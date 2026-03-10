“¡Tengo hijos, por favor!“: el dramático ruego de un chofer de aplicación para que no lo maten en un robo

Asaltaron a un chofer de aplicación de viajes en Ingeniero Budge

Lo que para un chofer de una aplicación de viajes había comenzado el pasado miércoles como un típico traslado de pasajeros que suele realizar a diario, en cuestión de segundos se tornó una verdadera pesadilla a bordo de su auto cuando se encontraba en Ingeniero Budge, partido bonaerense de Lomas de Zamora.

Según muestra el video que encabeza esta nota, el timer de la cámara de seguridad privada que filmó la secuencia completa marcaba las 12.17. A plena luz del día, y mientras algunos vecinos caminaban por la zona -una pareja con un menor y dos hombres que, al escuchar los gritos, se percataron del robo-, los dos delincuentes que simulaban ser pasajeros sacaron armas de fuego de entre sus ropas y encañonaron al conductor.

“¡Tengo hijos, pana, por favor!“, se escucha implorar a la víctima durante la filmación, en su intento por evitar que los asaltantes, a pesar de que en ningún momento se resistió al robo, le dispararan para sustraerle el auto y sus pertenencias.

En la grabación se observa que la víctima trató de escapar de las manos de los delincuentes por todos los medios, pero uno de ellos lo sujetó tan fuerte que nunca pudo correr para buscar refugio.

“Bajate porque te mato. Dale, bajate porque te mato”, le advirtieron los agresores al chofer, que tras unos segundos de forcejeos y súplicas, descendió del vehículo y caminó hasta la esquina de enfrente.

Finalmente, los delincuentes arrancaron el auto de la víctima y se dieron a la fuga.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que el violento robo ocurrió luego de la salida escolar en la esquina de Juan Manuel de Lavarden y Baradero, a media cuadra de la Escuela Cabrini, de Villa Amelia.

“Esto pasó en pleno horario donde circulan chicos y familias. No podemos naturalizar estas situaciones ni mirar para otro lado. La inseguridad nos afecta a todos”, reza el comunicado de un grupo de vecinos de la zona en el que, además, solicitaron colaboración de testigos para encontrar a los responsables.

“El silencio solo favorece a quienes cometen estos hechos. Cuidémonos entre todos y no dejemos que esto vuelva a pasar. Compartan para que más vecinos estén alertas”, concluye.

Fuentes judiciales consultadas por este medio señalaron que la víctima no realizó la denuncia correspondiente, ni hubo llamado al 911 que alertara a la Policía Bonaerense sobre lo sucedido.

Ante este escenario, y tras la viralización de las imágenes del hecho, desde la Fiscalía General de Lomas de Zamora iniciaron una investigación de oficio para dar tanto con la víctima como con los delincuentes.