, con una investigación que comenzó en julio de 2025.

Así, la División Antidrogas local de la PFA, que depende de la Superintendencia Investigación contra el Narcotráfico, allanó el grow shop y otros tres objetivos, ubicados en zonas como Los Paraísos y Alta Córdoba.

Se incautaron 37 plantas en plena floración, 410 semillas, distribuídas en paquetes envasados al vacío, vaporizadores Dozo Live Rosin -que cuestan cerca de $150 mil en el mercado y contienen THC-A, una forma sintética de THC más potente que el natural- y dos bolsas cargadas de cogollos.

Los huesos junto a los
Los huesos junto a los cogollos incautados

El salto de precio para estos vaporizadores es exponencial: en noviembre del año pasado, los mismos vaporizadores no superaban los $90 mil en el mercado semi-clandestino. La PFA encontró, además, casi medio millón de pesos en efectivo.

Los huesos estaban, precisamente, en uno de los puntos con mayor cantidad de plantas, la casa de un hombre de 35 años dedicado en los papeles de ARCA al comercio online.

El orígen de los cráneos no parece ser el problema. Los investigadores coinciden en que se trata de típicos huesos laqueados, propios de la colección de un estudiante de medicina. Al menos dos tienen sus calotas serradas.

Las plantas embaladas tras el
Las plantas embaladas tras el secuestro

Aún así, uno de estos cráneo presentó una característica sorprendente: estaba cubierto de cera de vela derretida, blanca y negra, con un crucifijo de metal pegado entre los ojos. Por su forma, parece el de un niño.

La sospecha, por el momento, es que los huesos podrían ser revendidos en redes sociales para uso ritual.

El hallazgo de vaporizadores de THC sintético es una figura repetida en los operativos en torno a grupos nucleados en grow shops. En noviembre del año pasado, Una causa de la Justicia federal de Morón, investigada por la PFA, terminó con 340 de estos dispositivos incautados.

El cráneo con cera derretida
El cráneo con cera derretida hallado en la casa del cultivador

Por orden del juez Jorge Rodríguez, la División Precursores Químicos y Drogas Emergentes de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico-que depende de la nueva DFI- allanó 17 domicilios entre Del Viso, San Nicolás, una coqueta casa en un country de Castelar y una serie de grow shops, casualmente, en Córdoba capital, luego de una oferta de vaporizadores de THC en posteos de Instagram, realizada con poco disimulo.

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