Crimen y Justicia

Otra balacera en Rosario: tres hombes y una nena de 6 años resultaron heridos

El ataque a tiros ocurrió este martes en inmediaciones de Espinosa y Aguzzi. La niña ya fue dada de alta. Los otros lesionados tienen 17, 22 y 47 años

Los lesionados fueron trasladados al
Los lesionados fueron trasladados al HECA de Rosario. (X: @MuniRosario)

Cuatro personas, entre ellas una nena de 6 años, sufrieron heridas de arma de fuego en un ataque a tiros que ocurrió durante la noche de este martes en la zona oeste de Rosario. Los agresores fueron dos gatilleros que abrieron fuego desde una moto en inmediaciones de Espinosa y Aguzzi.

Entre los lesionados está un hombre de 47 años que recibió un disparo en la espalda y, según contaron sus familiares, “no va a volver a caminar” porque el proyectil dio en una vértebra. La menor, en tanto, ya fue dada de alta.

Según los primeros datos recolectados por el fiscal Patricio Saldutti, los atacantes estaban con el rostro cubierto y contaron con una moto negra de apoyo, en la que aparentemente había un solo ocupante.

Por la balacera, una niña de 6 años sufrió un roce de bala en la pierna derecha. Fue asistida en el Hospital Víctor J. Vilela y fue dada de alta. En tanto, una adolescente de 17 años, un joven de 22 y un hombre de 47 fueron trasladados al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

De acuerdo al diagnóstico médico, el joven de 22 años recibió múltiples disparos, el otro hombre una grave lesión en la espalda, y la adolescente un impacto en la zona de la cadera.

“Estábamos afuera de casa. Mi papá le dijo a mi mamá ‘vamos a comprar pan’. Cuando me meto adentro con el nene, que menos mal que no se lo llevaron, cierro la reja y escucho una gran cantidad de tiros. Cuando salgo veo que le habían dado a mi papá, a una nena, a otro chico y a una chica que justo pasaba en bicicleta”, comentó a Canal 3 Elisa, hija de Ramón, el mayor de los heridos.

Según el testimonio, al joven de 22 años lo habrían confundido con otra persona del barrio que “tiene problemas”. “Lo confundieron con ese que estaba parado. Empezaron a disparar y le tiraban a cualquiera. Tiraron durante dos cuadras. Desde Rouillón hasta Aguzzi. En un momento, frenaron en la esquina y siguieron tirando”, sostuvo Elisa.

La madre de Elisa, pareja del hombre herido en la espalda, relató: “Yo fui con él a comprar pan. Me tiró al piso y quedó de rodillas. Me dijo ‘Me dieron en la espalda’ y se cayó al piso. Nos dieron el parte médico y nos comentaron que la bala entró y salió, pero perforó un pulmón, que se lo están drenando porque tiene líquido, y le tocó una vértebra”.

“No va a volver a caminar. Ya nos dijeron que es irreversible. Solo siente un diez por ciento las piernas. Él hacía de todo, soldaba, hacía changas. El que lo conoce sabe que no molestaba a nadie”, agregó su pareja entre lágrimas.

Segunda balacera “al voleo” con nota mafiosa para un preso de Los Monos en los últimos tres días

Dos gatilleros en moto atacaron a tiros una camioneta estacionada, sin ocupantes, en la noche de este martes en la zona norte de Rosario. Antes de abrir fuego, el sicario dejó una nota mafiosa en el parabrisas del Fiat Strada, cuyo mensaje está dirigido a un recluso de la cárcel de Piñero que está vinculado con la banda narco Los Monos.

De acuerdo a los primeros datos trabajados por los investigadores, fueron 14 las detonaciones realizadas por el sospechoso, que colocó un papel amarillo escrito en fibra negra para Claudio Nahuel Canavo, un interno del pabellón 3 de Piñero, quien en 2018 fue condenado a 17 años de cárcel por atentados contra jueces y policías cometidos por encargo de Los Monos.

Una cámara de seguridad captó
Una cámara de seguridad captó a los dos gatilleros que este lunes atacaron a tiros a un docente en la ciudad de Rosario.

La primera hipótesis que surgió tras el ataque es que se habría tratado de un hecho “al voleo”, ya que el dueño de la camioneta no es de la ciudad, había llegado ocasionalmente allí a visitar a una familiar y no tiene ningún tipo de relación con el recluso mencionado.

Es la segunda nota mafiosa que le dejan a Canavo en una balacera “al voleo”. El domingo pasado, en horas de la tarde, un docente que estaba por entrar a una sucursal de una reconocida cadena de supermercados ubicada en Ocampo y Chacabuco, en el barrio República de la Sexta, en la zona sur de la ciudad, recibió un tiro por la espalda de parte de dos gatilleros que pasaron en una moto y arrojaron una nota para el preso de Los Monos, aunque en la nota también se mencionaba a otro interno.

