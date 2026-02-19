Crimen y Justicia

“Maté a mi hermana”, le confesó a un amigo y lo obligó a entregarse

Ocurrió en la localidad bonaerense de Las Flores. La víctima, de 37 años, había regresado a su ciudad natal tras ausentarse por seis años por un problema de violencia de género con el detenido

Nelson Berardi está detenido por el crimen de su hermana

Era temprano por la mañana y Nelson Berardi (35) le pidió una pala a un compañero de trabajo y se fue decidido a hacer el pozo en el fondo de su casa en la localidad bonaerense de Las Flores. Cuando el hombre que le dio la herramienta le preguntó qué estaba haciendo, le respondió: “Me mandé una cagada. Maté a mi hermana”.

—¿Vos sos loco? Dame la pala. O te entregás o voy y te denuncio—, le replicó el dueño de la pala amazante.

Nelson Berardi, de profesión changarín, entonces, se fue hasta la estación de Policía Comunal de Las Flores, entró a las 9:45 y se entregó: “Maté a mi hermana”, les repitió a los policías, quienes de inmediato se fueron hasta el domicilio del Barrio Procasa 1 y encontraron a la víctima tendida en el piso de uno de los dormitorios, sin signos vitales, según pudo reconstruir Infobae de fuentes de la investigación.

El asesino confeso quedó detenido por el delito de homicidio agravado por el vínculo en una causa en la que intervino la Ayudantía Fiscal de Las Flores, del fiscal Pablo Iparraguirre, y a instancias del Juzgado de Garantías N°3 del departamento judicial de Azul.

Sabrina tenía 37 años (@pampamonaco)

Sabrina Berardi tenía 37 años y en 2020 había abandonado la localidad de Las Flores y se había instalado en Cacharí, en el partido de Azul, explicaron las fuentes consultadas por este medio. La razón de su mudanza de la víctima fue obligada: por un problema con su hermano Nelson, en el marco de violencia de género. Ese ataque habría estado atravesado por una patología de consumo problemático del agresor. El tiempo pasó y nada cambió.

Según relataron los testigos, Sabrina hacía cuatro días que había regresado a Las Flores desde Cacharí. Este miércoles, bien temprano por la mañana y en el marco de una discusión, su hermano la habría matado a golpes, en principio, en la cabeza, aunque la autopsia que se practicaba esta tarde será la que determinará cómo murió la mujer. Otras informaciones indicaban que podría haberla asfixiado.

En base al testimonio de una vecina, se pudo reconstruir que para las 6 de la mañana, la mujer escuchó ruidos extraños en la casa de los Berardi. Los investigadores creen que fue ese el momento del ataque mortal a Sabrina, que era mamá.

La foto con la tierra removida

También, en el transcurso del día, se ha logrado constatar que, tras el crimen, Nelson Berardi había intentado cavar un pozo en el fondo del terreno que tiene su casa con la idea de enterrar allí el cuerpo de su hermana, de allí que le fuera a pedir la pala a su compañero de trabajo que finalmente lo convenció de entregarse.

En esta nota se incorpora una foto donde se observa la tierra removida en el lugar.

Los investigadores comentaron que “había muchos problemas en el seno de la familia Berardi”, que el detenido padece consumo problemático y que el padre del sospechoso y de la víctima está preso desde hace como una década por un caso de abuso sexual agravado.

El expediente por el crimen de Sabrina, finalmente, quedó en manos de la UFI N°1 del departamento judicial de Azul, a cargo de Marcelo Fernández. Y en los trabajos de recolección de información y testimonios trabajó, además de la estación comunal de Las Flores, la Comisaría de la Mujer.

