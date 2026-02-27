Emprendedor y consultor empresarial: quién es el principal sospechoso del crimen de Malena Maidana

Los gritos de la víctima fue registrada por una cámara de seguridad

Apenas diez cuadras separan el lugar donde fue hallado el cuerpo de Malena Maidana, en la localidad de La Unión en Ezeiza, de la vivienda del único acusado hasta el momento de su crimen. Se trata de un joven de 22 años que, según la investigación, le habría dado la decena de puñaladas que terminaron con la vida de la víctima.

Nahuel Lau de Hoz es el nombre que hoy resuena en las calles del barrio Parque Links–Erratchu, donde ocurrió el ataque en la medianoche del domingo pasado. La joven madre, de 26 años, caminaba por la calle Manuel Andrada cuando fue interceptada por el agresor.

La víctima fue registrada por una cámara de seguridad

Un video, adjunto en esta nota, registró los desgarradores gritos y súplicas de la víctima antes de ser asesinada. Eran las 23.48. Tres horas antes, la joven había sido registrada caminando a pocos metros del acusado. Llevaba una mochila con una botella de agua y un celular Iphone 16.

Momentos después, el cuerpo de Maidana fue hallado por un vecino que salió a sacar la basura. La encontró tendida sobre el asfalto, entre Doctor Boessen y Ludueña, en las inmediaciones del predio de Lomas Athletic Club Golf, y dio aviso inmediato al 911.

De acuerdo con medios locales, presentaba un profundo corte en el cuello y múltiples heridas de arma blanca en la espalda.

Malena Maidana era madre de un nene de tres años y estudiante de la Universidad Provincial de Ezeiza (UPE).

Tras una rápida serie de averiguaciones, los investigadores llegaron hasta la vivienda de Lau de Hoz, ubicada en Juan Bautista Alberdi y Costa. Allí secuestraron cuchillos y, al momento de su detención, el sospechoso tenía manchas de sangre. Además, los detectives advirtieron que habría lavado la ropa que vestía durante el hecho, según indicaron fuentes cercanas a la investigación.

El caso -caratulado como “femicidio”- se encuentra en manos de María Lorena González, de la fiscalía N°3 especializada en Violencia de Género en Ezeiza.

Fuentes de la investigación confirmaron a Infobae que todavía no se acreditaron vínculos entre el acusado y la víctima. En tanto, Lau de Hoz será sometido a una pericia psicológica.

El imputado trabajaba para una agencia de marketing, donde creaba videos sobre emprendedurismo

Quién es Lau de Hoz

En su perfil profesional de LinkedIn, el ahora imputado se mostraba como un joven emprendedor: se definía “consultor empresarial” y “capacitador de equipos de ventas B2B y B2C”. También decía ser fundador y CEO de Talven, una aplicación de gestión financiera orientada a freelancers y emprendedores, tal como figuraba en la propia descripción del servicio.

Cursó sus estudios secundarios en la Escuela Técnica N° 1 de La Unión y, de acuerdo con lo que él mismo consignaba, estudiaba Ingeniería en la UTN desde 2017.

El acusado por el asesinato de Malena Maidana creaba contenido vinculado al marketing.

“Combino mi conocimiento multifacético en gestión empresarial, neurociencia, marketing, finanzas, coaching y otras áreas para crear una estructura empresarial sólida, optimizada y eficiente en empresas de servicios, SaaS y aplicaciones”, afirmaba su perfil, redactado íntegramente en inglés.

En ese mismo espacio también señalaba que, a nivel personal, amaba “el crecimiento personal, la psicología, la filosofía, los idiomas, leer mucho y, entre miles de otras cosas, estar siempre fuera de mi zona de confort, nutriendo las cuatro áreas de mi ser: cuerpo, mente, corazón y espíritu”.

El acusado por el femicidio aseguraba en su perfil de LinkedIn que era estudiante de Ingeniería.

En la misma cuenta aseguraba ser cofundador y COO (Chief Operating Officer) de Neuros, una agencia familiar dedicada -según su presentación- a la expansión empresarial, combinando neurociencia y marketing, además de ofrecer capacitaciones para equipos comerciales.

“Los emprendedores de éxito de la talla de Bill Gates, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos dominan la inteligencia emocional financiera, que es la capacidad de administrar tus emociones y utilizarlas para tomar las decisiones que te llevarán al éxito. Y tú, ¿qué decisiones piensas tomar?“, afirmaba en uno de sus videos motivacionales.

El comunicado de Neuros.

Sin embargo, tras la fuerte repercusión del caso, la empresa publicó el pasado martes un comunicado en el que tomó distancia y se desligó públicamente de la situación. “Nahuel Lau de Hoz está desafectado de la agencia. (Formaba parte del equipo haciendo videos y colaboraciones, pero no es el dueño). Es sospechoso, está detenido y la investigación está en curso”, comenzó el comunicado adjunto en la nota.

Y concluyó: “Todo el equipo de Neuros repudia totalmente el hecho, y espera que la justicia condene al responsable. Dicho esto, Neuros continua brindando servicios con normalidad”.

Infobae también registró entrevistas a Lau de Hoz en podcasts de Spotify vinculados al marketing y al emprendedurismo.

Vecinos de Ezeiza se congregaron para pedir justicia por Maidana

El dolor de la familia

“Malena era un ser especial. Ella siempre estaba pensando en el resto, siempre tenía empatía con todos, siempre estaba mirando a los demás", aseguró una tía de la víctima durante una marcha realizada en La Unión, en la que familiares, amigos y vecinos reclamaron Justicia.

También sostuvo que Maidana era una “gran mamá” y una “gran sobrina”, en declaraciones a la prensa. “Es una injusticia que le hayan sacado la vida de esa manera, tan brutalmente. Que no haya más gente que salga con un cuchillo a la calle. Eso es lo que hay que lograr. No hay excusa para que una persona salga así a la calle a arrebatarle la vida a otro”, siguió.

Familiares y vecinos se manifestaron para exigir justicia por el femicidio de Malena Maidana, pidiendo condena perpetua para el acusado.

Otra mujer, que sostenía una foto del imputado, afirmó que este “no es ningún loco”, y argumentó que quedó demostrado que lavó la ropa que utilizó durante el crimen, en un intento por borrar pruebas: “Y, si es un loco, hay mucha gente que tiene que dar explicaciones de por qué estaba suelto. Tiene que estar preso, tiene que haber justicia de verdad”.

“Una persona (por el acusado) que dice estar mal, pero de mal no tenía nada, porque planificó todo esto. No podemos entender cómo alguien puede hacer una cosa así. Malena tenía sueños, tenía alegría, era un ser de luz, buena. Terminó de trabajar y salió a caminar, y nunca más volvió”, consideró otra manifestante.

La comunidad del ISFDyT 18 difundió un comunicado al respecto.

Los padres de la víctima serían docentes en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 18 de Banfield. Desde esa institución difundieron un comunicado en el que expresaron “su más profundo dolor y consternación” ante el femicidio.

“Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia y amigos en este momento de inconmensurable pérdida y reafirmamos nuestro pedido de Justicia y condena al responsable de este crimen. La comunidad del ISFDYT 18, en estado de duelo, mantendrá sus actividades académicas como un espacio de contención y en homenaje a la memoria de Malena”, cerraron.