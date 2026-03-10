Crimen y Justicia

Detuvieron a un hombre que robaba camionetas pick up en Guernica: forzaba las cerraduras y huía

La investigación tras la denuncia de un vecino permitió identificar y detener a un remisero de 29 años, acusado de ser el responsable de una serie de robos en la zona

La policía detuvo a miembros
La policía detuvo a miembros de una banda dedicada al robo de camionetas en la localidad de Guernica (Policía Provincia de Buenos Aires)

En la madrugada del 2 de marzo, un hombre salió de su domicilio y se percató de que faltaba su camioneta. Había dejado su Toyota Hilux, estacionada frente a su casa. Una semana después, la Policía Bonaerense dio con el ladrón, quien ya había cometido hechos similares en Guernica.

En las últimas semanas, la sustracción de vehículos tipo pick up, especialmente de la marca Toyota Hilux y SW4, se ha reiterado en la zona, generando alarma entre los propietarios y exigiendo una respuesta articulada por parte de las autoridades.

De acuerdo con la investigación a la que pudo acceder Infobae, gracias al análisis de las cámaras de seguridad de la zona, la Policía pudo conocer cómo actuaba el ladrón: utilizando una yuga, accedió al interior de la camioneta y se marchó en cuestión de minutos. Esta maniobra, lejos de ser improvisada, mostró un conocimiento detallado sobre cómo vulnerar los sistemas de seguridad de estos modelos.

El Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Segunda de La Plata intervino en el caso tras detectar coincidencias con otros hechos recientes. El entrecruzamiento de registros permitió observar que los vehículos sustraídos seguían un patrón de desplazamiento hacia la Ruta 6, en dirección a la localidad de Guernica. Las imágenes obtenidas de diversas cámaras municipales y privadas permitieron reconstruir los trayectos y acotar el radio de búsqueda.

Un individuo con antecedentes penales
Un individuo con antecedentes penales fue detenido en Guernica por su presunta implicación en robos de camionetas, lo que llevó a su arresto (Policía de la Provincia de Buenos Aires)

La investigación logró identificar el domicilio del presunto responsable tras comparar las características fisionómicas del sujeto registrado en las filmaciones. El seguimiento de los vehículos robados, junto con la recopilación de testimonios y la colaboración interjurisdiccional, permitió a los agentes establecer una conexión directa con un residente de Guernica.

De esta manera, el principal sospechoso fue identificado como F. L. C., argentino, 29 años, remisero, domiciliado en la intersección de las calles 18 y 32, en la localidad de Guernica. El mismo posee antecedentes penales, que incluyen causas por robo agravado (2 de julio de 2020, Fiscalía General de Lomas de Zamora), encubrimiento, extorsión y secuestro (25 de julio de 2018, misma jurisdicción), además de robo calificado con tentativa de homicidio (17 de enero de 2020, UFI descentralizada de Cañuelas).

En base a las pruebas colectadas, el Juzgado autorizó una orden de registro para su domicilio. El procedimiento se realizó el mismo día y arrojó resultado positivo: se secuestraron nueve teléfonos celulares de distintas marcas y modelos, dos chips de telefonía prepaga nuevos, dos módulos electrónicos de Toyota relacionados con el bloqueo de dirección, kits de emergencia, cinco balizas, una funda azul para butaca de camioneta, lingas, infladores y herramientas. También se hallaron prendas como una gorra azul con letras blancas y zapatillas negras marca Adidas.

La secuencia de los hechos quedó documentada en las imágenes que permitieron a los investigadores cotejar rasgos físicos, movimientos y patrones de conducta del detenido. Elementos de la marca Toyota recuperados en el operativo fueron reconocidos como parte de los vehículos sustraídos en hechos anteriores.

Material incautado que incluye dispositivos
Material incautado que incluye dispositivos electrónicos, herramientas y teléfonos, exhibido por la policía de La Plata tras desmantelar una banda dedicada al robo de camionetas en Guernica (Policía de la Provincia de Buenos Aires)

La detención fue comunicada de inmediato a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 15 de La Plata, bajo la titularidad de la doctora Cecilia Cordfield. La fiscal ordenó el traslado del aprehendido para su comparendo a primera hora del día siguiente, en el marco de la causa que investiga la sustracción de vehículos en la región.

El avance de la causa y la evaluación de los elementos secuestrados quedarán bajo la órbita de la UFIJ N° 15, a fin de continuar con las diligencias pertinentes y determinar posibles conexiones con otros hechos similares ocurridos en la zona.

