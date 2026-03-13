Escándalo en Cañuelas: un policía fue filmado mientras tenía sexo al lado de un patrullero

Un policía fue filmado mientras tenía sexo en un camino de Cañuelas

Un agente de la Policía de la localidad bonaerense de Cañuelas fue desafectado de la fuerza tras la difusión de un video en el que se lo ve mientras mantiene relaciones sexuales al lado de un patrullero y en plena vía pública.

Según indicaron medios locales, el hecho ocurrió la madrugada del sábado en el camino al cementerio, a metros del paredón perimetral del country Cañuelas Golf. El momento en que el policía, un joven de 22 años, tiene sexo al costado del vehículo fue registrado por una cámara de seguridad del club.

El agente, integrante del Comando de Patrullas, fue captado por una cámara de seguridad cuando se detuvo cerca de diez minutos con una mujer civil.

Según detalló una fuente oficial consultada por el diario InfoCañuelas, los móviles policiales cuentan con un sistema que alerta si permanecen detenidos más de media hora; en este caso, al tratarse de un lapso menor, no se activó ninguna alarma interna.

Las imágenes se viralizaron en redes sociales y, tras tomar conocimiento del caso, la jefatura local inició un sumario administrativo. En forma inmediata, la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) dispuso la desafectación del agente.

El agente fue desafectado de la fuerza por mantener relaciones sexuales al lado de un patrullero

Policías desafectados por robar

El seguimiento por GPS de un celular sustraído durante el robo de un vehículo culminó con tres integrantes de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) de La Matanza desafectados de la Policía Bonaerense: los acusan de haberse quedado con objetos personales del vehículo recuperado tras el asalto.

La desafectación se produjo a finales de enero pasad por decisión de la AGAI del Ministerio de Seguridad Bonaerense, luego de que la víctima del robo identificara a los agentes como responsables de llevarse pertenencias del interior de su Peugeot 2008.

Según pudo saber este medio de fuentes del caso, se trata de Thiago Amodio, Franco Silva y Alexis Martínez, quienes también son investigados por la Justicia ordinaria de La Matanza, en una causa que lleva la fiscal Marina Fernanda Rolón.

El caso

Todo comenzó el 24 de enero pasado, cuando una mujer sufrió el robo de su auto: en el interior estaba la sille de su bebé, una mochila con pañales, dos celulares y documentación.

El Peugeot 2008 fue hallado por personal de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) de La Matanza y entregado en la Comisaría de San Alberto. Pero... En su interior no estaban ningunas de las pertenencias.

Ante esto, la víctima utilizó la función de geolocalización de uno de sus celulares y, para su asombro, el teléfono aún le marcaba una posición: fue en el Barrio El Tambo, ubicado en la localidad de Isidro Casanova.

Como suele pasar en estos caso, la víctima fue hasta el lugar donde le indicaba el GPS. Y allí estaba uno de los oficiales de la FBA que fue desafectado luego, quien reconoció haber sustraido pertenencias y, no sólo eso, sino que incluyó en la maniobra a dos de sus compañeros.

Todo quedó registrado en video, sí las víctimas le filmaron la confesión. Recuperaron sus pertenencias pero no la mochila con pañales y los documentos y las fuentes del caso creen que eso sí fue robado por quienes sustrajeron inicialmente el coche.

Con esto, la víctima radicó la denuncia y la fiscal ya citó al matrimonio para que declaren en la causa-

Tras la denuncia sobre los sucedido, tomó intervención la Auditoría General de Asuntos Internos, y dispuso la desafectación de los tres efectivos. Al mismo tiempo, se inició una investigación interna para determinar la responsabilidad de dos policías de la Comisaría de San Alberto, ya que se descubrieron irregularidades.