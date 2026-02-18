Caso Bastian: citaron a declarar a la madre del nene de 8 años y al padre de las dos hermanitas que iban en el UTV

Bastian Jeréz

Sergio García, el fiscal que investiga el accidente en el que resultó gravemente herido Bastián Jeréz, ocurrido el 12 de enero en la zona de La Frontera (Pinamar), citó a la madre del nene de 8 años y al padre de las dos hermanas de 8 y 9 años que viajaban con él en el UTV y también resultaron lesionadas.

Fuentes del caso indicaron a Infobae que Facundo Corro deberá prestar declaración testimonial de forma virtual el próximo 26 de febrero. En tanto, Macarena Collantes deberá presentarse de la misma manera el 3 de marzo.

En el caso de Corro, estaba cerca del lugar del choque entre el UTV, que conducía Noamí Quiros, y la camioneta Volkswagen Amarok de Manuel Molinari, por lo que llegó con rapidez a la escena. La familia de las nenas es particular damnificado en el expediente. Su abogado es Guillermo Schmidt.

Quiros y Molinari están imputados, al igual que Maximiliano Jeréz, representado por Matías Morla. El padre de Bastián podría tener responsabilidad, ya que llevaba a upa a su hijo, sin el cinturón de seguridad.

El fiscal también hizo lugar a un pedido de la defensa de Molinari y citó para este jueves como testigos a los dos amigos que acudieron, en un segundo UTV, a auxiliarlos tras la colisión. Se trata de Alejandro Alegretti y de Juan Manuel Madero.

Al mismo tiempo, el 24 de febrero declararán Luis Monguillot, responsable técnico de CAN AM Pinamar y el encargado técnico del servicio oficial “Burswagen Pinamar”.

Además, el fiscal encargó a la Sub DDI de Pinamar un informe victimológico para establecer si las menores víctimas del impacto se encuentran en condiciones psíquicas de prestar declaración testimonial.

Por último, libró oficio a los centros de salud intervinientes con el fin de que remitan las historias clínicas completas y actualizadas de las tres víctimas.

Una vez que sean recepcionadas, el Cuerpo Médico Legal de la Policía Científica Pinamar deberá caracterizar legalmente las lesiones de cada uno de ellos.

Queda pendiente la ejecución de la pericia accidentológica y el informe de la mecánica.

Novena operación

Bastian permanece internado en el Hospital Italiano de San Justo, donde este miércoles será sometido a una nueva operación, la novena desde que sufrió el accidente.

“Esperemos que siga resistiendo”, indicaron allegados a la familia.

En la octava intervención, los médicos drenaron líquido abdominal acumulado y reemplazaron nuevamente la válvula de la cabeza de Bastián.

Los profesionales creen que el estrés del traslado pudo haber acelerado la acumulación del líquido, aunque la operación ya estaba prevista y por eso se decidió que la derivación fuera a un centro con atención médica especializada y también rehabilitación.

En esa oportunidad, la mamá de Bastián, Macarena Collantes, publicó esta tarde en su cuenta de Instagram: “Basti acaba de ingresar a quirófano. Por favor, intensifiquemos nuestras oraciones para él”. Además, pidió que quienes puedan colaborar donen sangre para su hijo y compartió los datos y requisitos para hacerlo.

Para donar sangre en el Hospital Italiano de Buenos Aires, se puede sacar turno en dos sedes:

- San Justo: lunes a viernes, de 8 a 12. Teléfonos: 4959-0200 (int. 3345 o 3155) y 011-3079-8707.

- Central (Almagro): lunes a viernes, de 8 a 15.30; sábados de 9 a 11.30. Teléfonos: 4959-0200 (int. 8467 o 8531) y 011-3135-5354.

Requisitos para donar sangre:

- Presentar DNI.

- Tener entre 16 y 65 años.

- Pesar más de 50 kilos.

- Haber dormido al menos seis horas y sentirse bien.

- No es necesario ir en ayunas, se puede desayunar y/o almorzar.

- No haberse realizado tatuajes en el último año.