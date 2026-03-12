Derrumbe en Parque Patricios: un administrador había reclamado siete veces por filtraciones y advirtió que iban a empeorar

El estacionamiento subterráneo del edificio con presenta graves daños tras un colapso estructural

El administrador a cargo del sector del complejo Procrear de Parque Patricios que la semana pasada sufrió un derrumbe y provocó la evacuación total del edificio, había reclamado al menos siete veces a los responsables de la obra por filtraciones en los techos de las cocheras.

Las quejas fueron realizadas entre 2022 y 2025 a partir de la preocupación que expresaban los vecinos en asambleas. El encargado era quien la trasladaba a las autoridades: según dijo ante la Justicia, él había asumido el manejo de una parte del complejo en diciembre de 2021 y su trabajo era cobrar expensas, elevar reclamos y organizar tareas de mantenimiento menores para los beneficiarios de los departamentos.

En el marco de su declaración en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, a la que accedió Infobae, el hombre detalló que desde el primer día “tenía un montón de reclamos que incluía las filtraciones”. “Se veían en el techo de las cocheras. Al principio no sé sabía de dónde venían, pero con el transcurso de estos años supimos que se producían cuando llovía o incluso unos días después hasta que drene el agua del parque o de los riegos”, declaró.

El primer mail formal por filtraciones en cocheras fue enviado el 27 de enero de 2022 a la casilla oficial del Banco Hipotecario, que había impulsado el fideicomiso del complejo habitacional y era el encargado de la “construcción, entrega y mantenimiento”. Sin embargo, como el tema no fue resuelto, el 28 de junio de ese mismo año envió otro correo reiterandolo.

Fotos exclusivas del lugar el derrumbe

Ante la falta de solución, en julio de 2022 los propietarios contrataron a un arquitecto para relevar los problemas de la obra y se elaboraron dos informes independientes. Ambos fueron incorporados al expediente con sus respectivos videos, fotos y conclusiones, que afirmaban el problema de la filtración de agua y alertaban que iban a empeorar con el tiempo.

En septiembre decidieron enviar una carta documento a la entidad bancaria por filtraciones y fallas estructurales. Tras la nula intervención, en octubre y noviembre de 2022 volvieron a insistir con el reclamo a los mails oficiales.

Recién en 2023 el testigo contó que comenzó a tener comunicación con representantes de COSUD, la constructora a cargo de la obra. “El 09/11/2023 hay una asamblea donde se proponen distintas alternativas para avanzar y nuevamente se habla de distintos estudios jurídicos para iniciar acciones legales. Ahí está la posibilidad de hacer un acuerdo con COSUD similar al del otro sector del complejo (que había tenido problemáticas y se resolvieron)”, reconstruyó.

La losa colapsada

Ese acuerdo nunca prosperó y no tuvieron novedades en todo el año. “Nos dijeron que no querían dejar nada por escrito, pero que ellos seguían trabajando en la obra”, recordó.

Frente a esta situación límite, los vecinos y el administrador intentaron resolverlo por su cuenta: “Como se siguió demorando, el 09/04/2025 se hace una asamblea para con los presupuestos de estudios jurídicos nuevamente y se solicita presupuesto para reparación de las filtraciones y otros trabajos para ver cuánto salía realizarlos por nuestra cuenta y no esperar a que COSUD que los realice. El 14/07/2025 hay una asamblea y no se define nada por no tener presupuesto. Nadie nos quería cotizar la obra”.

Los trabajos en el lugar luego del derrumbe

El administrador contó que en total participó de 9 asambleas vecinales para tratar esta preocupación de los vecinos por las filtraciones: dos en 2022, una en 2023, dos en 2024, tres en 2025 y una el 29 de enero de 2026.

Un mes y una semana después de la última reunión, una losa de 50 x 70 metros colapsó y destruyó el estacionamiento subterráneo del lugar. “De todas las asambleas tengo las actas y grabaciones disponibles", declaró el encargado, que aportó el material a la fiscal María del Rosario Salvetici.

Problemas con el plan de evacuación

El hombre también admitió que no existía un plano de evacuación ni un manual de uso de los espacios entregado por la empresa constructora hoy investigada por estrago culposo.

“Nosotros consultamos por nuestra parte a un profesional y nos indicaron que había obligación si era algo comercial. Pero si eran residencias no era obligatorio. Nosotros lo que mantuvimos son las indicaciones básicas que estaban de obra, las salidas de emergencia, las puertas, la luminaria, todo eso donde tenía que estar y mantenido. No había es un plano de evacuación, pero sí el sistema de señalización estaba, tal cual nosotros lo encontramos de obra", declaró.

Y agregó: “En relación a eso, por ejemplo, hicimos una vez un reclamo de que de obra no estaba funcionando el sistema de escaleras donde apretabas un botón y funcionaba un extractor de aire. Yo nunca lo pude ver en funcionamiento. Incluso se lo pasamos a COSUD y nunca se hizo cargo”.