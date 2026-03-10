Dos muertos y múltiples heridos en un choque entre un colectivo que llevaba penitenciarios y una camioneta

Un colectivo y una camioneta chocaron: hay dos muertos y múltiples heridos

Una camioneta chocó contra un colectivo que trasladaba a agentes del servicio penitenciario santafesino este martes en la autopista Rosario-Santa Fe, entre las localidades de Timbúes y Maciel. Los dos conductores murieron en el acto. Además, al menos ocho personas fueron trasladadas a distintos hospitales de la región, tres de ellas con pronóstico reservado.

Por el siniestro vial hubo un corte total en la traza, aunque esta tarde ya se habilitaba la mano descendente (norte-sur) de la autopista. Mientras tanto, para las 16 se trabaja para rehabilitar la vía ascendente y continúan los desvíos.

De acuerdo a los primeros datos recolectados por la fiscal Melisa Serena, de la sede de San Lorenzo del Ministerio Público de la Acusación, una camioneta Fiat Toro se habría cruzado de carril y habría impactado contra el micro de la empresa Laguna Paiva, que trasladaba a agentes del servicio penitenciario santafesino.

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial precisaron que el hecho se produjo a la altura del kilómetro 45 de la autopista, en la mano que se dirige hacia la ciudad de Santa Fe.

Los dos conductores murieron en el acto

De inmediato, se montó un operativo de emergencia que incluyó el traslado en helicóptero de una agente penitenciaria herida desde el lugar del choque hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. La mujer tiene 25 años, vive en Rosario y su pronóstico es reservado como consecuencia de un traumatismo cerrado de tórax.

Otros dos pasajeros del colectivo fueron llevados al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. Tienen 32 y 37 años, domicilio en Monte Vera y Laguna Paiva, y quedaron internados por politraumatismos. Uno de los lesionados tenía una fractura expuesta en la pierna izquierda y una quebradura en un dedo de la mano derecha.

“El siniestro se produjo cerca de las 11, donde está involucrada una camioneta con un transporte de pasajeros. Los fallecidos son uno del vehículo de menor porte y otro del transporte de pasajeros. Ahora están los peritos de criminalística haciendo el peritaje, ellos van a poder determinar cómo fue la mecánica”, expresó en conferencia de prensa Marcos Escajadillo, director de Protección Civil.

Otros heridos, de menor consideración, fueron asistidos en el Hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo por politraumatismos. Tienen entre 21 y 32 años.

El hecho se produjo a la altura del kilómetro 45 de la autopista, en la mano hacia Santa Fe

El accidente generó interrupciones y desvíos en ambos sentidos de la autopista. En sentido a Rosario, el tránsito fue desviado en el kilómetro 51, cerca de Maciel, hacia la Ruta Nacional 11, con reincorporación a la autopista en el kilómetro 30, a la altura de Villa La Ribera. Luego, eso quedó abierto.

En dirección a Santa Fe, el desvío se implementó en sentido contrario: el corte se ubicó en el kilómetro 30 rumbo a la Ruta Nacional 11, con retorno al trazado principal en el kilómetro 51.

Las autoridades pidieron a los automovilistas transitar con máxima precaución y seguir las instrucciones del personal que permanecía en la zona del siniestro.