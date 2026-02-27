Quién es la presa influencer condenada por asesinato que se volvió viral por su cumpleaños en la cárcel

Video: el cumpleaños de Paola Galeano, la presa influencer, en la Unidad N°40 de Lomas de Zamora portada

Esta semana, María Paola Galeano, presa en un penal bonaerense, influencer de redes sociales con 209 mil seguidores en TikTok, volvió al centro de la polémica tumbera. Condenada a 13 años por un asesinato en ocasión de robo ocurrido en 2013 en La Matanza, su pena se dará por cumplida el 31 de agosto próximo. Así, decidió festejar su último cumpleaños tras las rejas.

En el pabellón del ala femenina de la Unidad N°40 de Lomas de Zamora donde se encuentra detenida, Paola, o “Malala”, reunió a sus compañeras de cárcel para celebrar con una torta rosa a tono con las paredes, globos dorados, un costoso equipo de música y una gaseosa. Luego, el video fue posteado en redes sociales, viralizado.

Llegó a usuarios y periodistas que se indignaron, en medio del punto más intenso del debate por el uso legal de celulares entre los presos del Servicio Penitenciario Bonaerense, permitido por orden de la Justicia desde el comienzo de la pandemia del coronavirus.

Galeano y una compañera de pabellón junto a los globos de su cumpleaños

El planteo es evidente. Semanas atrás, los líderes adolescentes de la “Banda del Millón”, una de las organizaciones más eficaces y sangrientas del hampa bonaerense, fueron allanados por comandar más asaltos a jubilados desde prisión. Una banda liderada desde un penal en Magdalena fue acusada de cometer la estafa sexual que llevó al suicidio al soldado Rodrigo Andrés Gómez, que se quitó la vida en una garita de la Quinta de Olivos. Galeano, por su parte, baila hits de La Joaqui en TikTok. “¿Por qué estás en Canadá?“, le preguntan sus seguidores, netamente masculinos.

Y entonces, tras la viralización del video, llegó la requisa. El SPB le quitó el teléfono el miércoles por la tarde. Galeano no contesta sus mensajes de WhatsApp desde ese entonces. No es la primera vez que ocurre. Paola desafía a las autoridades hace tiempo. En las cárceles, el uso de redes sociales está totalmente prohibido.

Ya le habían quitado el teléfono en agosto del año pasado, cuando este cronista la entrevistó y reveló su historia. Tenía 177 mil seguidores en TikTok en ese entonces. “Malala”, con el hashtag #BarrioPrivado, Ya era un pequeño fenómeno.

Post de Instagram: fin de fiesta en el pabellón rosa de Lomas de Zamora

Canje tumbero

Paola recuerda bien el nombre de la víctima del caso que la llevó a prisión: Carlos Alberto Gauna fue muerto a tiros por una camioneta. La presa tiktoker, según la condena en su contra, fue clave para señalarlo.

Ella, tal vez, sabe que la familia del hombre al que ayudó a que lo maten podría estar mirando sus bailecitos. En su cabeza, encontró una justificación. También, encontró un negocio.

-¿Cuándo comenzaron los videos?

-Después de estar tantos años acá adentro, sin posibilidad de poder disfrutar un poco de la vida en sociedad, encontré en las plataformas digitales mi salida, mi libertad a través de una pantalla. Es una comunidad grande y me ayudo a comprender la vida de otra manera.

-¿Te ofrecen canjes de productos?

-Me dan canjes y me ofrecen trabajo, me hablan para publicidad, para casinos, más que nada.

-Podrías tener problemas con tu juzgado de ejecución penal, o con el Servicio Penitenciario.

-Es la forma en la que gano dinero legalmente, sin dañar a terceros.. Hice todo bien durante mi condena para poder irme con un beneficio y no me lo dieron por los cambios legales en 2017. Ya aprendí. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a andar robándole a la gente con las tarjetas como hace todo el mundo en los penales? Mi familia viene cada cuatro meses, trabajan todos, tengo que mantenerme sola.

Galeano en otra foto de su cuenta de Instagram

Después de este reportaje, publicado en agosto de 2025, Galeano recuperó su teléfono y continuó con sus posteos, que incluyeron transmisiones en vivo con otras presas de otras prisiones. Sumó más de 30 mil seguidores en TikTok en seis meses.