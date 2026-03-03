El video de un violento robo en un kiosco en el que amenazaron con un cuchillo a un cliente

Violento robo en un kiosco de La Plata: así amenazaron a un cliente

La cara de shock del cliente cuando le ponen el cuchillo en la garganta y su actitud inmóvil durante el robo dejan más que claro el miedo que le invadió durante el asalto que este lunes ocurrió en un kiosco de la ciudad de La Plata en el que estaba comprando. Por el ataque hay dos detenidos y ambos tienen antecedentes penales.

Fuentes del caso contaron que los agentes de la Comisaría 2ª de La Plata de la Policía Bonaerense capturaron este mismo lunes a los sospechosos que este mediodía robaron en el comercio de calle 13 y 33 de la capital bonaerense.

Los arrestos de los dos acusados por el delito de robo agravado por el uso de arma sucedieron en 529, entre 18 y 19, y en calle 18, entre 528 y 529; luego de que un changarín de 23 años que vive en la zona denunciara el ataque que sufrió mientras compraba en el kiosco.

Los detenidos fueron identificados como Hernán Darío Guillermet, de 20 años, y Juan Pablo Morici (38), ambos vecinos de la zona, y quedaron a disposición de la UFI N°15 del Departamento Judicial de La Plata.

Lo secuestrado

Según las fuentes del caso, personal de Escuadrón Motorizado de Policía Local fue alertado por el 911 sobre un robo en el interior del comercio. Cuando llegaron al lugar, el joven amenazado con el cuchillo les contó que estaba comprando en el kiosco e ingresó un ladrón que lo tomó del cuello, apoyándole el arma blanca en la garganta.

Los dos ladrones robaron mercadería del local, celulares y dinero. En las imágenes se ve cómo el ladrón que tiene la cuchilla se llevó cajas de bombones y le sacó el celular del bolsillo a la víctima, que miró indefenso e impotente.

Los dos motochorros escaparon en una moto de alta cilindrada, color blanca y roja. Justamente, con las características aportadas por la víctima, se realizó un operativo cerrojo en la zona, donde divisaron a los dos sospechosos en las calles 18 y 528, donde el que estaba de acompañante se bajó de la moto y salió corriendo: lo redujeron en las calles 528, entre 18 y 19.

Siempre según las fuentes del caso, el otro sospechoso dejó tirada la moto y quiso huir a la carrera. Lo encontraron arriba de un árbol en las calles 18, entre 527 y 528, por lo que se lo bajó y se lo redujo.

Así, al cursar los datos por el sistema, los policías cayeron en la cuenta de que el menor de los dos tenía un pedido de captura activo por un robo agravado por el uso de arma del 9 de febrero pasado a solicitud del Juzgado de Garantías N°3 y UFI N°11 de La Plata.

Los dos sospechosos quedaron detenidos y les secuestraron todo lo robado, incluso las cajas de bombones: dos camperones color negro, un casco, 29 atados de cigarrillos, una cuchilla tipo carnicero, un reloj color dorado, una cadena y dije color dorado, una gorra color verde y amarillo, una bufanda, una caja de encendedores, 3 celulares, una billetera color azul, 7.400 pesos argentinos y la moto Corven Triax 150cc sin patente.

Los dos detenidos quedaron alojados en una dependencia policial hasta este martes, que serán trasladados ante el fiscal del caso y, en paralelo, se le dio aviso al funcionario que buscaba a Guillermet por el robo de febrero pasado.

Los antecedentes

Guillermet registra ingresos a comisaría desde 2018 y había sido liberado del penal de Gorina el 16 de junio de 2022, donde ya había estado desde abril de 2021 a septiembre de ese año por una causa de diciembre de 2020 por abuso de armas, daño, robo agravado y robo calificado.

Acumulaba un robo agravado, robo en poblado y banda, y violación de domicilio de 10 de octubre de 2019 y un robo agravado del 4 de diciembre de 2018, más allá del pedido de captura de febrero pasado que le saltó en el arresto por el robo al kiosco.

Morici, por su parte, tiene antecedentes desde octubre de 2007, con hurto y robo calificado. Una década después le abrieron causas por amenazas y lesiones leves, este último cargo se repetiría dos veces más.

Y el 12 de febrero de 2020 tiene otra causa, más allá de un pedido de captura por lesiones leves en contexto de violencia de género de 2025.