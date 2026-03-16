Crimen y Justicia

Lo buscaban en Chile por un resonante asalto pero estaba detenido en Boedo con otra identidad

José Santos Torres Montecinos, alias “el chico Perry” se había fugado de una cárcel en el país trasandino. Estaba alojado en un calabozo de CABA por un robo

Guardar
El robo que protagonizó el prófugo en Buenos Aires

Un ciudadano chileno que era buscado por tentativa de homicidio tras fugarse de un penal en ese país, y sobre quien pesaba una alerta naranja de Interpol, fue detenido por robo, en octubre pasado, por la Policía de la Ciudad pero con otro nombre y con una falsa nacionalidad peruana. Luego de que la fuerza de seguridad porteña descubriera el ardid, la Justicia trasandina inició el proceso de extradición, indicaron fuentes policiales a Infobae.

Se trata de José Santos Torres Montecinos, alias “el chico Perry”, acusado por el delito de homicidio en grado de tentativa ante el uso de arma de fuego, fue protagonista en Chile del asalto a la residencia de un importante empresario de ese país, donde se llevaron una suma millonaria.

Montecinos había sido condenado por los delitos de robo con violencia, portación ilegal de arma de fuego y homicidio frustrado en abril de 2023, con fecha de cumplimiento para 2037, y se fugó del penal Colina 1 de Chile en octubre del 2024.

Lo buscaban en Chile por
Lo buscaban en Chile por tentantiva de homicidio pero estaba detenido en Buenos Aires bajo otro nombre

La investigación se originó tras información brindada en Chile por un hombre que aseguraba que Torres Montecinos estaba preso en Argentina. Ese dato impulsó una consulta del Servicio Penitenciario Federal sobre el ciudadano de nacionalidad chilena que era buscado en su país desde hacía más de un año y podría estar detenido en territorio porteño.

Recibida la solicitud, la Policía de la Ciudad, en el marco de tareas de cooperación y reciprocidad con fuerzas nacionales e internacionales, realizó una compulsa de sus sistemas y registros, poniendo el foco en personas extranjeras involucradas en hechos de robo.

En esa búsqueda se detectó un sumario por “Robo y privación ilegítima de la libertad”, en el que uno de los imputados figuraba con otra identidad y nacionalidad peruana. Sin embargo, su fotografía presentaba características similares a las del prófugo.

Con la confirmación de que el detenido correspondía al prófugo buscado en Chile, se activaron las comunicaciones pertinentes y ahora la Justicia chilena ya comenzó el proceso de extradición.

El robo de “Chico Perry” en Boedo

El 2 de octubre de 2025, efectivos de la Policía de la Ciudad llegaron al barrio de Boedo tras un alerta por un robo. Al llegar, visualizaron a los sospechosos escapar por casas linderas y luego por la calle. Los persiguieron hasta atraparlos.

Minutos ante, tres hombres, dos chilenos y un peruano, habían ingresado al domicilio con el pretexto de concretar una venta pactada de un televisor, pero luego se tornaron agresivos, golpearon a las víctimas, las maniataron y exigieron dinero, hecho que fue interrumpido por la llegada de la Policía.

Temas Relacionados

RobosChileFugasBoedoúltimas noticias

Últimas Noticias

Violento asalto de motochorros a un kiosquero en La Plata: se resistió, recibió cuatro disparos y todo quedó filmado

En medio del dramático escenario, un efectivo policial que se encontraba de civil intervino para frenar la agresión y fue brutalmente golpeado por los delincuentes

Violento asalto de motochorros a

Quién era el docente que fue asesinado a tiros mientras trabajaba como chofer para una app de viajes

Cristian Eduardo Pereyra (39), padre de una niña de 3 años, fue atacado este sábado a la noche sobre la autopista Presidente Perón, en el partido de La Matanza. El desgarrador testimonio de Brenda y Victoria, sus hermanas

Quién era el docente que

Las deudas del policía acusado de matar al docente que trabajaba de chofer: así quedó el auto tras el asalto

Matías Alejandro Vizgarra, efectivo de la Bonaerense, será indagado este lunes por el fiscal Adrián Arribas por el crimen de Cristian Pereyra en Virrey del Pino

Las deudas del policía acusado

Desarticularon otra banda narco familiar que operaba en Córdoba

Hay tres detenidos en la localidad de San José de la Dormida. Entregaban la droga vía delivery

Desarticularon otra banda narco familiar

Comienzan los alegatos en el juicio a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo

El proceso a cargo del Tribunal N°14 entra en su recta final. El imitador de Michael Jackson, que se negó a declarar hasta el momento, podría ser condenado a 20 años de cárcel

Comienzan los alegatos en el
DEPORTES
Murió Marcelo Araujo, el histórico

Murió Marcelo Araujo, el histórico periodista de Fútbol de Primera que revolucionó la forma de relatar en TV

El cruce entre Verstappen y el jefe de Mercedes que encendió la Fórmula 1 tras el GP de China: “Está en un espectáculo de terror”

Intentó saludar al técnico rival, pero se confundió de persona y su reacción se hizo viral: “Momento incómodo”

La selección femenina de Irán se trasladará desde Malasia a Omán, pero dos de sus integrantes siguen en Australia

La recorrida por la lujosa mansión de Carlos Tevez: pileta con cascada, un museo con los tesoros de su carrera y la mini Bombonera

TELESHOW
“Cerrar esa puerta para siempre”:

“Cerrar esa puerta para siempre”: la sugestiva publicación de Wanda Nara a días de su divorcio de Mauro Icardi

La emoción de Isabel Macedo al sorprender a sus hijas con un nuevo integrante para la familia: “Te amo”

La primera escapada romántica de Laurita Fernández y Matías Busquet: la foto íntima a puro amor cerca del mar

Fito Páez y Sofía Gala juntos en Rosario: el video antes del show del cantante

El llanto de Andrea del Boca tras el fuerte cruce con sus compañeros en Gran Hermano: “¿Si tuviera ego estaría acá?"

INFOBAE AMÉRICA

Murió Paula Doress-Worters, la voz

Murió Paula Doress-Worters, la voz que revolucionó la salud femenina desde el feminismo

Bandas, disputas territoriales y sicariato: un informe detectó similitudes entre la violencia en Uruguay y Rosario

El regreso estratégico de Estados Unidos al hemisferio

Cerca de $5,200 millones son desembolsados por prestamistas informales en El Salvador

Diez minutos de furia en centro de reclusión en Uruguay: adolescentes delincuentes de “poca monta” tomaron rehenes