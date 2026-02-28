Trasladaron a Ezeiza al narco que habría armado un plan criminal en Entre Ríos

Así fue el traslado del narco acusado del plan criminal

Personal del Servicio Penitenciario Federal (SPF) llevó a Leonardo Airaldi, el narco que habría armado un plan criminal en Entre Ríos, a la cárcel de máxima seguridad de Ezeiza. El próximo martes comenzará el juicio por narcotráfico en su contra.

El Grupo Especial de Intervención (GEI) se hizo presente esta mañana en la Unidad Penal provincial de El Potrero, Gualeguaychú, y se llevó a Airaldi hacia el penal. Siguiendo un protocolo riguroso, los integrantes del cuerpo pusieron al detenido ropa que lo hiciera indistinguible de los demás, incluso con un casco, lo esposaron y le comunicaron que estaba en la órbita del SPF.

La declaración de Airaldi como preso de alta peligrosidad había sido solicitada por el Tribunal Oral Federal de Paraná. Fue en respuesta a un pedido que hicieron la fiscalía contra la narcocriminalidad (PROCUNAR) y el fiscal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, responsable de investigar el plan criminal que habría pergeñado el capo narco.

“Brindar seguridad a la sociedad toda y a todos los actores que intervienen en el proceso penal y evitar este fenómeno que se investiga en Gualeguaychú -por cierto, no novedoso- de delincuencia organizada cometida desde el interior de los establecimientos carcelarios impone a la jurisdicción adoptar medidas de seguridad especiales que nos provee la normativa vigente”, fue el argumento utilizado por el TOF para justificar el traslado de Airaldi a Ezeiza.

La cárcel federal de Ezeiza. Uno de los objetivos fundamentales es resguardar la integridad de los testigos

El esquema que habría elaborado el recluso contemplaba asesinar al fiscal federal José Ignacio Candioti y al juez federal Leandro Ríos. Para eso, habría contratado por USD 40 mil un sicario en Uruguay. El plan incluía también la ejecución del ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia. El funcionario provincial debía ser abatido durante un viaje en moto a la quinta de unos amigos.

Otro capo narco, Daniel “Tavi” Celis, fue quien reveló esta planificación. A su testimonio se sumaron otras dos declaraciones de internos del Pabellón E de El Potrero. En ese lugar están alojados los presos condenados o procesados por la Justicia Federal.

Por qué será juzgado Airaldi

El martes 3 comenzará en los Tribunales Federales un juicio por dos investigaciones contra el acusado de alta peligrosidad. Se trata de un caso que surgió en 2019 por organizar y financiar el narcotráfico y otro de 2024 cuando le detectaron en Puerto Gaboto, Santa Fe, un cargamento de 30 kg de cocaína.

El Tribunal encargado de impartir justicia lo integran Noemí Berros; Mariela Emilce Rojas y José María Escobar Cello.

Debido a las nuevas condiciones de detención de Airaldi, el TOF definió un esquema para que participe de las audiencias. El SPF tendrá que asegurar que se pueda conectar vía Zoom durante todas las jornadas del juicio. Por otro lado, a mediados de marzo deberá ser trasladado a Paraná para que participe del último día de audiencias. El Tribunal podrá solicitar que sea llevado a fin de comparecer las veces que lo considere oportuno.

El TOF también contempló que la abogada del acusado, Mariana Barbitta, pueda tener contacto fluido con su pupilo. Esto podrá concretarse en forma presencial o por vía telefónica. Asimismo, garantizó que al menos una vez por semana Airaldi se comunique vía videoconferencia con sus hijos.

En una resolución dada a conocer el viernes, el Tribunal rechazó el pedido de postergación del debate presentado por la defensa. Barbitta requirió el cambio de fecha alegando que no había podido acceder a una prueba clave. Se trataba de archivos digitales de las pericias realizadas a celulares vinculados a las causas. El TOF señaló que en el expediente obran los recibos firmados por el perito de la defensa indicando que accedió a esos elementos.

Por otro lado, quedó confirmado que el fiscal Candioti, una de las supuestas víctimas del plan criminal, ejercerá su rol de acusador en el juicio. Esto significa que, el día en que Airaldi sea trasladado para comparecer, ambos estarán cara a cara en el mismo salón.