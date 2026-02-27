Crimen y Justicia

Quién es la presa influencer condenada por asesinato que se volvió viral por su cumpleaños en la cárcel

Paola Galeano, con más de 200 mil seguidores en TikTok, regresó a la polémica por su festejo con cotillón rosa, equipo de música y compañeras de pabellón en un penal de Lomas de Zamora. Su sentencia termina el 31 de agosto próximo

Guardar

Video: el cumpleaños de Paola Galeano, la presa influencer, en la Unidad N°40 de Lomas de Zamora portada

Esta semana, María Paola Galeano, presa en un penal bonaerense, influencer de redes sociales con 209 mil seguidores en TikTok, volvió al centro de la polémica tumbera. Condenada a 13 años por un asesinato en ocasión de robo ocurrido en 2013 en La Matanza, su pena se dará por cumplida el 31 de agosto próximo. Así, decidió festejar su último cumpleaños tras las rejas.

En el pabellón del ala femenina de la Unidad N°40 de Lomas de Zamora donde se encuentra detenida, Paola, o “Malala”, reunió a sus compañeras de cárcel para celebrar con una torta rosa a tono con las paredes, globos dorados, un costoso equipo de música y una gaseosa. Luego, el video fue posteado en redes sociales, viralizado.

Llegó a usuarios y periodistas que se indignaron, en medio del punto más intenso del debate por el uso legal de celulares entre los presos del Servicio Penitenciario Bonaerense, permitido por orden de la Justicia desde el comienzo de la pandemia del coronavirus.

Galeano y una compañera de
Galeano y una compañera de pabellón junto a los globos de su cumpleaños

El planteo es evidente. Semanas atrás, los líderes adolescentes de la “Banda del Millón”, una de las organizaciones más eficaces y sangrientas del hampa bonaerense, fueron allanados por comandar más asaltos a jubilados desde prisión. Una banda liderada desde un penal en Magdalena fue acusada de cometer la estafa sexual que llevó al suicidio al soldado Rodrigo Andrés Gómez, que se quitó la vida en una garita de la Quinta de Olivos. Galeano, por su parte, baila hits de La Joaqui en TikTok. “¿Por qué estás en Canadá?“, le preguntan sus seguidores, netamente masculinos.

Y entonces, tras la viralización del video, llegó la requisa. El SPB le quitó el teléfono el miércoles por la tarde. Galeano no contesta sus mensajes de WhatsApp desde ese entonces. No es la primera vez que ocurre. Paola desafía a las autoridades hace tiempo. En las cárceles, el uso de redes sociales está totalmente prohibido.

Ya le habían quitado el teléfono en agosto del año pasado, cuando este cronista la entrevistó y reveló su historia. Tenía 177 mil seguidores en TikTok en ese entonces. “Malala”, con el hashtag #BarrioPrivado, Ya era un pequeño fenómeno.

Post de Instagram: fin de
Post de Instagram: fin de fiesta en el pabellón rosa de Lomas de Zamora

Canje tumbero

Paola recuerda bien el nombre de la víctima del caso que la llevó a prisión: Carlos Alberto Gauna fue muerto a tiros por una camioneta. La presa tiktoker, según la condena en su contra, fue clave para señalarlo.

Ella, tal vez, sabe que la familia del hombre al que ayudó a que lo maten podría estar mirando sus bailecitos. En su cabeza, encontró una justificación. También, encontró un negocio.

-¿Cuándo comenzaron los videos?

-Después de estar tantos años acá adentro, sin posibilidad de poder disfrutar un poco de la vida en sociedad, encontré en las plataformas digitales mi salida, mi libertad a través de una pantalla. Es una comunidad grande y me ayudo a comprender la vida de otra manera.

-¿Te ofrecen canjes de productos?

-Me dan canjes y me ofrecen trabajo, me hablan para publicidad, para casinos, más que nada.

-Podrías tener problemas con tu juzgado de ejecución penal, o con el Servicio Penitenciario.

-Es la forma en la que gano dinero legalmente, sin dañar a terceros.. Hice todo bien durante mi condena para poder irme con un beneficio y no me lo dieron por los cambios legales en 2017. Ya aprendí. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a andar robándole a la gente con las tarjetas como hace todo el mundo en los penales? Mi familia viene cada cuatro meses, trabajan todos, tengo que mantenerme sola.

Galeano en otra foto de
Galeano en otra foto de su cuenta de Instagram

Después de este reportaje, publicado en agosto de 2025, Galeano recuperó su teléfono y continuó con sus posteos, que incluyeron transmisiones en vivo con otras presas de otras prisiones. Sumó más de 30 mil seguidores en TikTok en seis meses.

Temas Relacionados

Paola GaleanoTikTokServicio Penitenciario Bonaerenseúltimas noticiasAsesinato

Últimas Noticias

Emprendedor y consultor empresarial: quién es el principal sospechoso del crimen de Malena Maidana

Tiene 22 años y está acusado de haber atacado a la joven con diez puñaladas mientras caminaba por un barrio de Ezeiza. Se mostraba en redes como emprendedor y asesor empresarial. Su perfil

Emprendedor y consultor empresarial: quién

Repatriaron el cuerpo de Narela Barreto, la argentina que murió en Los Ángeles: la despedirán en Lomas de Zamora

El cadáver de la joven fue trasladado al país en las últimas horas. Este viernes será velada y enterrada. El triste mensaje de su hermano

Repatriaron el cuerpo de Narela

Marcha atrás en el caso Loan: el Tribunal aceptó las quejas y fijará una nueva fecha para el juicio

El Tribunal Oral Federal de Corrientes había establecido que comenzaría el 7 de octubre de este año. Sin embargo, admitió los planteos del Ministerio Público Fiscal y adelantará el inicio del debate

Marcha atrás en el caso

Pidieron que la madre de Johana Ramallo vuelva a declarar en el jucio contra los ocho imputados

Se trata de una solicitud hecha por representantes legales de Marta Ramallo, quienes argumentaron que falta información relevante

Pidieron que la madre de

Asesinaron de una puñalada en el pecho a un joven en Mendoza

La víctima contaba con antecedentes penales relacionados con la tenencia de estupefacientes, pero aún no se estableció un vínculo entre su pasado y el ataque que temrinó con su vida

Asesinaron de una puñalada en
DEPORTES
Dura sanción para un tenista

Dura sanción para un tenista argentino: estará seis años sin jugar tras admitir amaños en ocho de sus partidos

10 mil entradas a 100 mil pesos: el partido entre Lanús y Boca Juniors se disputará con público visitante

El efusivo festejo del Chiqui Tapia con el presidente de Lanús Nicolás Russo en el Maracaná tras la consagración en la Recopa ante Flamengo

Edinson Cavani no se concentraría en Boca Juniors y crece la incertidumbre por su futuro en el club

La épica corrida bajo la lluvia de Dylan Aquino a los 122 minutos para decretar el título de Lanús ante Flamengo en el Maracaná

TELESHOW
Evangelina Anderson contó qué pasará

Evangelina Anderson contó qué pasará con sus hijos ante el próximo desafío de Martín Demichelis en España

El rotundo cambio de vida que realizó Paulo Londra y mejoró su salud: “Los dejé hace un año”

La recuperación de Zulma Faiad tras un grave accidente: “La vida me da una segunda oportunidad”

Quiénes son los invitados de Juana Viale en su regreso a la televisión

Barby Franco enfrentó las críticas por la crianza de su hija: “Ella tiene sus tiempos”

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Paz consolida el giro

Rodrigo Paz consolida el giro diplomático y pauta reuniones con Trump, Kast, Lula y el rey Felipe

Qué es y hasta cuándo dura Mercurio retrógrado, una ilusión óptica que produce fascinación

Ecuador: transportistas amenazan con paralizar el servicio si el Gobierno no extiende las compensaciones

Operativo de la Fiscalía desarticula red de venta de drogas en El Salvador

Médicos iraníes aseguraron que los agentes del régimen los intimidaron y obstruyeron la atención a civiles durante la represión