Crimen y Justicia

Dos muertos y múltiples heridos en un choque entre un colectivo que llevaba penitenciarios y una camioneta

El siniestro vial ocurrió en la autopista Rosario-Santa Fe, entre las localidades de Timbúes y Maciel. Según se investiga, una Fiat Toro se cruzó de carril y colisionó de frente contra un micro que trasladaba a los agentes

Guardar

Un colectivo y una camioneta chocaron: hay dos muertos y múltiples heridos

Una camioneta chocó contra un colectivo que trasladaba a agentes del servicio penitenciario santafesino este martes en la autopista Rosario-Santa Fe, entre las localidades de Timbúes y Maciel. Los dos conductores murieron en el acto. Además, al menos ocho personas fueron trasladadas a distintos hospitales de la región, tres de ellas con pronóstico reservado.

Por el siniestro vial hubo un corte total en la traza, aunque esta tarde ya se habilitaba la mano descendente (norte-sur) de la autopista. Mientras tanto, para las 16 se trabaja para rehabilitar la vía ascendente y continúan los desvíos.

De acuerdo a los primeros datos recolectados por la fiscal Melisa Serena, de la sede de San Lorenzo del Ministerio Público de la Acusación, una camioneta Fiat Toro se habría cruzado de carril y habría impactado contra el micro de la empresa Laguna Paiva, que trasladaba a agentes del servicio penitenciario santafesino.

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial precisaron que el hecho se produjo a la altura del kilómetro 45 de la autopista, en la mano que se dirige hacia la ciudad de Santa Fe.

Los dos conductores murieron en
Los dos conductores murieron en el acto

De inmediato, se montó un operativo de emergencia que incluyó el traslado en helicóptero de una agente penitenciaria herida desde el lugar del choque hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. La mujer tiene 25 años, vive en Rosario y su pronóstico es reservado como consecuencia de un traumatismo cerrado de tórax.

Otros dos pasajeros del colectivo fueron llevados al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. Tienen 32 y 37 años, domicilio en Monte Vera y Laguna Paiva, y quedaron internados por politraumatismos. Uno de los lesionados tenía una fractura expuesta en la pierna izquierda y una quebradura en un dedo de la mano derecha.

“El siniestro se produjo cerca de las 11, donde está involucrada una camioneta con un transporte de pasajeros. Los fallecidos son uno del vehículo de menor porte y otro del transporte de pasajeros. Ahora están los peritos de criminalística haciendo el peritaje, ellos van a poder determinar cómo fue la mecánica”, expresó en conferencia de prensa Marcos Escajadillo, director de Protección Civil.

Otros heridos, de menor consideración, fueron asistidos en el Hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo por politraumatismos. Tienen entre 21 y 32 años.

El hecho se produjo a
El hecho se produjo a la altura del kilómetro 45 de la autopista, en la mano hacia Santa Fe

El accidente generó interrupciones y desvíos en ambos sentidos de la autopista. En sentido a Rosario, el tránsito fue desviado en el kilómetro 51, cerca de Maciel, hacia la Ruta Nacional 11, con reincorporación a la autopista en el kilómetro 30, a la altura de Villa La Ribera. Luego, eso quedó abierto.

En dirección a Santa Fe, el desvío se implementó en sentido contrario: el corte se ubicó en el kilómetro 30 rumbo a la Ruta Nacional 11, con retorno al trazado principal en el kilómetro 51.

Las autoridades pidieron a los automovilistas transitar con máxima precaución y seguir las instrucciones del personal que permanecía en la zona del siniestro.

Temas Relacionados

Autopista Rosario Santa FeAccidentes de tránsitoSiniestros vialesChoquesÚltimas noticiasServicio Penitenciario de Santa Fe

Últimas Noticias

Condenaron a “Plata o Plomo”, el policía corrupto acusado de proteger a narcos de San Martín

El inspector de la Bonaerense Hugo Antonio Bigeon recibió una pena de tres años y medio de cárcel por encubrir a dos traficantes del área de José León Suárez. Su cómplice de la misma fuerza murió de un infarto a la espera del juicio

Condenaron a “Plata o Plomo”,

“¡Tengo hijos, por favor!“: el dramático ruego de un chofer de aplicación para que no lo maten en un robo

Ocurrió en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge. La víctima no hizo la denuncia, pero la viralización del hecho motivó el inicio de una investigación de oficio

“¡Tengo hijos, por favor!“: el

Femicidio en La Rioja: asesinó a su expareja frente sus tres hijos y luego se quitó la vida

Ocurrió durante la madrugada de este martes en la capital provincial. La víctima fue identificada como Jessica Verónica Mercado, de 34 años

Femicidio en La Rioja: asesinó

Dos empleados judiciales de Villa Regina murieron al desbarrancar en la ruta con su auto y caer a un canal

El trágico hecho ocurrió cerca de Cervantes, donde un Ford Ka cayó al agua en un camino alternativo a la Ruta 22. Por el accidente hoy se decretó asueto judicial en la ciudad rionegrina

Dos empleados judiciales de Villa

UPD violento en Necochea: apuñalaron a un joven y buscan al agresor

Ocurrió durante la madrugada de este lunes, en plena celebración del Último Primer Día

UPD violento en Necochea: apuñalaron
DEPORTES
Se conocieron más detalles del

Se conocieron más detalles del proyecto con el que Boca Juniors construirá una cuarta bandeja en La Bombonera

El Liverpool de Mac Allister visita al Galatasaray de Icardi en el comienzo de los octavos de la Champions: la agenda completa

El club que escapó de la guerra en Sudán, recaló en la liga de otro país y se coronó campeón

Histórica presentación del argentino Kevin Vallejos en UFC: protagonizará la velada estelar contra el norteamericano Josh Emmett

Colapinto dio un mensaje de unidad tras el error del equipo y volvió a hablar de su elogiada maniobra en la F1: “Todavía me sorprende”

TELESHOW
Melody Luz mostró el asombroso

Melody Luz mostró el asombroso parecido físico de su hija Venezia con su abuelo Claudio Paul Caniggia

Gastronomía, paisajes y amor: el viaje de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto por el sur de Francia

La tarde en familia de Nicolás Repetto y Florencia Raggi: charlas, mates y abrazos con los nietos

Geraldine Neumann defendió a Nicole en la polémica por los 15 de Allegra Cubero: “Que digan lo que quieran”

La fuerte indirecta de Ana Rosenfeld al festejo de cumpleaños de la China Suárez con Icardi por el Bósforo: “Prestado”

INFOBAE AMÉRICA

Ucrania despliega expertos anti drones

Ucrania despliega expertos anti drones en cuatro países de Medio Oriente a cambio de misiles Patriot

Estas son algunas de las cosas más raras encontradas en aeropuertos de EEUU, desde espadas samurái hasta un meteorito y un Rolex

El escritor Alfredo Bryce Echenique murió en Lima a los 87 años: pidió que sus restos fueran al mar

Benicio Del Toro confiesa sobre su personaje en ‘Una batalla tras otra’: “Hay mucho de mí”

Un escáner cerebral revela cómo la ketamina actúa en el cerebro de pacientes con depresión