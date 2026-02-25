Crimen y Justicia

Madre y estudiante universitaria: quién era la joven asesinada a puñaladas en Ezeiza

Malena Maidana tenía 26 años y era vecina del barrio La Unión. El domingo pasado la mataron cuando salía a caminar. Los detalles del crimen que desconcierta a los investigadores

Los gritos de la víctima fue registrada por una cámara de seguridad

El desconcierto entre los vecinos no cesa. La comunidad del barrio La Unión, Ezeiza, aún no logra reponerse de la noticia del domingo, cuando supieron que una joven de 26 años fue asesinada de al menos diez puñaladas mientras salía a caminar.

La víctima fue identificada como Malena Maidana, quien vivía en la misma zona donde ocurrió el hecho. De acuerdo con medios locales, era madre de un nene de tres años y tenía un emprendimiento de venta de lencería.

La joven asesinada tenía 26 años.

Además, cursaba sus estudios en Comercio Internacional en la Universidad Provincial de Ezeiza (UPE), institución que difundió un comunicado tras conocerse la trágica noticia.

“La UPE expresa su más profundo dolor y consternación ante el femicidio de Malena Maidana, estudiante de la Tecnicatura Universitaria en Comercio Internacional, ocurrido el pasado domingo 22 de febrero”, comienza el comunicado.

La Universidad Provincial de Ezeiza (UPE) emitió un comunicado por el homicidio de Maidana.

El posteo escrito este miércoles por la mañana sigue: “Como institución educativa, no podemos ser indiferentes ante esta manifestación extrema de violencia de género. Reafirmamos nuestro compromiso con la erradicación de las violencias y EXIGIMOS JUSTICIA Y UNA CONDENA EJEMPLAR para el responsable de este crimen”.

Malena fue asesinada de 10 puñaladas.

La institución se declaró en estado de duelo, “manteniendo sus actividades académicas como un espacio de contención y en homenaje a la memoria de Malena”.

Por su parte, El Diario Sur señaló que Maidana solía involucrarse en tareas solidarias y participaba activamente en un merendero de la zona, donde colaboraba con la entrega de alimentos a chicos del barrio.

Maidana era madre de un niño de tres años.

Por el crimen hay un detenido: se trata de un hombre que fue registrado a pie a pocos metros de la víctima. Aunque iba por delante de ella.

Al sospechoso le secuestraron cuchillos. Al momento de ser arrestado, tenía manchas hemáticas. Los detectives, al mismo tiempo, notaron que había lavado la ropa que llevaba puesta al momento del hecho, según precisaron allegados a la investigación. Sin embargo, los investigadores, hasta el momento, están desconcertados acerca del móvil del crimen.

Vecinos de Ezeiza se congregaron para pedir justicia por Maidana

Según pudo saber este medio, el cuerpo fue hallado ensangrentado por un vecino que salió a sacar la basura. La víctima estaba tendida sobre la calle Manuel Andrada, en la localidad de la Unión y en proximidades del predio de Lomas Athletic Club Golf.

El hombre llamó al 911. A la escena llegó una ambulancia y agentes de la policía bonaerense quienes lograron dar con dos cámaras de seguridad vinculadas al homicidio.

La primera muestra a la joven pasar, a pocos metros de otro transeúnte, por el frente de una calle con una pequeña mochila. Adentro, llevaba una botella de agua y un celular Iphone 16. El reloj del dispositivo ubicado en una propiedad, marca las 20.45.

El segundo registro, es escalofriante: la cámara de otra casa capturó los desgarradores gritos y suplicas de la víctima al homicida antes de ser asesinada.

Uno de los posteos de los seres queridos de Maidana.

Las fuentes consultadas por este medio remarcaron que el hijo de tres años de Maidana se había quedado en la casa del padre ese fin de semana.

Los investigadores no creen que se haya tratado de un homicidio en ocasión de robo debido a que, al parecer, no le sacaron nada. El teléfono, aunque no estaba en el lugar, fue hallado, através de la ubicación del aparato, en una salita de la base desde salió la ambulancia que llevó a los médicos que constataron la muerte. “Aparentemente, se lo llevaron”, destacaron.

Los vecinos pidieron seguridad en Ezeiza, tras el homicidio.

Por el hurto del celular de la víctima, quedaron detenidos el ambulanciero, la enfermera y una médica.

En el caso intervino, en una primera instancia, la UFI N°1 descentralizada de Ezeiza, a cargo de Florencia Belloc, y el secretario Federico Ricart, aunque ahora pasó a María Lorena González, titular de la UFI N°3, especializada en violencia de género.

Charli XCX reimagina el romance de ‘Cumbres borrascosas’ al ritmo de un angustiado pop electrónico