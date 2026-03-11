Violencia en un hotel de Paraná: un hombre murió de un disparo en la nuca y la mujer que lo acompañaba sobrevivió a dos tiros en la boca

A las 9:30 de la mañana del lunes se dio alerta a la Policía acerca de los ruidos en una de las habitaciones del hotel alojamiento en Paraná: allí había un hombre agonizando y una mujer ensangrentada

Un misterioso y cruento episodio ocurrió este lunes por la mañana en la habitación 10 del Motel Torremolinos, ubicado en la avenida Zanni al 3600, en Paraná, ciudad capital de Entre Ríos, que terminó con la muerte de Gustavo Leonardo Lussa, de 54 años, y mantiene en estado crítico a Florencia Pisano, de 48 años.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 9:30 de la mañana, aunque la pareja había ingresado al motel Torremolinos el domingo a las 23, en una camioneta Fiat Strada Adventure blanca.

Alerta y macabro hallazgo

Alrededor de las 9 de la mañana, un empleado escuchó detonaciones y encontró a Pisano, de 48 años, saliendo envuelta en una toalla, con la boca ensangrentada. Dentro de la habitación número 10, Policía de Entre Ríos, Policía Científica, Criminalística y efectivos de la División Investigaciones hallaron a Lussa recostado en la cama con un disparo en la nuca, sangrando y respirando agitadamente. Junto a él fue secuestrada un arma calibre .32.

El hombre fue encontrado en la habitación del Motel Torremolinos con un disparo en la nuca. En el lugar se secuestró un revolver calibre .32

Las cámaras de seguridad del hotel registraron que ni antes ni después del episodio accedió otra persona a la habitación, eliminando la posibilidad de un tercer participante en el ataque. Además, la inspección ocular demostró que ambas personas conservaban sus pertenencias, sin señales de robo ni faltantes.

Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital San Martín de la ciudad entrerriana, donde el hombre falleció luego de agonizar durante poco más de un día.

Hipótesis y reconstrucción de los hechos

Los investigadores lograron establecer que Lussa y Pisano mantenían una relación previa: “No fue la primera vez que se veían”, confirmaron fuentes judiciales a Mnews.

Hasta el momento, la principal hipótesis es un homicidio seguido de tentativa de suicidio, aunque persisten otras líneas de investigación como un intento de femicidio seguido de intento de suicidio, un pacto suicida fallido o un ataque mutuo, de acuerdo con la fiscal de turno, la doctora Patricia Yedro, de la Unidad Fiscal Delitos Complejos, quien dirige la causa relevando cámaras y teléfonos de los involucrados.

Una de las habitaciones del Motel Torremolinos, similar a donde ocurrió la tragedia

Desde la fiscalía, las hipótesis de trabajo permanecen bajo reserva, enfocándose en el análisis pericial del arma, la mecánica de los disparos y la relación entre las víctimas, porque “la ubicación de las heridas y la secuencia de los hechos son puntos centrales para esclarecer el caso”, indicaron fuentes policiales a Infobae.

“Se aguarda el resultado de la autopsia del fallecido, para determinar la trayectoria del disparo, y el resultado de dermotest de ambos, cotejo balístico con el arma secuestrada, y plomo extraído del cadáver”, agregaron desde la Policía de Entre Ríos.

Las lesiones detectadas por los peritos es que Lussa sufrió una herida de arma de fuego con orificio de entrada en la región occipital izquierda y la bala alojada en la región frontal derecha, lo que le provocó una hemorragia intraparenquimatosa y un daño severo en el tronco cerebral con vuelco ventricular, circunstancia que resultó irreversible y provocó su muerte en terapia intensiva del nosocomio citado.

El Hospital San Martín de Paraná, provincia de Entre Ríos, en donde falleció el hombre y la mujer pelea por sobrevivir

En cuanto a Pisano, las heridas fueron dos disparos en la zona bucal, con los proyectiles alojados en la fosa posterior y a nivel cervical. Estas lesiones le causaron hemorragia cerebelosa izquierda y fracturas cervicales.

En estos momentos lucha por su vida, intubada, sedada y con asistencia respiratoria mecánica. Los equipos médicos informaron a AHORA que su “cuadro es estable pero crítico”, sin cambios favorables y pendiente de nuevos estudios de alta complejidad para evaluar el daño neurológico.