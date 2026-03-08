Crimen y Justicia

El descargo por el Día de la Mujer de la abogada argentina presa en Brasil: “Me sexualizaron y se burlaron de mí”

Agostina Páez permanece en prisión domiciliaria mientras avanza la investigación en su contra en la Fiscalía de Río de Janeiro, que la acusa de racismo

Agostina Paez, la abogada detenida
Agostina Paez, la abogada detenida en Río de Janeiro, Brasil, por hacer gestos racistas

Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil luego de hacer gestos racistas a la salida de un boliche, compartió un descargo por el Día de la Mujer en sus redes sociales y denunció estar sufriendo violencia. Esta semana volvieron a negarle el traslado a la Argentina y desde su entorno advirtieron que se está quedando sin recursos para subsistir en el país vecino, tras casi dos meses del incidente por el que está privada de su libertad.

“En estos meses conocí una cara muy dura del mundo. Viví y sigo viviendo situaciones profundamente violentas. Desde el segundo UNO de todo lo que pasó, sufrí violencia”, comenzó la mujer de 29 años, que compartió el mensaje en su cuenta de Instagram.

Indirectamente, hizo referencia a los gestos que ella también recibió de parte de un ciudadano brasilero, quien desde el otro lado de la calle se tomó la zona genital mientras le gritaba, a lo que ella respondió con los ademanes que quedaron captados en video.

“Muchos hablan, pero apenas conocen el 1% de la historia. Sin embargo, mi cara y mi nombre se mostraron una y otra vez por el mundo, mientras nunca se vio de la misma forma a quienes me trataron mal, me sexualizaron y se burlaron de mí”, continuó Páez.

El material es de las cámaras de seguridad del bar de Ipanema y se logra ver el comportamiento del mozo denunciado por la defensa. Agostina Páez está en un domicilio en Río de Janeiro y es monitoreada con una tobillera electrónica

Y agregó: “También viví/vivo violencia en el proceso judicial: que quienes deberían actuar con imparcialidad ni siquiera tengan en cuenta el contexto de violencia que sufrí como mujer extranjera, que ignoren pruebas y que todo se limite a lo que unos cuantos cuentan. La policía A LOS 4 DÍAS lanzó una campaña antirracismo, sin tener contexto, ni estar condenada, llevándose de unos segundos de video. Y no, no soy racista”.

Desde la prisión domiciliaria, Paéz contó que recibió “mensajes llenos de odio” y “los deseos más horribles”, como amenazas de muerte y de violación.

“Pero también aprendí algo: la fuerza de una mujer. Porque, a pesar de que intentan quebrarme, humillarme, atacarme y silenciarme, sigo aquí. Hay días en los que siento que no puedo más, que no aguanto más, que me quiero morir. Pero junto fuerzas y decido seguir de pie, afrontar lo que me toca. Hay muchas batallas que atravesamos en silencio”, escribió la abogada.

El descargo completo de Agostina
El descargo completo de Agostina Paez en el Día de la Mujer

Por último, concluyó: “Confío en Dios, que es testigo y que pondrá las cosas en su lugar. El Día de la Mujer no se celebra, se conmemora porque nace de la lucha de mujeres que enfrentaron violencia, desigualdad y silencio”.

El estado de la causa

Esta semana el Ministerio Público Fiscal de Río de Janeiro rechazó el pedido presentado por la defensa para que pueda regresar a Argentina y afrontar desde su país de origen la causa judicial que enfrenta tras haber sido denunciada por injuria racial.

La Justicia consideró que permitir el regreso de la acusada durante el proceso de instrucción de la causa podría debilitar el control judicial y complicar la ejecución de una eventual pena, debido a “la severidad del hecho y la política de tolerancia cero contra el racismo en la ley brasileña”.

Además, la Fiscalía pidió al juez rechazar cada uno de los pedidos presentados por los abogados de Páez y avanzar cuanto antes hacia la audiencia de instrucción y juicio oral: algo que todavía no se resolvió.

La defensa de la mujer argentina insistió en que no existió “dolo” -intención de cometer un delito- y argumentó que la acusada habría actuado por desconocimiento cultural sobre la norma brasileña.

La defensora Carla Junqueira, a cargo del caso de Páez, pidió ayuda a la Cancillería para que intervenga y ayude a destrabar su regreso al país.

