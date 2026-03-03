Los videos de los robos de los delincuentes que asaltaron cinco comercios en Esteban Echeverría: están presos

Dos detenidos por una serie de robos en Monte Grande: así fue el ataque en una heladería

La seguidilla fue feroz en diciembre pasado. En cuatro días robaron tres negocios en Esteban Echeverría; los otros dos ataques los dieron a mediados de febrero, el mismo día. Y, al menos, de dos de los asaltos hay videos y un mismo modus operandi: llegaban en una moto, se bajaba uno y amedrentaba al comerciante y, luego, aparecía su cómplice para acelerar el golpe y escapar. No se sacaban los cascos.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que, en las últimas horas, los sospechosos fueron identificados como Fabián Alejandro Orellana, de 30 años, y Claudio Marcelo Paredes, de 32, alias “Pigu”. Los dos están detenidos.

El mayor fue arrestado luego de una serie de allanamientos que hizo la Comisaría 1ª de Monte Grande en las últimas horas, a instancias de la UFI N°2 de Esteban Echeverría, a cargo de Paula Segade Sánchez y el Juzgado de Garantías N°2 de ese distrito, en una causa por robos agravados reiterados.

El dato de color es que Orellana ya estaba preso: lo detuvieron el 18 de febrero pasado, 48 horas después del último golpe que dieron, por una causa de tenencia ilegal de arma de guerra.

Dos detenidos por una serie de robos en Monte Grande: así fue el ataque en la verdulería

Los robos que les endilgan comenzaron el 19 de diciembre pasado cuando ingresaron a mano armada a una verdulería. Ese es uno de los videos que están en esta nota. La empleada de 20 años del negocio de la avenida Colón al 1100 de Monte Grande fue víctima de los dos delincuentes armados que le robaron el dinero de la caja y escaparon en la moto.

Al día siguiente asaltaron una fiambrería de la avenida Colón al 2400 de la localidad de Monte Grande y robaron dinero en efectivo.

El 22 de diciembre también se llevaron plata de un kiosco 24 horas que era atendido por una joven de 29 años, ubicado en calle Madariaga al 1500 de la localidad de Luis Guillón.

Los dos detenidos

El 16 de febrero asaltaron una peluquería de la calle Areco al 100, en Monte Grande, donde le robaron dinero al empleado de 23 años. Pero no fue el único robo: amedrentaron a los empleados de una heladería en Leandro N. Alem 2004.

El ataque de la heladería se ve en el video que encabeza esta nota y fue el último golpe que le atribuyen los investigadores a este dueto de ladrones: estaban armados y obligaron a los dos empleados a sentarse en el piso.

Fue por las tareas de campo posteriores al robo a la heladería que los investigadores lograron identificar a los sospechosos; se dieron cuenta de que uno ya estaba preso y se labraron las órdenes de allanamiento para el arresto del otro acusado.

Tras la detención de las últimas horas, a Paredes le secuestraron una moto 110cc negra marca Honda Wave y un casco utilizados en los hechos investigados.