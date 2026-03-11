Crimen y Justicia

Violencia en un hotel de Paraná: un hombre murió de un disparo en la nuca y la mujer que lo acompañaba sobrevivió a dos tiros en la boca

Un confuso episodio ocurrió el lunes por la mañana en la habitación 10 del Motel Torremolinos, de la capital provincial de Entre Ríos. La Justicia maneja varias líneas de investigación. La principal hipótesis es un homicidio seguido de tentativa de suicidio. Ella lucha por su vida en el Hospital San Martín

Guardar
A las 9:30 de la
A las 9:30 de la mañana del lunes se dio alerta a la Policía acerca de los ruidos en una de las habitaciones del hotel alojamiento en Paraná: allí había un hombre agonizando y una mujer ensangrentada

Un misterioso y cruento episodio ocurrió este lunes por la mañana en la habitación 10 del Motel Torremolinos, ubicado en la avenida Zanni al 3600, en Paraná, ciudad capital de Entre Ríos, que terminó con la muerte de Gustavo Leonardo Lussa, de 54 años, y mantiene en estado crítico a Florencia Pisano, de 48 años.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 9:30 de la mañana, aunque la pareja había ingresado al motel Torremolinos el domingo a las 23, en una camioneta Fiat Strada Adventure blanca.

Alerta y macabro hallazgo

Alrededor de las 9 de la mañana, un empleado escuchó detonaciones y encontró a Pisano, de 48 años, saliendo envuelta en una toalla, con la boca ensangrentada. Dentro de la habitación número 10, Policía de Entre Ríos, Policía Científica, Criminalística y efectivos de la División Investigaciones hallaron a Lussa recostado en la cama con un disparo en la nuca, sangrando y respirando agitadamente. Junto a él fue secuestrada un arma calibre .32.

El hombre fue encontrado en
El hombre fue encontrado en la habitación del Motel Torremolinos con un disparo en la nuca. En el lugar se secuestró un revolver calibre .32

Las cámaras de seguridad del hotel registraron que ni antes ni después del episodio accedió otra persona a la habitación, eliminando la posibilidad de un tercer participante en el ataque. Además, la inspección ocular demostró que ambas personas conservaban sus pertenencias, sin señales de robo ni faltantes.

Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital San Martín de la ciudad entrerriana, donde el hombre falleció luego de agonizar durante poco más de un día.

Hipótesis y reconstrucción de los hechos

Los investigadores lograron establecer que Lussa y Pisano mantenían una relación previa: “No fue la primera vez que se veían”, confirmaron fuentes judiciales a Mnews.

Hasta el momento, la principal hipótesis es un homicidio seguido de tentativa de suicidio, aunque persisten otras líneas de investigación como un intento de femicidio seguido de intento de suicidio, un pacto suicida fallido o un ataque mutuo, de acuerdo con la fiscal de turno, la doctora Patricia Yedro, de la Unidad Fiscal Delitos Complejos, quien dirige la causa relevando cámaras y teléfonos de los involucrados.

Una de las habitaciones del
Una de las habitaciones del Motel Torremolinos, similar a donde ocurrió la tragedia

Desde la fiscalía, las hipótesis de trabajo permanecen bajo reserva, enfocándose en el análisis pericial del arma, la mecánica de los disparos y la relación entre las víctimas, porque “la ubicación de las heridas y la secuencia de los hechos son puntos centrales para esclarecer el caso”, indicaron fuentes policiales a Infobae.

“Se aguarda el resultado de la autopsia del fallecido, para determinar la trayectoria del disparo, y el resultado de dermotest de ambos, cotejo balístico con el arma secuestrada, y plomo extraído del cadáver”, agregaron desde la Policía de Entre Ríos.

Las lesiones detectadas por los peritos es que Lussa sufrió una herida de arma de fuego con orificio de entrada en la región occipital izquierda y la bala alojada en la región frontal derecha, lo que le provocó una hemorragia intraparenquimatosa y un daño severo en el tronco cerebral con vuelco ventricular, circunstancia que resultó irreversible y provocó su muerte en terapia intensiva del nosocomio citado.

El Hospital San Martín de
El Hospital San Martín de Paraná, provincia de Entre Ríos, en donde falleció el hombre y la mujer pelea por sobrevivir

En cuanto a Pisano, las heridas fueron dos disparos en la zona bucal, con los proyectiles alojados en la fosa posterior y a nivel cervical. Estas lesiones le causaron hemorragia cerebelosa izquierda y fracturas cervicales.

En estos momentos lucha por su vida, intubada, sedada y con asistencia respiratoria mecánica. Los equipos médicos informaron a AHORA que su “cuadro es estable pero crítico”, sin cambios favorables y pendiente de nuevos estudios de alta complejidad para evaluar el daño neurológico.

Temas Relacionados

Policía de Entre RíosInvestigación CriminalViolencia UrbanaMotel TorremolinosParanáEntre RíosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Comenzó el juicio contra un sicario acusado de uno de los crímenes narco más atroces de Argentina

Las víctimas fueron torturadas y asesinadas en “la carnicería” de la Villa 31. Sus cuerpos, desmembrados, fueron quemados en “el paredón de la muerte”

Comenzó el juicio contra un

El oscuro prontuario del líder de la banda de ladrones que cayó tras tirotearse con la Policía en una pool party

Darío Ezequiel Crivelli (46) se encuentra alojado en Unidad Penal 14 de General Alvear, donde cumple una extensa condena por dos homicidios. Sus antecedentes

El oscuro prontuario del líder

Quién es el expolicía que fue detenido por extorsionar y amenazar con facas a comerciantes de Florencio Varela

Fernando Gabriel Funes (34), que había formado parte de la PFA y de la Policía de la Ciudad, se presentaba ante sus víctimas como jefe de calle de la DDI Quilmes

Quién es el expolicía que

Postergaron el inicio del nuevo juicio por la muerte de Maradona a menos de una semana para el comienzo

Lo resolvió el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro a partir de un pedido de readecuación del cronograma que solicitó la acusación. Comenzará el 14 de abril

Postergaron el inicio del nuevo

Robos y el asesinato de su novio: la historia criminal de la gitana detenida por el cuento del tío a una jubilada

Lorena Joannu fue arrestada por la Policía de la Ciudad, acusada de robarle tres anillos de oro a una mujer de 78 años. Ya había protagonizado un sangriento hecho dos años atrás mientras la Justicia la buscaba

Robos y el asesinato de
DEPORTES
Cómo se definirá la plaza

Cómo se definirá la plaza de Irán si finalmente decide no jugar el Mundial 2026: qué selección podría ocupar su lugar

Las críticas al técnico del Tottenham tras el cambio del arquero Kinsky por sus errores ante Atlético de Madrid: “No es humano”

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima en el clásico ante San Lorenzo: hora, TV y formaciones

Revolución en la F1: una automotriz china buscaría ser la 12° escudería con una millonaria inversión

ATP Challenger 175: el escenario que también conquistó un ex número uno del mundo

TELESHOW
Wanda Nara, la China Suárez

Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi coincidieron en Milán: las fotos que eligieron mostrar

Se llevó a cabo la conciliación de bienes entre Wanda Nara y Mauro Icardi en Italia: “Feliz”

Lizy Tagliani contó el berrinche más gracioso de su hijo Tati: “Me encanta”

La decisión indeclinable de Pilar Smith respecto a APTRA: “El silencio no es una opción”

Carla Conte reveló cómo empezó la relación con su actual pareja: “El primer beso fue rarísimo”

INFOBAE AMÉRICA

La revista Forbes ubicó a

La revista Forbes ubicó a Alice Walton como la mujer más rica del mundo

El Comando Central de Estados Unidos alertó a los civiles iraníes que el régimen utiliza puertos para lanzar misiles

EEUU autoriza pruebas de taxis aéreos eléctricos en 26 estados con primeras operaciones previstas para 2026

La Cámara de Diputados de Paraguay dio luz verde al acuerdo militar con Estados Unidos

Descubrieron miles de genes microbianos desconocidos en el Océano Antártico